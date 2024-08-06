https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/dunya-onu-cok-sevdi-birakmiyor-elon-musktan-bir-yusuf-dikec-paylasimi-daha-1086533468.html

Dünya onu çok sevdi, bırakmıyor: Elon Musk'tan bir Yusuf Dikeç paylaşımı daha

Dünya onu çok sevdi, bırakmıyor: Elon Musk'tan bir Yusuf Dikeç paylaşımı daha

Sputnik Türkiye

2024 Paris Olimpiyatları'nda ekipmansız atış yaparak gümüş madalya kazanan ve tüm dünya tarafından bir anda popüler olan Yusuf Dikeç hakkında paylaşımlar... 06.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-06T09:27+0300

2024-08-06T09:27+0300

2024-08-06T09:27+0300

dünya

elon musk

yusuf dikeç

olimpiyat oyunları

atış

atış poligonu

atış talimi

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2024 Olimpiyatları'nda eli cebinde atış yaparak madalya kazanan ve bir anda dünyanın en popüler adamına dönüşen 51 yaşındaki Yusuf Dikeç hakkında internette paylaşımlar devam ediyor. X platformunun sahibi ve dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk da akımı takip ederek bir Dikeç paylaşımı daha yaptı. Musk, X'te Yusuf Dikeç'e ait bir video kolajı paylaştı. Paylaşım binlerce beğeni ve görüntülenme aldı. X üzerinden konuşmuşlardı Dikeç, açtığı X hesabında Musk'a, "Merhaba Elon, sizce geleceğin robotları elleri ceplerinde olimpiyatlarda madalya kazanabilecekler mi? 📷📷 Bunu kıtaları birleştiren kültür başkenti İstanbul'da tartışmaya ne dersiniz" sorusunu yöneltmiş, Musk ise soruya, "Robotlar her şeyi tam 12'den vuracak. İstanbul'u ziyaret etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Dünyanın büyük şehirlerinden biri"

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/sirikla-atlamada-rekor-kiran-armand-duplantisten-yusuf-dikec-pozu---1086527900.html

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Sputnik Türkiye

elon musk, yusuf dikeç, olimpiyat oyunları, atış, atış poligonu, atış talimi