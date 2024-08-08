https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/bir-yusuf-dikec-pozu-daha-altin-madalya-kazanan-nina-kennedy-sevincini-dikec-durusu-ile-yapti-1086623220.html

Bir Yusuf Dikeç pozu daha: Altın madalya kazanan Nina Kennedy sevincini Dikeç duruşu ile yaptı

Bir Yusuf Dikeç pozu daha: Altın madalya kazanan Nina Kennedy sevincini Dikeç duruşu ile yaptı

Sputnik Türkiye

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları atletizm kadınlar sırıkla atlama finali Stade de France'de yapıldı. Altın madalyayı kazanan Avustralyalı Nina Kennedy, milli... 08.08.2024, Sputnik Türkiye

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spor

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yusuf dikeç

nina kennedy

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar sırıkla atlamada Avustralyalı Nina Kennedy, altın madalya kazandı.Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm kadınlar sırıkla atlamanın finalleri gerçekleştirildi.Avustralyalı Nina Kennedy, 4.90'lık derecesiyle altın madalyaya uzanırken, ABD'li Katie Moon 4.85'le gümüş, Kanadalı Alysha Newman aynı dereceyle bronz madalya elde etti.Yusuf Dikeç kimdir?Yusuf Dikeç 1 Ocak 1973 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi.Türk atıcılık sporcusu, Astsubay kıdemli başçavuş, tabanca kategorilerinde yarışıyor. Jandarma Gücü Spor Kulübü bünyesinde spor hayatını sürdüren Dikeç 2012 Yaz Olimpiyatları'nda 10 m havalı tabanca ve 50 m tabanca dallarında Türkiye'yi temsil etti.Mersin'de düzenlenen 2013 Akdeniz Oyunları'nda ise bir altın ve bir gümüş madalya kazanmayı başardı. 2016 Yaz Olimpiyatları'nda da yer alan eden Dikeç, 50 metre tabanca kategorisinde 550 puanla 22. oldu ve elemelerde mücadeleye veda etti.2024 Yaz Olimpiyatları'nda Şevval İlayda Tarhan ile birlikte, karma 10 m havalı tabancada finalde 2. olarak Türkiye'nin bu branştaki ilk olimpiyat madalyası olan gümüş madalya kazandı.

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