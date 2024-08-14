https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/israil-ordusundan-lubnanin-guneyine-hava-saldirisi-1086836370.html
İsrail ordusundan Lübnan'ın güneyine hava saldırısı
İsrail ordusundan Lübnan'ın güneyine hava saldırısı
Sputnik Türkiye
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 3'ü ağır 10 kişinin yaralandığı belirtildi. 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T14:38+0300
2024-08-14T14:38+0300
2024-08-14T14:38+0300
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Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusuna ait hava araçları, Lübnan'ın Sur kentine bağlı Abbasiye beldesindeki kavşağa saldırı gerçekleştirdi.Saldırıda seyir halindeki motosiklet ve araçların hedef alındığı, 3'ü ağır 10 kişinin yaralandığı ifade edildi.Lübnan Sağlık Bakanlığı da yaptığı açıklamada, 10 yaralı bulunduğunu teyit ederek, yaralıların Sur kentindeki hastanelere sevk edildiklerini kaydetti.
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israil, israil ordusu, israil ordusu (idf), lübnan, sur
israil, israil ordusu, israil ordusu (idf), lübnan, sur
İsrail ordusundan Lübnan'ın güneyine hava saldırısı
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 3'ü ağır 10 kişinin yaralandığı belirtildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusuna ait hava araçları, Lübnan'ın Sur kentine bağlı Abbasiye beldesindeki kavşağa saldırı gerçekleştirdi.
Saldırıda seyir halindeki motosiklet ve araçların hedef alındığı, 3'ü ağır 10 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı da yaptığı açıklamada, 10 yaralı bulunduğunu teyit ederek, yaralıların Sur kentindeki hastanelere sevk edildiklerini kaydetti.