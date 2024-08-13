https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/fenerbahce-turnuvadan-elendi-1086809913.html
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Lille ile uzatmalarda 1-1 berabere kalarak turnuvadan elendi. 13.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-13T22:43+0300
2024-08-13T22:43+0300
2024-08-13T23:16+0300
spor
fenerbahçe
lille
son dakika
uefa şampiyonlar ligi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0d/1086810264_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ff736205cc085c21fd06f6bf35c33395.jpg
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fransa temsilcisi Lille'i konuk etti. Normal süresi 1-0 biten mücadelede Lille ile uzatmalarda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.İlk maçı 2-1 kaybeden Fenerbahçe, ikinci maçın 90 dakikasını 1-0 önde kapattı. Uzatmalara giden mücadelenin 118. dakikasında Lille penaltıdan eşitliği sağladı. Şampiyonlar Ligi'nden elenen Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/real-madrid-uefa-super-kupa-macinin-kadrosunu-acikladi-arda-guler-listede-1086767758.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0d/1086810264_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_70cfa8646466516ef8dbaf5285813be0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fenerbahçe lille maçı, fenerbahçe - lille maçının sonu, fenerbahçe kazandı mı, fenerbahçe şampiyonlar ligine veda etti, fenerbahçe şampiyonlar ligi
fenerbahçe lille maçı, fenerbahçe - lille maçının sonu, fenerbahçe kazandı mı, fenerbahçe şampiyonlar ligine veda etti, fenerbahçe şampiyonlar ligi
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
22:43 13.08.2024 (güncellendi: 23:16 13.08.2024)
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Lille ile uzatmalarda 1-1 berabere kalarak turnuvadan elendi.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fransa temsilcisi Lille'i konuk etti. Normal süresi 1-0 biten mücadelede Lille ile uzatmalarda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
İlk maçı 2-1 kaybeden Fenerbahçe, ikinci maçın 90 dakikasını 1-0 önde kapattı. Uzatmalara giden mücadelenin 118. dakikasında Lille penaltıdan eşitliği sağladı.
Şampiyonlar Ligi'nden elenen Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.