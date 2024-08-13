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Rusya lideri Putin, Moskova’da Filistin Başkanı Abbas’la görüştü
Rusya lideri Putin, Moskova’da Filistin Başkanı Abbas’la görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’daki Novo-Ogoryovo başkanlık rezidansında, Filistinli mevkidaşı Mahmud Abbas’la bir araya geldi. 13.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-13T14:08+0300
2024-08-13T16:35+0300
dünya
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mahmud abbas
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bağımsız filistin devleti
filistin devleti
israil-filistin sorunu
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Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Filistin lideri Abbas'ın arasındaki görüşmede ikili işbirliğinin yanı sıra, Filistin-İsrail geriliminin tırmanması ve Gazze Şeridi’nde yaşanan eşsiz insani felaket bağlamında Ortadoğu’daki durumun ele alındığı bildirildi.‘Filistin'deki insani felaketi acı ve endişe ile takip ediyoruz’Rusya lideri Putin görüşmenin başında Abbas’ı Moskova’da görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdikten sonra, “Rusya'nın bugün ne yazık ki çıkarlarını savunmak, halkını elinde silahlarla korumak zorunda olduğu herkes tarafından biliniyor, ancak Orta Doğu'da, Filistin'de yaşananlar kesinlikle bizim dikkatimizden kaçmıyor” diye kaydetti.“Elbette Filistin'de yaşanan insani felaketi büyük bir acı ve endişeyle izliyoruz. Filistin halkını desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” diye Putin, Rusya’nın bölgeye yaklaşık 700 ton insani yardım malzemesi gönderdiğini anımsatarak, “Filistin halkını desteklemek için her fırsatı değerlendirmek üzere elimizden geleni yapıyoruz” ifadesini kullandı.“Her şeyden önce sivil kayıplar konusunda endişeliyiz” diyen Rus lider, “BM'ye göre bu sayı şimdiden 40 bin kişiye ulaşmış durumda ve bunların çoğu kadın ve çocuklardan oluşuyor” diye ekledi.'Rusya her zaman Filistin-İsrail anlaşmazlığının barışçıl çözümünü savundu'Rusya’nın genel olarak Arap dünyası, özellikle de çok değer verdiği Filistin ile uzun süredir devam eden ve derin bağları olduğunu vurgulayan Putin, Rusya’nın her zaman Filistin-İsrail anlaşmazlığının barışçıl çözümünü savunduğunu hatırlattı.“Sizinle ortak bir duruşa sahip olduğumuzu anlıyoruz, bu sorunun kökleri çok eskilere dayanıyor ve daha önce uluslararası örgütler düzeyinde, özellikle de BM düzeyinde bağımsız bir Filistin devletinin oluşturulması ve kurulması ile ilgili alınan kararların göz ardı edilmesiyle ilgilidir.”Rus lider, Rusya’nın bakış açısının uzun zaman önce formüle edildiğinin ve Ortadoğu’da uzun vadeli, güvenilir ve istikrarlı bir barışın sağlanması için BM’nin tüm kararlarının uygulanması ve her şeyden önce tam teşekküllü bir Filistin devleti kurulması gerektiğinden ibaret olduğunun altını çizdi.Abbas: BM, Filistin misyonunda başarısız olduFilistin lideri de görüşmede Rusya’ya desteğinden dolayı teşekkür ederek, “Sayın Başkan, sizinle görüşmek benim için her zaman büyük bir zevk. Size inanıyoruz, size güveniyoruz ve desteğinizi hissediyoruz” diye konuştu.Abbas, “Rusya, Filistin halkı için dost bir ülkedir ve bu dostluk on yıllardır bizi birbirimize bağlamakta” diyen Abbas, “Rusya'nın Filistin halkının en yakın dostlarından biri olduğunu düşünüyoruz ve sizin de toplantının başında söylediğiniz gibi Filistin halkının da kendi devletine kavuşmasını ümit ediyoruz” diye ekledi.İnsani yardımın sürmesi umudunu dile getiren Abbas, Filistinlileri zorla yaşadıkları yerlerden uzaklaştırma girişimlerine son verilmesini talep ettiklerini belirterek, “Bunu kabul etmeyeceğiz. Yirminci yüzyılda daha önce pek çok kez yaptığımız gibi Filistinlilerin Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Kudüs'ten sürülmesini kabul etmeyeceğiz. Sizlerin de desteğiyle hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz” dedi.Birleşmiş Milletler’in (BM) Filistin devletinin tanınması konusundaki çalışmalarına da değinen Abbas, şöyle konuştu:Filistinlilere yönelik sürgün girişimlerini reddediyoruz‘Abbas, Filistinlileri Gazze Şeridi’nden, Batı Şeria’dan ve Kudüs'ten sürmeye yönelik girişimleri reddettiğini vurgulayarak, Filistin halkına insani yardım sağlanmasını ve sürgün politikasının sona erdirilmesini umduğunun altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/filistin-baskani-abbas-israil-gazzeyi-bati-seriadan-ayiramayacak-1086570896.html
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rusya, filistin, vladimir putin, mahmud abbas, moskova, görüşme, bağımsız filistin devleti, filistin devleti, israil-filistin sorunu
rusya, filistin, vladimir putin, mahmud abbas, moskova, görüşme, bağımsız filistin devleti, filistin devleti, israil-filistin sorunu

Rusya lideri Putin, Moskova’da Filistin Başkanı Abbas’la görüştü

14:08 13.08.2024 (güncellendi: 16:35 13.08.2024)
© REUTERS / Pool-Yuri Kadobnov Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin-Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin-Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2024
© REUTERS / Pool-Yuri Kadobnov
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’daki Novo-Ogoryovo başkanlık rezidansında, Filistinli mevkidaşı Mahmud Abbas’la bir araya geldi.
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Filistin lideri Abbas'ın arasındaki görüşmede ikili işbirliğinin yanı sıra, Filistin-İsrail geriliminin tırmanması ve Gazze Şeridi’nde yaşanan eşsiz insani felaket bağlamında Ortadoğu’daki durumun ele alındığı bildirildi.

