https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/dunya-onu-cok-sevdi-birakmiyor-elon-musktan-bir-yusuf-dikec-paylasimi-daha-1086533468.html
Dünya onu çok sevdi, bırakmıyor: Elon Musk'tan bir Yusuf Dikeç paylaşımı daha
Dünya onu çok sevdi, bırakmıyor: Elon Musk'tan bir Yusuf Dikeç paylaşımı daha
Sputnik Türkiye
2024 Paris Olimpiyatları'nda ekipmansız atış yaparak gümüş madalya kazanan ve tüm dünya tarafından bir anda popüler olan Yusuf Dikeç hakkında paylaşımlar... 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T09:27+0300
2024-08-06T09:27+0300
2024-08-06T09:27+0300
dünya
elon musk
yusuf dikeç
olimpiyat oyunları
atış
atış poligonu
atış talimi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/03/1086463683_0:579:2048:1731_1920x0_80_0_0_8d3613270ca82e2559519312a65dff86.jpg
2024 Olimpiyatları'nda eli cebinde atış yaparak madalya kazanan ve bir anda dünyanın en popüler adamına dönüşen 51 yaşındaki Yusuf Dikeç hakkında internette paylaşımlar devam ediyor. X platformunun sahibi ve dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk da akımı takip ederek bir Dikeç paylaşımı daha yaptı. Musk, X'te Yusuf Dikeç'e ait bir video kolajı paylaştı. Paylaşım binlerce beğeni ve görüntülenme aldı. X üzerinden konuşmuşlardı Dikeç, açtığı X hesabında Musk'a, "Merhaba Elon, sizce geleceğin robotları elleri ceplerinde olimpiyatlarda madalya kazanabilecekler mi? 📷📷 Bunu kıtaları birleştiren kültür başkenti İstanbul'da tartışmaya ne dersiniz" sorusunu yöneltmiş, Musk ise soruya, "Robotlar her şeyi tam 12'den vuracak. İstanbul'u ziyaret etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Dünyanın büyük şehirlerinden biri"
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/sirikla-atlamada-rekor-kiran-armand-duplantisten-yusuf-dikec-pozu---1086527900.html
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elon musk, yusuf dikeç, olimpiyat oyunları, atış, atış poligonu, atış talimi
elon musk, yusuf dikeç, olimpiyat oyunları, atış, atış poligonu, atış talimi
Dünya onu çok sevdi, bırakmıyor: Elon Musk'tan bir Yusuf Dikeç paylaşımı daha
2024 Paris Olimpiyatları'nda ekipmansız atış yaparak gümüş madalya kazanan ve tüm dünya tarafından bir anda popüler olan Yusuf Dikeç hakkında paylaşımlar durmuyor.
2024 Olimpiyatları'nda eli cebinde atış yaparak madalya kazanan ve bir anda dünyanın en popüler adamına dönüşen 51 yaşındaki Yusuf Dikeç hakkında internette paylaşımlar devam ediyor. X platformunun sahibi ve dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk da akımı takip ederek bir Dikeç paylaşımı daha yaptı.
Musk, X'te Yusuf Dikeç'e ait bir video kolajı paylaştı. Paylaşım binlerce beğeni ve görüntülenme aldı.
X üzerinden konuşmuşlardı
Dikeç, açtığı X hesabında Musk'a, "Merhaba Elon, sizce geleceğin robotları elleri ceplerinde olimpiyatlarda madalya kazanabilecekler mi? 📷📷 Bunu kıtaları birleştiren kültür başkenti İstanbul'da tartışmaya ne dersiniz" sorusunu yöneltmiş, Musk ise soruya, "Robotlar her şeyi tam 12'den vuracak. İstanbul'u ziyaret etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Dünyanın büyük şehirlerinden biri"