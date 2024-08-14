https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/saglik-bakani-kemal-memisoglundan-maymun-cicegi-virusu-aciklamasi-1086841969.html
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan maymun çiçeği virüsü açıklaması
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan maymun çiçeği virüsü açıklaması
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, maymun çiçeği virüsüne ilişkin açıklama yaptı. Afrika’dan dünyaya yayılan virüsün yakından takip edildiğini söyleyen Bakan... 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T16:01+0300
2024-08-14T16:01+0300
2024-08-14T16:01+0300
türkiye
sağlık
maymun çiçeği virüsü
kemal memişoğlu
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Memişoğlu, "Maymun çiçeği ve Kovid-19 ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Ancak şu anda herhangi bir alarm durumumuz söz konusu değil." bilgisini paylaştı.YÖK ile işbirliği konusunda da açıklamalarda bulunan Memişoğlu, bazı branşlarla ilgili YÖK ile çalıştıklarını, istihdama göre planlamalar yapacaklarını ve insan gücü planlamasını YÖK'e ileteceklerini vurguladı.İlaç temin sorunu var mı?Eczanelerde ilaç temini konusundaki soruları cevaplayan Memişoğlu, eczanelerde ilaç sorununun olmadığını, konunun doğrudan ilaç markası üzerinden değil etken maddesi üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.
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sağlık, maymun çiçeği virüsü, kemal memişoğlu
sağlık, maymun çiçeği virüsü, kemal memişoğlu
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan maymun çiçeği virüsü açıklaması
Ayrıntılar geliyor
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, maymun çiçeği virüsüne ilişkin açıklama yaptı. Afrika’dan dünyaya yayılan virüsün yakından takip edildiğini söyleyen Bakan Memişoğlu, “Şu anda herhangi bir alarm durumumuz söz konusu değil.” bilgisini paylaştı.
Memişoğlu, "Maymun çiçeği ve Kovid-19 ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Ancak şu anda herhangi bir alarm durumumuz söz konusu değil." bilgisini paylaştı.
YÖK ile işbirliği konusunda da açıklamalarda bulunan Memişoğlu, bazı branşlarla ilgili YÖK ile çalıştıklarını, istihdama göre planlamalar yapacaklarını ve insan gücü planlamasını YÖK'e ileteceklerini vurguladı.
İlaç temin sorunu var mı?
Eczanelerde ilaç temini konusundaki soruları cevaplayan Memişoğlu, eczanelerde ilaç sorununun olmadığını, konunun doğrudan ilaç markası üzerinden değil etken maddesi üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.