‘Filistin'deki insani felaketi acı ve endişe ile takip ediyoruz’

Rusya lideri Putin görüşmenin başında Abbas’ı Moskova’da görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdikten sonra, “Rusya'nın bugün ne yazık ki çıkarlarını savunmak, halkını elinde silahlarla korumak zorunda olduğu herkes tarafından biliniyor, ancak Orta Doğu'da, Filistin'de yaşananlar kesinlikle bizim dikkatimizden kaçmıyor” diye kaydetti.
“Elbette Filistin'de yaşanan insani felaketi büyük bir acı ve endişeyle izliyoruz. Filistin halkını desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” diye Putin, Rusya’nın bölgeye yaklaşık 700 ton insani yardım malzemesi gönderdiğini anımsatarak, “Filistin halkını desteklemek için her fırsatı değerlendirmek üzere elimizden geleni yapıyoruz” ifadesini kullandı.
“Her şeyden önce sivil kayıplar konusunda endişeliyiz” diyen Rus lider, “BM'ye göre bu sayı şimdiden 40 bin kişiye ulaşmış durumda ve bunların çoğu kadın ve çocuklardan oluşuyor” diye ekledi.

'Rusya her zaman Filistin-İsrail anlaşmazlığının barışçıl çözümünü savundu'

Rusya’nın genel olarak Arap dünyası, özellikle de çok değer verdiği Filistin ile uzun süredir devam eden ve derin bağları olduğunu vurgulayan Putin, Rusya’nın her zaman Filistin-İsrail anlaşmazlığının barışçıl çözümünü savunduğunu hatırlattı.
“Sizinle ortak bir duruşa sahip olduğumuzu anlıyoruz, bu sorunun kökleri çok eskilere dayanıyor ve daha önce uluslararası örgütler düzeyinde, özellikle de BM düzeyinde bağımsız bir Filistin devletinin oluşturulması ve kurulması ile ilgili alınan kararların göz ardı edilmesiyle ilgilidir.”
Rus lider, Rusya’nın bakış açısının uzun zaman önce formüle edildiğinin ve Ortadoğu’da uzun vadeli, güvenilir ve istikrarlı bir barışın sağlanması için BM’nin tüm kararlarının uygulanması ve her şeyden önce tam teşekküllü bir Filistin devleti kurulması gerektiğinden ibaret olduğunun altını çizdi.

Abbas: BM, Filistin misyonunda başarısız oldu

Filistin lideri de görüşmede Rusya’ya desteğinden dolayı teşekkür ederek, “Sayın Başkan, sizinle görüşmek benim için her zaman büyük bir zevk. Size inanıyoruz, size güveniyoruz ve desteğinizi hissediyoruz” diye konuştu.
Abbas, “Rusya, Filistin halkı için dost bir ülkedir ve bu dostluk on yıllardır bizi birbirimize bağlamakta” diyen Abbas, “Rusya'nın Filistin halkının en yakın dostlarından biri olduğunu düşünüyoruz ve sizin de toplantının başında söylediğiniz gibi Filistin halkının da kendi devletine kavuşmasını ümit ediyoruz” diye ekledi.
İnsani yardımın sürmesi umudunu dile getiren Abbas, Filistinlileri zorla yaşadıkları yerlerden uzaklaştırma girişimlerine son verilmesini talep ettiklerini belirterek, “Bunu kabul etmeyeceğiz. Yirminci yüzyılda daha önce pek çok kez yaptığımız gibi Filistinlilerin Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Kudüs'ten sürülmesini kabul etmeyeceğiz. Sizlerin de desteğiyle hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz” dedi.
Birleşmiş Milletler’in (BM) Filistin devletinin tanınması konusundaki çalışmalarına da değinen Abbas, şöyle konuştu:

BM, ABD'nin baskısı nedeniyle, tek bir çözüm sunma, Filistin halkının haklarını hayata geçirecek, uygulayacak tek bir karar alma misyonunda başarısız oldu.

Filistinlilere yönelik sürgün girişimlerini reddediyoruz

‘Abbas, Filistinlileri Gazze Şeridi’nden, Batı Şeria’dan ve Kudüs'ten sürmeye yönelik girişimleri reddettiğini vurgulayarak, Filistin halkına insani yardım sağlanmasını ve sürgün politikasının sona erdirilmesini umduğunun altını çizdi.
“Filistinlilere insani destek sağlanmasını ve sürgün politikasının sona erdirilmesini umuyoruz. Bunu kabul etmeyeceğiz. Filistinlilerin, 20. yüzyılda daha önce birçok kez olduğu gibi Gazze Şeridi’nden, Batı Şeria’dan ve Kudüs’ten sürülmesini kabul etmeyeceğiz. Sizlerin desteğiyle hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz.”
Mahmud Abbas - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2024
DÜNYA
Filistin Başkanı Abbas: İsrail, Gazze’yi Batı Şeria’dan ayıramayacak
7 Ağustos, 07:48
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