https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/yurt-disina-cikis-harcina-beklenen-zam-geldi-bu-gunden-itibaren-500-tl-1086743852.html
Yurt dışına çıkış harcına zam uygulamada: Bugünden itibaren 500 TL
Yurt dışına çıkış harcına zam uygulamada: Bugünden itibaren 500 TL
Sputnik Türkiye
Türk vatandaşları için yurt dışı çıkış harcı 150 liradan 500 liraya yükseliyor. 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T09:12+0300
2024-08-12T09:12+0300
2024-08-12T10:04+0300
türkiye
yurt dışı
yurt dışı seyahati
yurt dışı çıkışı
yurt dışı çıkış harcı
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Bugün itibarıyla gündeme yürürlüğe giren düzenlemeye göre Türkiye'den yurt dışına çıkış harcı 150 liradan 500 liraya yükseliyor. 2 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kanunla resmileşen değişiklik, bugün yürürlüğe giriyor. 11 Ağustos 23.59'a kadar yurt dışına çıkacak olan vatandaşlar 150 TL olan eski tarife üzerinden ödemelerini gerçekleştirecek. Yurtdışı çıkış harcı nedir?Yurtdışı çıkış harcı T.C pasaportu ile yurt dışına çıkan vatandaşların ödediği bir vergi çeşididir. Yurtdışına seyahat edecek tüm vatandaşların, çıkış yapmadan önce harç ödemesini yapması ve ilgili belgeyi pasaport görevlisine ibraz etmesi gerekir. Yurtdışına çıkacak olan vatandaşların her biri, pasaport ve vize gibi işlemlere ek olarak yurtdışı çıkış harcı da ödemekle yükümlüdür. Yurtdışı çıkış harcının ödenmediği durumlarda yurtdışına çıkış gerçekleştirilemez.Yurtdışı çıkış harcı nereye ödenir?Yurtdışı harcını havalimanındaki harç ödeme noktalarından, internetten online ödeme veya yetkili bankalar aracılığıyla ödenir. Yurtdışı çıkış harcı hangi bankalara yatırılır?Yurtdışı çıkış harcından hangi vatandaşlar muaf?Yurtdışına çıkış pul harcı ödeme yükümlülüğünde bazı durumlarda vatandaşların muafiyet hakkı bulunabilir. İşte muafiyet hakkı bulunabilecek bazı vatandaşların özellikleri:Yurtdışı dışı çıkış harcı her seferinde ödenir mi?Yurtdışına her çıkışta harç bedelinin ödenmesi gerekir. Yurtdışına bir gün bile çıkacak olan kişiler harç ödemesi yapmakla yükümlüdür.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/150-tlden-500-tlye-cikarilmisti-yurtdisi-cikis-harc-pulundan-muaf-tutulacaklar-belli-oldu-1086232180.html
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yurtdışı çıkış harcı, yurtdışı çıkış harcı 2024, yurt dışı çıkış harcı ödeme
yurtdışı çıkış harcı, yurtdışı çıkış harcı 2024, yurt dışı çıkış harcı ödeme
Yurt dışına çıkış harcına zam uygulamada: Bugünden itibaren 500 TL
09:12 12.08.2024 (güncellendi: 10:04 12.08.2024)
Türk vatandaşları için yurt dışı çıkış harcı 150 liradan 500 liraya yükseliyor.
Bugün itibarıyla gündeme yürürlüğe giren düzenlemeye göre Türkiye'den yurt dışına çıkış harcı 150 liradan 500 liraya yükseliyor.
2 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kanunla resmileşen değişiklik, bugün yürürlüğe giriyor. 11 Ağustos 23.59'a kadar yurt dışına çıkacak olan vatandaşlar 150 TL olan eski tarife üzerinden ödemelerini gerçekleştirecek.
Yurtdışı çıkış harcı nedir?
Yurtdışı çıkış harcı T.C pasaportu ile yurt dışına çıkan vatandaşların ödediği bir vergi çeşididir. Yurtdışına seyahat edecek tüm vatandaşların, çıkış yapmadan önce harç ödemesini yapması ve ilgili belgeyi pasaport görevlisine ibraz etmesi gerekir. Yurtdışına çıkacak olan vatandaşların her biri, pasaport ve vize gibi işlemlere ek olarak yurtdışı çıkış harcı da ödemekle yükümlüdür. Yurtdışı çıkış harcının ödenmediği durumlarda yurtdışına çıkış gerçekleştirilemez.
Yurtdışı çıkış harcı nereye ödenir?
Yurtdışı harcını havalimanındaki harç ödeme noktalarından, internetten online ödeme veya yetkili bankalar aracılığıyla ödenir.
Yurtdışı çıkış harcı hangi bankalara yatırılır?
Albaraka Türk Katılım Bankası
Türkiye Finas Katılım Bankası
Yurtdışı çıkış harcından hangi vatandaşlar muaf?
Yurtdışına çıkış pul harcı ödeme yükümlülüğünde bazı durumlarda vatandaşların muafiyet hakkı bulunabilir. İşte muafiyet hakkı bulunabilecek bazı vatandaşların özellikleri:
Yedi yaşından küçük çocuklar
KKTC’ye seyahat eden vatandaşlar
Ticari amaçla yurt dışına çıkan görevliler
Çifte pasaporta sahip olanlar (diğer pasaportla seyahat edildiği durumlarda)
Yurt dışında süresiz oturum/çalışma hakkı bulunanlar
Resmi ziyarette bulunan kamu görevlileri
Pasaportunda “işçi” veya “işçi çocuğu” ifadesi bulunan kişiler
Pasavan evrakı ile çıkış yapan kişiler
Yurtdışı dışı çıkış harcı her seferinde ödenir mi?
Yurtdışına her çıkışta harç bedelinin ödenmesi gerekir. Yurtdışına bir gün bile çıkacak olan kişiler harç ödemesi yapmakla yükümlüdür.