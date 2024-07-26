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150 TL'den 500 TL'ye çıkarılmıştı: Yurtdışı çıkış harç pulundan muaf tutulacaklar belli oldu
150 TL'den 500 TL'ye çıkarılmıştı: Yurtdışı çıkış harç pulundan muaf tutulacaklar belli oldu
Sputnik Türkiye
Yurt Dışı Çıkış Harcı, 2024 yılında 150 TL'den 500 TL'ye yükseltildi. TBMM Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, yeni ücretle birlikte kimlerin... 26.07.2024, Sputnik Türkiye
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TBMM Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, yurt dışı çıkış harcının 2024 yılı itibarıyla 150 TL’den 500 TL’ye çıkarıldığını duyurdu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise harç tutarının her yıl yeniden değerleme oranıyla artırılacağını belirtti.Kimler harç ödemeyecek?Mehmet Muş, yurt dışı çıkış harcından muaf tutulacak grupları da açıkladı. Buna göre, aşağıdaki kişiler yurt dışı çıkış harcı ödemeyecek:Yurt dışı çıkış harcı nedir?Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile yurt dışına çıkış yapan yolculardan, çıkış başına harç bedeli alınmaktadır. Bu harç, havalimanlarındaki otomat ve veznelerden, gümrük saymanlıklarından, Maliye Bakanlığı’na ait harç bürolarından, anlaşmalı bankalardan ve vergi dairelerinden ödenebilmektedir.
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150 TL'den 500 TL'ye çıkarılmıştı: Yurtdışı çıkış harç pulundan muaf tutulacaklar belli oldu

13:12 26.07.2024
© AAHarç pulu otomatı
Harç pulu otomatı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2024
© AA
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Yurt Dışı Çıkış Harcı, 2024 yılında 150 TL'den 500 TL'ye yükseltildi. TBMM Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, yeni ücretle birlikte kimlerin harçtan muaf tutulacağını da açıkladı.
TBMM Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, yurt dışı çıkış harcının 2024 yılı itibarıyla 150 TL’den 500 TL’ye çıkarıldığını duyurdu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise harç tutarının her yıl yeniden değerleme oranıyla artırılacağını belirtti.

Kimler harç ödemeyecek?

Mehmet Muş, yurt dışı çıkış harcından muaf tutulacak grupları da açıkladı. Buna göre, aşağıdaki kişiler yurt dışı çıkış harcı ödemeyecek:
Yurt dışında oturma izni bulunanlar
7 yaşını doldurmamış olanlar
Sınır bölgelerinde yaşayan ve "pasavan" gibi belgelerle çıkış yapan vatandaşlar
Kuzey Kıbrıs'a kimlik belgesiyle çıkanlar
Ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demir yolu toplu taşıma ve yük taşıma araçları mürettebatı

Yurt dışı çıkış harcı nedir?

Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile yurt dışına çıkış yapan yolculardan, çıkış başına harç bedeli alınmaktadır. Bu harç, havalimanlarındaki otomat ve veznelerden, gümrük saymanlıklarından, Maliye Bakanlığı’na ait harç bürolarından, anlaşmalı bankalardan ve vergi dairelerinden ödenebilmektedir.
otomotiv pazarı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2024
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