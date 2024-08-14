https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/saglik-bakani-kemal-memisoglundan-maymun-cicegi-virusu-aciklamasi-1086841969.html

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan maymun çiçeği virüsü açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan maymun çiçeği virüsü açıklaması

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, maymun çiçeği virüsüne ilişkin açıklama yaptı. Afrika’dan dünyaya yayılan virüsün yakından takip edildiğini söyleyen Bakan... 14.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-14T16:01+0300

2024-08-14T16:01+0300

2024-08-14T16:01+0300

türkiye

sağlık

maymun çiçeği virüsü

kemal memişoğlu

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Memişoğlu, "Maymun çiçeği ve Kovid-19 ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Ancak şu anda herhangi bir alarm durumumuz söz konusu değil." bilgisini paylaştı.YÖK ile işbirliği konusunda da açıklamalarda bulunan Memişoğlu, bazı branşlarla ilgili YÖK ile çalıştıklarını, istihdama göre planlamalar yapacaklarını ve insan gücü planlamasını YÖK'e ileteceklerini vurguladı.İlaç temin sorunu var mı?Eczanelerde ilaç temini konusundaki soruları cevaplayan Memişoğlu, eczanelerde ilaç sorununun olmadığını, konunun doğrudan ilaç markası üzerinden değil etken maddesi üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

türkiye

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Sputnik Türkiye

sağlık, maymun çiçeği virüsü, kemal memişoğlu