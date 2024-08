https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/filistin-lideri-abbastan-rusyanin-ortadogudaki-rolune-vurgu-1086842690.html

Filistin lideri Abbas'tan Rusya'nın Ortadoğu'daki rolüne vurgu

Moskova ziyareti sırasında Rus basınına demeç veren Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Rusya'nın her zaman Ortadoğu'daki soruna barışçıl çözüm bulunmasından yana olduğunu belirtti.Rusya'nın İsrail'i tanıdığını ancak bununla birlikte 1967 sınırları dahilinde bağımsız Filistin devleti kurulmasında ısrarcı olduğunu kaydeden Abbas, "Biz, Rusya'nın Ortadoğu'da çözümle ilgili herhangi bir formattan çıkarılmasını hiçbir koşulda kabul etmiyoruz. Zira Moskova, Ortadoğu sorununda uluslararası hukuka dayanan, gerçekten adil bir tutuma sahip" ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Moskova’daki Novo-Ogoryovo başkanlık rezidansında, Filistinli mevkidaşı Mahmud Abbas’la bir araya gelmişti. Rusya’nın genel olarak Arap dünyası, özellikle de çok değer verdiği Filistin ile uzun süredir devam eden ve derin bağları olduğunu vurgulayan Putin, Rusya’nın her zaman Filistin-İsrail anlaşmazlığının barışçıl çözümünü savunduğunu hatırlatmıştı.“Sizinle ortak bir duruşa sahip olduğumuzu anlıyoruz, bu sorunun kökleri çok eskilere dayanıyor ve daha önce uluslararası örgütler düzeyinde, özellikle de BM düzeyinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulması ile ilgili alınan kararların göz ardı edilmesiyle ilgilidir” diyen Rus lider, Rusya’nın bakış açısının uzun zaman önce formüle edildiğinin ve Ortadoğu’da uzun vadeli, güvenilir ve istikrarlı bir barışın sağlanması için BM’nin tüm kararlarının uygulanması ve her şeyden önce tam teşekküllü bir Filistin devleti kurulması gerektiğinden ibaret olduğunun altını çizmişti.Rusya, İsrail-Filistin sorununa çözüm bulmak için 2002'de kurulan, ABD, AB ve BM'nin de yer aldığı Ortadoğu Dörtlüsü'nün bir üyesidir.

