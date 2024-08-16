https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/deprem-kahini-hoogerbeets-yeniden-devrede-marmara-icin-ekstra-alarm-cagrisi-yapti-1086906886.html
'Deprem kahini' yeniden devrede, tarih vererek uyardı: Marmara için 'ekstra alarm' çağrısı yaptı
'Deprem kahini' yeniden devrede, tarih vererek uyardı: Marmara için 'ekstra alarm' çağrısı yaptı
Sputnik Türkiye
Kahramanmaraş depremlerini önceden tahmin ederek dikkatleri üzerine çeken Frank Hoogerbeets, sosyal medya üzerinden yeni deprem tahminlerini paylaştı... 16.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-16T07:28+0300
2024-08-16T07:28+0300
2024-08-16T07:33+0300
yaşam
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Hoogerbeets, 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş depreminden üç gün önce yaptığı 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısıyla gündeme gelmişti.Bu olaydan sonra deprem kahini olarak bilinen Hoogerbeets, yaptığı son paylaşımda 18-19 Ağustos tarihlerinde olası büyük bir depreme karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Özellikle Girit, Yunanistan, Oniki Adalar, Ege Denizi ve Marmara için 'ekstra alarm' çağrısı yaptı. Bu uyarılar, bölge halkı arasında tedirginlik yaratırken, bilim camiasında ise tepkilere yol açtı.Bilim i̇nsanlarından tepki: 'Şarlatanlık' suçlamasıKendini 'gezegen geometrisi uzmanı' olarak tanımlayan Hoogerbeets, bazı çevrelerde "deprem kahini" olarak kabul edilse de, bilim insanları onun tahminlerini 'şarlatanlık' olarak nitelendiriyor. Hoogerbeets, gezegenlerin konumlarıyla depremleri ilişkilendiren teorilerini ve tahminlerini özel bir yazılımla yaptığını iddia ediyor. Ancak bu iddialar, bilimsel çevrelerde büyük eleştiri alıyor.Önceki tahminleri tartışmalıHoogerbeets, 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş depreminden üç gün önce yaptığı 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısıyla gündeme gelmişti. Aynı zamanda, 18 Nisan 2024 tarihinde Tokat’ta gerçekleşen depremi de doğru tahmin etmesiyle dikkat çekmişti. Ancak birçok uzman, Hoogerbeets’in tahminlerinin genellikle dünyanın en aktif fay hatlarına odaklandığını ve bu nedenle başarı oranının düşük olduğunu belirtiyor.Hoogerbeets’in yaptığı tahminler, özellikle depremden etkilenen bölgelerde yaşayan veya yakınları bu bölgelerde olan insanlar arasında korku ve endişeye neden oluyor. Bu tür tahminlerin yarattığı psikolojik etkiler, özellikle bilim insanları tarafından ciddi şekilde eleştiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/naci-gorur-istanbulun-depreme-en-dayanikli-ilcesini-acikladi-zemini-kaya-gibi-1086859603.html
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'Deprem kahini' yeniden devrede, tarih vererek uyardı: Marmara için 'ekstra alarm' çağrısı yaptı
07:28 16.08.2024 (güncellendi: 07:33 16.08.2024)
Kahramanmaraş depremlerini önceden tahmin ederek dikkatleri üzerine çeken Frank Hoogerbeets, sosyal medya üzerinden yeni deprem tahminlerini paylaştı. Hoogerbeets’in bu kez odaklandığı bölgeler Yunanistan, Ege Denizi ve Marmara Bölgesi oldu. Bu tahminler, özellikle sosyal medyada büyük bir endişe yarattı.
Hoogerbeets, 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş depreminden
üç gün önce yaptığı 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısıyla
gündeme gelmişti.
Bu olaydan sonra deprem kahini
olarak bilinen Hoogerbeets
, yaptığı son paylaşımda 18-19 Ağustos tarihlerinde olası büyük bir depreme
karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Özellikle Girit, Yunanistan, Oniki Adalar, Ege Denizi
ve Marmara
için 'ekstra alarm
' çağrısı yaptı. Bu uyarılar, bölge halkı arasında tedirginlik yaratırken, bilim camiasında ise tepkilere yol açtı.
Bilim i̇nsanlarından tepki: 'Şarlatanlık' suçlaması
Kendini 'gezegen geometrisi uzmanı'
olarak tanımlayan Hoogerbeets, bazı çevrelerde "deprem
kahini" olarak kabul edilse de, bilim insanları onun tahminlerini 'şarlatanlık'
olarak nitelendiriyor. Hoogerbeets, gezegenlerin konumlarıyla depremleri ilişkilendiren teorilerini
ve tahminlerini özel bir yazılımla yaptığını iddia ediyor. Ancak bu iddialar, bilimsel çevrelerde büyük eleştiri alıyor.
Önceki tahminleri tartışmalı
Hoogerbeets, 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş depreminden
üç gün önce yaptığı 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısıyla
gündeme gelmişti. Aynı zamanda, 18 Nisan 2024 tarihinde
Tokat’ta gerçekleşen depremi de doğru tahmin etmesiyle dikkat çekmişti. Ancak birçok uzman, Hoogerbeets’in tahminlerinin genellikle dünyanın en aktif fay hatlarına
odaklandığını ve bu nedenle başarı oranının düşük olduğunu belirtiyor.
Hoogerbeets’in yaptığı tahminler, özellikle depremden etkilenen bölgelerde yaşayan veya yakınları bu bölgelerde olan insanlar arasında korku ve endişeye neden oluyor. Bu tür tahminlerin yarattığı psikolojik etkiler, özellikle bilim insanları tarafından ciddi şekilde eleştiriliyor.