https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/fenerbahce-lille-macinin-ardindan-mourinhodan-aciklama-sampiyonlar-ligini-asla-kazanamazdik-1086812864.html
Fenerbahçe-Lille maçının ardından Mourinho'dan açıklama: Şampiyonlar Ligi'ni asla kazanamazdık
Fenerbahçe-Lille maçının ardından Mourinho'dan açıklama: Şampiyonlar Ligi'ni asla kazanamazdık
Sputnik Türkiye
Fransa'nın Lille takımıyla 1-1 berabere kalarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho "Şampiyonlar Ligi'ni asla... 13.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-13T23:59+0300
2024-08-13T23:59+0300
2024-08-14T00:04+0300
jose mourinho
spor
fenerbahçe
lille
basın açıklaması
uefa şampiyonlar ligi
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında, uzatmalara giden maçta Fransa'nın Lille takımıyla 1-1 berabere kalarak turnuvaya veda eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Mourinho karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Taktiksel ve duygusal her şeyi yaptıklarını vurgulayan Mourinho şunları söyledi:'Şampiyonlar Ligi'nde olmayı tercih ederdim'Jose Mourinho, profesyonel olduğunu ve bu tür durumlardan etkilenmediğini söyledi."Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı tercih ederdim" diyen Mourinho, "Yeteri kadar tecrübem var, Şampiyonlar Ligi'nde asla finale ya da son turlara kalamazdık. Avrupa Ligi'nde ise şansımız var çünkü orada kendi seviyemizde takımlarla karşılaşacağız. Daha çekişmeli maçlar oynayacağız" değerlendirmesinde bulundu.''Eğer' diyorum ve devamını getirmek istemiyorum'Fred ve Ferdi'nin eksikliklerinin sonucu etkilediğini dile getiren Mourinho şunları söyledi:'Para karar veriyor'Avrupa Ligi'ndeki yeni format gereği daha fazla maç yapacaklarını hatırlatan Mourinho, "Avrupa Ligi'nin yeni formatı neden böyle bilmiyorum. Bu karar neden verildi bilmiyorum ama adapte olmamız gerekiyor. Üst üste maçlar oynamamız gerekiyor. Artık 6 değil 8 maç oynuyorsunuz. Bu da her hafta içi maç yapmak demek. Umarım Süper Lig'deki diğer takımlar için de aynı şey geçerli olur ve onlar da oynar. İyi bir takımımız var bazı pozisyonlarda harika rotasyon yapabiliyoruz. Bu yeni format garip. 4 iç saha 4 deplasman, bazılarıyla sadece içerde bazılarıyla sadece dışarda oynayacağız. Para karar veriyor, bizim de buna adapte olmamız gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.Mourinho, Fred ve Ferdi'nin transferiyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:
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jose mourinho, fenerbahçe, lille, basın açıklaması, uefa şampiyonlar ligi
jose mourinho, fenerbahçe, lille, basın açıklaması, uefa şampiyonlar ligi
Fenerbahçe-Lille maçının ardından Mourinho'dan açıklama: Şampiyonlar Ligi'ni asla kazanamazdık
23:59 13.08.2024 (güncellendi: 00:04 14.08.2024)
Fransa'nın Lille takımıyla 1-1 berabere kalarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho "Şampiyonlar Ligi'ni asla kazanamazdık ama bazı büyük takımları yenebilirdik" dedi. Mourinho açıklamasında "Avrupa Ligi'nde ise şansımız var çünkü orada kendi seviyemizde takımlarla karşılaşacağız" ifadelerini kullandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında, uzatmalara giden maçta Fransa'nın Lille takımıyla 1-1 berabere kalarak turnuvaya veda eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Mourinho karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Taktiksel ve duygusal her şeyi yaptıklarını vurgulayan Mourinho şunları söyledi:
"Maç içinde farklı şartlara uyum sağladık. Net pozisyonlar kaçırdık, 2 topumuz direkten döndü. Bugün 1 takım kazanmayı hak etti, diğer takımsa turu kazandı. Ekonomik anlamda kayıp yaşadık. Şampiyonlar Ligi bu anlamda bir destek. Ayrıca dünyanın en büyük takımlarına karşı oynama şansını kaybettik. Şampiyonlar Ligi'ni asla kazanamazdık ama bazı büyük takımları yenebilirdik. Bu şansı kaybettik."
'Şampiyonlar Ligi'nde olmayı tercih ederdim'
Jose Mourinho, profesyonel olduğunu ve bu tür durumlardan etkilenmediğini söyledi.
"Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı tercih ederdim" diyen Mourinho, "Yeteri kadar tecrübem var, Şampiyonlar Ligi'nde asla finale ya da son turlara kalamazdık. Avrupa Ligi'nde ise şansımız var çünkü orada kendi seviyemizde takımlarla karşılaşacağız. Daha çekişmeli maçlar oynayacağız" değerlendirmesinde bulundu.
''Eğer' diyorum ve devamını getirmek istemiyorum'
Fred ve Ferdi'nin eksikliklerinin sonucu etkilediğini dile getiren Mourinho şunları söyledi:
"Avrupa Ligi'ne gidiyoruz. Eğer deyip devamını getirmek istemiyorum. İyi işler yapabiliriz orada ama 'eğer' diyorum ve devamını getirmek istemiyorum. Avrupa Ligi kurasını bekleyeceğiz. Fred ve Ferdi gibi 2 yaratıcı oyuncumuz yoktu, bunlar şiddeti yüksek oyuncular. 1 tanesinin olmaması bile zor, ama 2 tanesi olmayınca çok daha zor. Genel olarak oyuncularım ellerinden geleni yaptı, onlarla gurur duyuyorum. Eğer 'eğer' ile ilgili cümlemin devamını merak ediyorsanız sizi Roma-Sevilla finalini izlemeye davet ediyorum. 2022-23 sezonunda oynanan. O zaman onun devamını anlarsınız."
Avrupa Ligi'ndeki yeni format gereği daha fazla maç yapacaklarını hatırlatan Mourinho, "Avrupa Ligi'nin yeni formatı neden böyle bilmiyorum. Bu karar neden verildi bilmiyorum ama adapte olmamız gerekiyor. Üst üste maçlar oynamamız gerekiyor. Artık 6 değil 8 maç oynuyorsunuz. Bu da her hafta içi maç yapmak demek. Umarım Süper Lig'deki diğer takımlar için de aynı şey geçerli olur ve onlar da oynar. İyi bir takımımız var bazı pozisyonlarda harika rotasyon yapabiliyoruz. Bu yeni format garip. 4 iç saha 4 deplasman, bazılarıyla sadece içerde bazılarıyla sadece dışarda oynayacağız. Para karar veriyor, bizim de buna adapte olmamız gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.
Mourinho, Fred ve Ferdi'nin transferiyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:
"Bu oyuncular sakatlandı ama sezon boyu sakat olmayacaklar. Mümkün olduğu kadar çabuk dönmelerini sağlayacağız. Her oyuncu sakatlandığında transferi düşünemem. Transfer penceresi açık ama ben bir şey talep etmiyorum. Elimizdeki oyuncuların bir an önce iyileşmesi için elimizden geleni yapmayı deneyeceğiz. Benim için en önemli turnuva sıradaki turnuvadır. Üst üste çok maç oynadık. Kısa süre içinde 5 maç oynadık ki oyuncularımızın bir çoğu doğru düzgün tatil yapmadı ve hazırlık geçiremedi. Cumartesi günkü maç bizler için zor olacak. Bir süre lige odaklanacağız çünkü Avrupa şu an için olmayacak. Zor deplasmanlardan puan almayı hedefliyoruz."