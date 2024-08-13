https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/fenerbahce-lille-macinin-ardindan-mourinhodan-aciklama-sampiyonlar-ligini-asla-kazanamazdik-1086812864.html

Fenerbahçe-Lille maçının ardından Mourinho'dan açıklama: Şampiyonlar Ligi'ni asla kazanamazdık

Fenerbahçe-Lille maçının ardından Mourinho'dan açıklama: Şampiyonlar Ligi'ni asla kazanamazdık

Sputnik Türkiye

Fransa'nın Lille takımıyla 1-1 berabere kalarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho "Şampiyonlar Ligi'ni asla... 13.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-13T23:59+0300

2024-08-13T23:59+0300

2024-08-14T00:04+0300

jose mourinho

spor

fenerbahçe

lille

basın açıklaması

uefa şampiyonlar ligi

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında, uzatmalara giden maçta Fransa'nın Lille takımıyla 1-1 berabere kalarak turnuvaya veda eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Mourinho karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Taktiksel ve duygusal her şeyi yaptıklarını vurgulayan Mourinho şunları söyledi:'Şampiyonlar Ligi'nde olmayı tercih ederdim'Jose Mourinho, profesyonel olduğunu ve bu tür durumlardan etkilenmediğini söyledi."Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı tercih ederdim" diyen Mourinho, "Yeteri kadar tecrübem var, Şampiyonlar Ligi'nde asla finale ya da son turlara kalamazdık. Avrupa Ligi'nde ise şansımız var çünkü orada kendi seviyemizde takımlarla karşılaşacağız. Daha çekişmeli maçlar oynayacağız" değerlendirmesinde bulundu.''Eğer' diyorum ve devamını getirmek istemiyorum'Fred ve Ferdi'nin eksikliklerinin sonucu etkilediğini dile getiren Mourinho şunları söyledi:'Para karar veriyor'Avrupa Ligi'ndeki yeni format gereği daha fazla maç yapacaklarını hatırlatan Mourinho, "Avrupa Ligi'nin yeni formatı neden böyle bilmiyorum. Bu karar neden verildi bilmiyorum ama adapte olmamız gerekiyor. Üst üste maçlar oynamamız gerekiyor. Artık 6 değil 8 maç oynuyorsunuz. Bu da her hafta içi maç yapmak demek. Umarım Süper Lig'deki diğer takımlar için de aynı şey geçerli olur ve onlar da oynar. İyi bir takımımız var bazı pozisyonlarda harika rotasyon yapabiliyoruz. Bu yeni format garip. 4 iç saha 4 deplasman, bazılarıyla sadece içerde bazılarıyla sadece dışarda oynayacağız. Para karar veriyor, bizim de buna adapte olmamız gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.Mourinho, Fred ve Ferdi'nin transferiyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/fenerbahce-turnuvadan-elendi-1086809913.html

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jose mourinho, fenerbahçe, lille, basın açıklaması, uefa şampiyonlar ligi