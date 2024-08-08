https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/trabzonspor-teknik-direktoru-avci-uzgunuz-ozur-diliyoruz-1086658604.html

Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı: Üzgünüz, özür diliyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı: Üzgünüz, özür diliyoruz

Sputnik Türkiye

Trabzonspor teknik direktörü Avcı, Rapid Wien karşısında alınan 0-1'lık yenilgi sonrasında yaptığı açıklamada, maçı kazanmak istediklerini belirterek sonuçtan... 08.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-08T23:42+0300

2024-08-08T23:42+0300

2024-08-08T23:42+0300

spor

trabzonspor

abdullah avcı

rapid wien

futbol

yenilgi

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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya'nın Rapid Wien takımına 1-0 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "İlk yarı oyunumuz iyi değildi. İkinci yarının bir bölümünde doğru oyun, organizasyon vardı ama sonuçlandıramadık" dedi.Avcı, Papara Park'taki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, üçüncü resmi müsabakalarını oynadıklarını belirterek, "Geçen seneden yüzde 90 organizasyonu devam eden bir takımla oynadık. Bizim 11'in 6'sı yeni transfer, girenlerle 9 yeni transferimiz vardı. Rakip, ilk yarı organizasyonu daha iyi uyguladı" diye konuştu.Çabuk top kayıplarının olduğunu kaydeden Avcı, şöyle devam etti:Avcı, Orsic'i UEFA kadrosuna almamalarına ilişkin ise "Orsic 1 senedir sakat. Hazırlık maçlarında az süre aldı. Geçen, uzun süre kahve içip bir toplantı yaptık. UEFA listeleri 2 maçlık veriliyor. Sol tarafta Cihan, Trezeguet ve Nwakaeme de oynuyor. Bir de Orsic'i aldığında şişkin oluyor. Bu maçtan sonra devam ettiğinde liste tekrar değişecek. Trezeguet de bu takımın oynayan oyuncusu, plan yaptık. Geçen hafta ilk yarıda performansı olumsuz, Cihan'ın olumluydu. Baskıyı, şiddeti daha iyi yaparız diye düşündük uygulayamadık. Sonra Trezeguet'i soktuk. Nwakaeme de iyi çalışıyor. Süresini arttırarak devam edeceğiz " şeklinde konuştu.Avusturya takımının teknik direktörünün savunma ağırlıklı bir kadroyla çıktıklarına ilişkin düşüncesine de katılmadığını anlatan Avcı, "Mendy ve Ozan Tufan 8 numara oynayan oyuncular. Baskıları da şiddetli yapabileceğimizi düşündük. İlk yarı onlarda, ikinci yarı top bizdeydi ama bizden daha organize bir takımlar" değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/trabzonspor-avusturya-temsilcisi-rapid-wiene-1-0-maglup-oldu-1086655538.html

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trabzonspor, abdullah avcı, rapid wien, futbol, yenilgi