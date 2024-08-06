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Dünya onu çok sevdi, bırakmıyor: Elon Musk'tan bir Yusuf Dikeç paylaşımı daha
Dünya onu çok sevdi, bırakmıyor: Elon Musk'tan bir Yusuf Dikeç paylaşımı daha
Sputnik Türkiye
2024 Paris Olimpiyatları'nda ekipmansız atış yaparak gümüş madalya kazanan ve tüm dünya tarafından bir anda popüler olan Yusuf Dikeç hakkında paylaşımlar... 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T09:27+0300
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elon musk
yusuf dikeç
olimpiyat oyunları
atış
atış poligonu
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2024 Olimpiyatları'nda eli cebinde atış yaparak madalya kazanan ve bir anda dünyanın en popüler adamına dönüşen 51 yaşındaki Yusuf Dikeç hakkında internette paylaşımlar devam ediyor. X platformunun sahibi ve dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk da akımı takip ederek bir Dikeç paylaşımı daha yaptı. Musk, X'te Yusuf Dikeç'e ait bir video kolajı paylaştı. Paylaşım binlerce beğeni ve görüntülenme aldı. X üzerinden konuşmuşlardı Dikeç, açtığı X hesabında Musk'a, "Merhaba Elon, sizce geleceğin robotları elleri ceplerinde olimpiyatlarda madalya kazanabilecekler mi? 📷📷 Bunu kıtaları birleştiren kültür başkenti İstanbul'da tartışmaya ne dersiniz" sorusunu yöneltmiş, Musk ise soruya, "Robotlar her şeyi tam 12'den vuracak. İstanbul'u ziyaret etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Dünyanın büyük şehirlerinden biri"
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/sirikla-atlamada-rekor-kiran-armand-duplantisten-yusuf-dikec-pozu---1086527900.html
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elon musk, yusuf dikeç, olimpiyat oyunları, atış, atış poligonu, atış talimi
elon musk, yusuf dikeç, olimpiyat oyunları, atış, atış poligonu, atış talimi

Dünya onu çok sevdi, bırakmıyor: Elon Musk'tan bir Yusuf Dikeç paylaşımı daha

09:27 06.08.2024
© AA / Adem KutucuYusuf Dikeç
Yusuf Dikeç - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
© AA / Adem Kutucu
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2024 Paris Olimpiyatları'nda ekipmansız atış yaparak gümüş madalya kazanan ve tüm dünya tarafından bir anda popüler olan Yusuf Dikeç hakkında paylaşımlar durmuyor.
2024 Olimpiyatları'nda eli cebinde atış yaparak madalya kazanan ve bir anda dünyanın en popüler adamına dönüşen 51 yaşındaki Yusuf Dikeç hakkında internette paylaşımlar devam ediyor. X platformunun sahibi ve dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk da akımı takip ederek bir Dikeç paylaşımı daha yaptı.
Musk, X'te Yusuf Dikeç'e ait bir video kolajı paylaştı. Paylaşım binlerce beğeni ve görüntülenme aldı.

X üzerinden konuşmuşlardı

Dikeç, açtığı X hesabında Musk'a, "Merhaba Elon, sizce geleceğin robotları elleri ceplerinde olimpiyatlarda madalya kazanabilecekler mi? 📷📷 Bunu kıtaları birleştiren kültür başkenti İstanbul'da tartışmaya ne dersiniz" sorusunu yöneltmiş, Musk ise soruya, "Robotlar her şeyi tam 12'den vuracak. İstanbul'u ziyaret etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Dünyanın büyük şehirlerinden biri"
Armand Duplantis, Paris'te milli atıcı Yusuf Dikeç ile özdeşleşen pozu verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2024
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Dünya rekoru sonrası Armand Duplantis'ten Yusuf Dikeç pozu
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