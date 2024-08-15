https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/gorgu-tanigi-anlatti-ukrayna-ordusu-rus-koyundeki-evlere-tanklardan-ates-acti-1086861743.html

Görgü tanığı anlattı: Ukrayna ordusu Rus köyündeki evlere tanklardan ateş açtı

Görgü tanığı anlattı: Ukrayna ordusu Rus köyündeki evlere tanklardan ateş açtı

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Kursk Bölgesi’ndeki Martınovka köyünün sakini Vitaliy Skibin, bölgeye saldıran Ukraynalı askerlerin kasıtlı olarak sivillerin evlerine ateş açtığını... 15.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-15T09:10+0300

2024-08-15T09:10+0300

2024-08-15T09:15+0300

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ukrayna

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Sputnik’e konuşan Skibin, Ukraynalı askerlerin 9-10 Ağustos’ta Martınovka köyüne girdiğini belirterek, “Tanklardan ateş açmaya başladılar. Korktuk. Pencerelere ateş açtılar” ifadelerini kullandı.Daha sonra dışarı çıktığında, “camların kırıldığını, her yerin kurşunlandığını ve vurulduğunu” gördüğünü anlatan Martınovka sakini, “Sürekli evlere ateş açtılar. Çok sayıda ev yandı” dedi.Ne olmuştu?Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.Durumun ‘federal acil’ seviyeye yükseltildiği ve terörle mücadele durumunun ilan edildiği bölgede, 121 bin kişinin tahliye olduğu, toplam 180 bin kişinin tahliye edileceği açıklanmıştı.Ukrayna ordusunun, Kursk bölgesine yönelik saldırılarında 12 kişinin hayatını kaybettiği, 10 çocuk dahil 121 kişinin yaralandığı bildirilmişti.Kursk Vali Vekili Aleksey Smirnov, 28 yerleşim biriminin Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunduğunu belirterek "Kursk toprakları içerisinde 12 kilometre derinliğe girdiler. Cephenin genişliği 40 kilometre" ifadelerini kullanmıştı.Rus güçleri Kursk yönünde Ukraynalı askerlere karşı koymaya devam ederken Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun bu yönde şu ana kadar 2 bin 300’e yakın asker ve 37 tank kaybettiğini bildirmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kursk Bölgesi'ndeki durumla ilgili toplantıda, Ukrayna ordusunun sivilleri hedef aldığını belirterek, düşmanın gereken cevabı alacağını, Rusya’nın belirlediği tüm hedeflere ulaşacağını kaydetmişti.Rusya’nın Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, sivillerin güvenliğini sağlama amacıyla terörle mücadele operasyonları başlatılmıştı.

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