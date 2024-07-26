https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/150-tlden-500-tlye-cikarilmisti-yurtdisi-cikis-harc-pulundan-muaf-tutulacaklar-belli-oldu-1086232180.html

150 TL'den 500 TL'ye çıkarılmıştı: Yurtdışı çıkış harç pulundan muaf tutulacaklar belli oldu

150 TL'den 500 TL'ye çıkarılmıştı: Yurtdışı çıkış harç pulundan muaf tutulacaklar belli oldu

Sputnik Türkiye

Yurt Dışı Çıkış Harcı, 2024 yılında 150 TL'den 500 TL'ye yükseltildi. TBMM Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, yeni ücretle birlikte kimlerin... 26.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-26T13:12+0300

2024-07-26T13:12+0300

2024-07-26T13:12+0300

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TBMM Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, yurt dışı çıkış harcının 2024 yılı itibarıyla 150 TL’den 500 TL’ye çıkarıldığını duyurdu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise harç tutarının her yıl yeniden değerleme oranıyla artırılacağını belirtti.Kimler harç ödemeyecek?Mehmet Muş, yurt dışı çıkış harcından muaf tutulacak grupları da açıkladı. Buna göre, aşağıdaki kişiler yurt dışı çıkış harcı ödemeyecek:Yurt dışı çıkış harcı nedir?Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile yurt dışına çıkış yapan yolculardan, çıkış başına harç bedeli alınmaktadır. Bu harç, havalimanlarındaki otomat ve veznelerden, gümrük saymanlıklarından, Maliye Bakanlığı’na ait harç bürolarından, anlaşmalı bankalardan ve vergi dairelerinden ödenebilmektedir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/resmi-gazetede-yayinlandi-bazi-otomobillere-otv-indirimi-geldi-yaklasik-1-milyon-tl-ucuzlayacak-1086226526.html

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harç pulu, yurtdışı, yurtdışı seyahat, tatil, zam, seyahat