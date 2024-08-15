Görgü tanığı anlattı: Ukrayna ordusu Rus köyündeki evlere tanklardan ateş açtı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HAYATI FİLM OLDU
Mezarı 6 kilitli kafesle korunuyor
07:21
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Türkiye’de kayıt dışı çalışan kadın sayısı yüzde 34,4’
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Trafik kazaları ve mağdurların hakları
12:05
82 dk
HABER MASASI
Tüm zamanların efsaneleşmiş olimpiyat sporcuları
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
TARİHTE BUGÜN
Seçim zaferleriyle dolu 23 yıl: AK Parti'nin dünü ve bugünü
18:15
18 dk
ÖZEL HABER
Vergi cenneti kabusu: Kimler için kuruldu, bugün hangi isimler paralarını taşıyor
18:46
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
HAYATI FİLM OLDU
Mezarı 6 kilitli kafesle korunuyor
19:15
12 dk
SESLİ HABER
Olimpiyatlar bitti, skandallar bitmedi: Fransa ölümcül bakteriye maruz bıraktı
20:37
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
TİYATRONUN UNUTULMAZ İSMİ
Türk tiyatrosu için tüm parasını harcadı
07:11
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/gorgu-tanigi-anlatti-ukrayna-ordusu-rus-koyundeki-evlere-tanklardan-ates-acti-1086861743.html
Görgü tanığı anlattı: Ukrayna ordusu Rus köyündeki evlere tanklardan ateş açtı
Görgü tanığı anlattı: Ukrayna ordusu Rus köyündeki evlere tanklardan ateş açtı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Kursk Bölgesi’ndeki Martınovka köyünün sakini Vitaliy Skibin, bölgeye saldıran Ukraynalı askerlerin kasıtlı olarak sivillerin evlerine ateş açtığını... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T09:10+0300
2024-08-15T09:15+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
ukrayna ordusu
kursk
saldırı
tank
sivil
ev
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/08/1086619613_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_9a4e0c999cbc8fff62ccfcc5b9542842.jpg
Sputnik’e konuşan Skibin, Ukraynalı askerlerin 9-10 Ağustos’ta Martınovka köyüne girdiğini belirterek, “Tanklardan ateş açmaya başladılar. Korktuk. Pencerelere ateş açtılar” ifadelerini kullandı.Daha sonra dışarı çıktığında, “camların kırıldığını, her yerin kurşunlandığını ve vurulduğunu” gördüğünü anlatan Martınovka sakini, “Sürekli evlere ateş açtılar. Çok sayıda ev yandı” dedi.Ne olmuştu?Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.Durumun ‘federal acil’ seviyeye yükseltildiği ve terörle mücadele durumunun ilan edildiği bölgede, 121 bin kişinin tahliye olduğu, toplam 180 bin kişinin tahliye edileceği açıklanmıştı.Ukrayna ordusunun, Kursk bölgesine yönelik saldırılarında 12 kişinin hayatını kaybettiği, 10 çocuk dahil 121 kişinin yaralandığı bildirilmişti.Kursk Vali Vekili Aleksey Smirnov, 28 yerleşim biriminin Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunduğunu belirterek "Kursk toprakları içerisinde 12 kilometre derinliğe girdiler. Cephenin genişliği 40 kilometre" ifadelerini kullanmıştı.Rus güçleri Kursk yönünde Ukraynalı askerlere karşı koymaya devam ederken Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun bu yönde şu ana kadar 2 bin 300’e yakın asker ve 37 tank kaybettiğini bildirmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kursk Bölgesi'ndeki durumla ilgili toplantıda, Ukrayna ordusunun sivilleri hedef aldığını belirterek, düşmanın gereken cevabı alacağını, Rusya’nın belirlediği tüm hedeflere ulaşacağını kaydetmişti.Rusya’nın Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, sivillerin güvenliğini sağlama amacıyla terörle mücadele operasyonları başlatılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/esir-alinan-ukraynali-askerler-kiev-rejimine-karsi-savasmak-istediklerini-soyledi-1086851575.html
rusya
ukrayna
kursk
belgorod
bryansk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/08/1086619613_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_18338e11d0204f9aa146f98dcf4f8a31.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, kursk, saldırı, tank, sivil, ev, vladimir putin, rusya savunma bakanlığı, belgorod, bryansk
rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, kursk, saldırı, tank, sivil, ev, vladimir putin, rusya savunma bakanlığı, belgorod, bryansk

Görgü tanığı anlattı: Ukrayna ordusu Rus köyündeki evlere tanklardan ateş açtı

09:10 15.08.2024 (güncellendi: 09:15 15.08.2024)
© Fotoğraf : Kursk Vali Vekili Aleksey SmirnovKursk Bölgesi, Sudja kenti, Ukrayna ordusunun gerçekleştirdiği bombardımanda yıkılan ev
Kursk Bölgesi, Sudja kenti, Ukrayna ordusunun gerçekleştirdiği bombardımanda yıkılan ev - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
© Fotoğraf : Kursk Vali Vekili Aleksey Smirnov
Abone ol
Rusya’nın Kursk Bölgesi’ndeki Martınovka köyünün sakini Vitaliy Skibin, bölgeye saldıran Ukraynalı askerlerin kasıtlı olarak sivillerin evlerine ateş açtığını belirtti.
Sputnik’e konuşan Skibin, Ukraynalı askerlerin 9-10 Ağustos’ta Martınovka köyüne girdiğini belirterek, “Tanklardan ateş açmaya başladılar. Korktuk. Pencerelere ateş açtılar” ifadelerini kullandı.
Daha sonra dışarı çıktığında, “camların kırıldığını, her yerin kurşunlandığını ve vurulduğunu” gördüğünü anlatan Martınovka sakini, “Sürekli evlere ateş açtılar. Çok sayıda ev yandı” dedi.

Ne olmuştu?

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.
Durumun ‘federal acil’ seviyeye yükseltildiği ve terörle mücadele durumunun ilan edildiği bölgede, 121 bin kişinin tahliye olduğu, toplam 180 bin kişinin tahliye edileceği açıklanmıştı.
Ukrayna ordusunun, Kursk bölgesine yönelik saldırılarında 12 kişinin hayatını kaybettiği, 10 çocuk dahil 121 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
Kursk Vali Vekili Aleksey Smirnov, 28 yerleşim biriminin Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunduğunu belirterek "Kursk toprakları içerisinde 12 kilometre derinliğe girdiler. Cephenin genişliği 40 kilometre" ifadelerini kullanmıştı.
Rus güçleri Kursk yönünde Ukraynalı askerlere karşı koymaya devam ederken Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun bu yönde şu ana kadar 2 bin 300’e yakın asker ve 37 tank kaybettiğini bildirmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kursk Bölgesi'ndeki durumla ilgili toplantıda, Ukrayna ordusunun sivilleri hedef aldığını belirterek, düşmanın gereken cevabı alacağını, Rusya’nın belirlediği tüm hedeflere ulaşacağını kaydetmişti.
Rusya’nın Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, sivillerin güvenliğini sağlama amacıyla terörle mücadele operasyonları başlatılmıştı.
Esir asker - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2024
Ukrayna krizi
Esir alınan Ukraynalı askerler Kiev rejimine karşı savaşmak istediklerini söyledi
Dün, 22:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала