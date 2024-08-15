https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/gorgu-tanigi-anlatti-ukrayna-ordusu-rus-koyundeki-evlere-tanklardan-ates-acti-1086861743.html
Görgü tanığı anlattı: Ukrayna ordusu Rus köyündeki evlere tanklardan ateş açtı
Görgü tanığı anlattı: Ukrayna ordusu Rus köyündeki evlere tanklardan ateş açtı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Kursk Bölgesi’ndeki Martınovka köyünün sakini Vitaliy Skibin, bölgeye saldıran Ukraynalı askerlerin kasıtlı olarak sivillerin evlerine ateş açtığını... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T09:10+0300
2024-08-15T09:10+0300
2024-08-15T09:15+0300
ukrayna krizi
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Sputnik’e konuşan Skibin, Ukraynalı askerlerin 9-10 Ağustos’ta Martınovka köyüne girdiğini belirterek, “Tanklardan ateş açmaya başladılar. Korktuk. Pencerelere ateş açtılar” ifadelerini kullandı.Daha sonra dışarı çıktığında, “camların kırıldığını, her yerin kurşunlandığını ve vurulduğunu” gördüğünü anlatan Martınovka sakini, “Sürekli evlere ateş açtılar. Çok sayıda ev yandı” dedi.Ne olmuştu?Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.Durumun ‘federal acil’ seviyeye yükseltildiği ve terörle mücadele durumunun ilan edildiği bölgede, 121 bin kişinin tahliye olduğu, toplam 180 bin kişinin tahliye edileceği açıklanmıştı.Ukrayna ordusunun, Kursk bölgesine yönelik saldırılarında 12 kişinin hayatını kaybettiği, 10 çocuk dahil 121 kişinin yaralandığı bildirilmişti.Kursk Vali Vekili Aleksey Smirnov, 28 yerleşim biriminin Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunduğunu belirterek "Kursk toprakları içerisinde 12 kilometre derinliğe girdiler. Cephenin genişliği 40 kilometre" ifadelerini kullanmıştı.Rus güçleri Kursk yönünde Ukraynalı askerlere karşı koymaya devam ederken Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun bu yönde şu ana kadar 2 bin 300’e yakın asker ve 37 tank kaybettiğini bildirmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kursk Bölgesi'ndeki durumla ilgili toplantıda, Ukrayna ordusunun sivilleri hedef aldığını belirterek, düşmanın gereken cevabı alacağını, Rusya’nın belirlediği tüm hedeflere ulaşacağını kaydetmişti.Rusya’nın Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, sivillerin güvenliğini sağlama amacıyla terörle mücadele operasyonları başlatılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/esir-alinan-ukraynali-askerler-kiev-rejimine-karsi-savasmak-istediklerini-soyledi-1086851575.html
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rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, kursk, saldırı, tank, sivil, ev, vladimir putin, rusya savunma bakanlığı, belgorod, bryansk
rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, kursk, saldırı, tank, sivil, ev, vladimir putin, rusya savunma bakanlığı, belgorod, bryansk
Görgü tanığı anlattı: Ukrayna ordusu Rus köyündeki evlere tanklardan ateş açtı
09:10 15.08.2024 (güncellendi: 09:15 15.08.2024)
Rusya’nın Kursk Bölgesi’ndeki Martınovka köyünün sakini Vitaliy Skibin, bölgeye saldıran Ukraynalı askerlerin kasıtlı olarak sivillerin evlerine ateş açtığını belirtti.
Sputnik’e konuşan Skibin, Ukraynalı askerlerin 9-10 Ağustos’ta Martınovka köyüne girdiğini belirterek, “Tanklardan ateş açmaya başladılar. Korktuk. Pencerelere ateş açtılar” ifadelerini kullandı.
Daha sonra dışarı çıktığında, “camların kırıldığını, her yerin kurşunlandığını ve vurulduğunu” gördüğünü anlatan Martınovka sakini, “Sürekli evlere ateş açtılar. Çok sayıda ev yandı” dedi.
Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.
Durumun ‘federal acil’ seviyeye yükseltildiği ve terörle mücadele durumunun ilan edildiği bölgede, 121 bin kişinin tahliye olduğu, toplam 180 bin kişinin tahliye edileceği açıklanmıştı.
Ukrayna ordusunun, Kursk bölgesine yönelik saldırılarında 12 kişinin hayatını kaybettiği, 10 çocuk dahil 121 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
Kursk Vali Vekili Aleksey Smirnov, 28 yerleşim biriminin Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunduğunu belirterek "Kursk toprakları içerisinde 12 kilometre derinliğe girdiler. Cephenin genişliği 40 kilometre" ifadelerini kullanmıştı.
Rus güçleri Kursk yönünde Ukraynalı askerlere karşı koymaya devam ederken Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun bu yönde şu ana kadar 2 bin 300’e yakın asker ve 37 tank kaybettiğini bildirmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kursk Bölgesi'ndeki durumla ilgili toplantıda, Ukrayna ordusunun sivilleri hedef aldığını belirterek, düşmanın gereken cevabı alacağını, Rusya’nın belirlediği tüm hedeflere ulaşacağını kaydetmişti.
Rusya’nın Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, sivillerin güvenliğini sağlama amacıyla terörle mücadele operasyonları başlatılmıştı.