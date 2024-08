Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı: Organize bir kötülükle karşı karşıyayız

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/trabzonspor-teknik-direktoru-avci-organize-bir-kotulukle-karsi-karsiyayiz-1086853726.html

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Rapid Wien ile karşılaşacak Trabzonspor'un Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sosyal medya üzerinden kendisine hareketlerde bulunulduğuna değinerek, "Yine de memnun olmayan, durmadan eleştiren bir grupla karşı karşıyayız. İlk kez söylüyorum. Ne yazık ki organize bir kötülükle karşı karşıyayız" dedi.Rapid Wien karşısında ilk maçı 1-0 kaybettiklerini anımsatan Avcı, iyi bir takıma karşı oynayacaklarını, bütün organizasyonlarını kazanma ve tur atlama üzerine yaptıklarını vurguladı.Avcı, maçın önemini ve değerini bildiklerini, bütün futbolcuların bunun farkında olduğunu vurgulayarak bunu yarın iyi oyunla sahaya yansıtacaklarını dile getirdi.Maçın dışında yaşadıklarına dair duygularını ifade etmek istediğini aktaran Avcı, "Sezona başladık, transferlerimiz geliyor ve daha da gelecek. Şu ana kadar 10 transfer geldi. Bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Bir organizasyonu daha iyi hale getirmek için yönetimimiz ve bizler, çok özverili çalışıyoruz. Ekibim de gece gündüz çalışıyor. Her sezon yeni bir başlangıçtır. Trabzonspor için her sezon en büyük hedeflerin peşinde koşmaktır. Yeni gelenlerle bir takım oluşturuyoruz. Bir organizasyon yapmaya çalışıyoruz. Bunun içinde de sonuç almak gerekiyor" diye konuştu.'Durmadan eleştiren bir grupla karşı karşıyayız'Avcı, taraftardan fazla bir sabır ve ekstra bir zaman istemediğini, istemeyeceğini ifade ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:'Organize bir kötülükle karşı karşıyayız'İlk kez bir durumu paylaşacağına işaret eden Avcı, "Ne yazık ki organize bir kötülükle karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.Kendisi ya da oyunla alakalı eleştirilerden bahsetmediğine dikkati çeken Avcı, şöyle devam etti:'Burada yaptıklarımızı tarih yazacaktır'Başarıyı geçmişte de yakaladıklarını dile getiren Abdullah Avcı, "Bu söylemler Abdullah Avcı'ya veya bir başkası için değil, Trabzonspor teknik direktörünün makamına yapılan bir saygısızlık. Bu makam çok değerli bir makamdır. Bu makamlar geçicidir ama burada yaptıklarımızı tarih yazacaktır. Tuşa bastığında neler olduğunu tarih yazmaya devam edecektir. Trabzon yönetimi, başkanı, teknik ekibi, doğru ve gelişen bir yoldadır. Geçmişte yaptık, biz yaptık, başardık. Mevlana'nın bir sözüyle de aslında bitirmek istiyorum konuştuklarımı. İnandığım da bu. Her şey üstüne gelip seni dayanamayacağın bir noktaya getirdiğinde sakın vazgeçme işte orası kaderin değişeceği andır, diyor, noktadır diyor" ifadelerini kullandı.Avcı, daha düşük bütçeli Avrupa takımlarının başarılı olabildiği yönündeki soruya ise şu yanıtı verdi:'Sadece destek istiyorum'Trabzonspor'un 50. yıl kutlamalarında güzel duygular yaşadıklarına değinen Avcı, "Burada harika duygular yaşadık. Bu duyguların daha iyisini yapabilmek için bir organizasyon yapıyoruz. Onun için organize kötülük derken bu takım net bir şekilde çok iyi takım olacak ve bunu da görecekler. Eksiklerimiz bir iki tane kaldı. Başkan inanılmaz derecede çalışıyor. Biz harika bir takım olacağız. Bunu bu kadar uzun süredir futbolun içinde bu ligde en çok maça çıkan, en fazla puan ortalaması yüksek burada bu duyguları yaşamış birisi olarak söylüyorum, çok iyi bir takım olma yolunda gidiyoruz. Zaman istemiyorum, sabır istemiyorum, sadece destek istiyorum" diye konuştu.

