Ankara'da servis ücretlerine zam

Ankara'da servis ücretlerine zam

Sputnik Türkiye

Ankara'da okul ve personel servis ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı. 14.08.2024, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1f/1075076873_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_ddd0b3b258e95e51c7204f34c213364d.jpg

Okul servis ücretleri 0 km’den 3 km’ye kadar yıllık 16 bin 745, 3 km’den 6 km’ye kadar yıllık 18 bin 450 TL, 6 km’den 10 km’ye kadar 21 bin 320 TL, 10 km’den 15 km’ye kadar yıllık 24 bin 810 tl olurken 15 km’yi aşan her km için yıllık 550 TL fazladan ücret alınacak. Yeni tarifenin komisyon tarafından onaylandığı ifade edilirken 15 kilometreyi geçtikten sonra kilometre ücreti ilave olacak.Söz konusu açıklanan bu ücretlere yüzde 10 KDV’nin dahil olduğu ifade edildi.İlk ve ortaöğretim öğrencileri için bu fiyatlara 730 TL rehber ücreti eklenecek.Personel servis ücretleri ise otobüs (36 ve üzeri) için ilk 2 bin 650 TL, her km için ise 25.25 TL olarak belirlendi. Midibüs (26-35) için ilk kalkış ücreti 2 bin 325 TL olurken her km için 21 tl ücret alınacak. Midibüs (18-25) araç cinsleri için ise ilk kalkış ücreti bin 680 TL alınacağını ifade edilirken her km için 19 TL ücret alınacak. Buna ek olarak minibüslerde (0-17) ise ilk kalkış ücreti bin 360 tl olurken her km için 18 TL alınacak.Söz konusu açıklanan bu ücretlere yüzde 20 KDV’nin hariç olduğu ifade edildi.Fiyatlara yüzde 40 zam yapılırken servisçilerin zam talepleri ise yüzde 50 idi.

