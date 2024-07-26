https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/150-tlden-500-tlye-cikarilmisti-yurtdisi-cikis-harc-pulundan-muaf-tutulacaklar-belli-oldu-1086232180.html
150 TL'den 500 TL'ye çıkarılmıştı: Yurtdışı çıkış harç pulundan muaf tutulacaklar belli oldu
150 TL'den 500 TL'ye çıkarılmıştı: Yurtdışı çıkış harç pulundan muaf tutulacaklar belli oldu
Sputnik Türkiye
Yurt Dışı Çıkış Harcı, 2024 yılında 150 TL'den 500 TL'ye yükseltildi. TBMM Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, yeni ücretle birlikte kimlerin... 26.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-26T13:12+0300
2024-07-26T13:12+0300
2024-07-26T13:12+0300
harç pulu
yurtdışı
yurtdışı seyahat
ekonomi
tatil
zam
seyahat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104017/43/1040174392_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_305a843e26fde8ce1bd1750196eb52fb.jpg
TBMM Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, yurt dışı çıkış harcının 2024 yılı itibarıyla 150 TL’den 500 TL’ye çıkarıldığını duyurdu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise harç tutarının her yıl yeniden değerleme oranıyla artırılacağını belirtti.Kimler harç ödemeyecek?Mehmet Muş, yurt dışı çıkış harcından muaf tutulacak grupları da açıkladı. Buna göre, aşağıdaki kişiler yurt dışı çıkış harcı ödemeyecek:Yurt dışı çıkış harcı nedir?Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile yurt dışına çıkış yapan yolculardan, çıkış başına harç bedeli alınmaktadır. Bu harç, havalimanlarındaki otomat ve veznelerden, gümrük saymanlıklarından, Maliye Bakanlığı’na ait harç bürolarından, anlaşmalı bankalardan ve vergi dairelerinden ödenebilmektedir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/resmi-gazetede-yayinlandi-bazi-otomobillere-otv-indirimi-geldi-yaklasik-1-milyon-tl-ucuzlayacak-1086226526.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104017/43/1040174392_125:0:876:563_1920x0_80_0_0_25d19a7b5468a5ad62cf702dea033beb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
harç pulu, yurtdışı, yurtdışı seyahat, tatil, zam, seyahat
harç pulu, yurtdışı, yurtdışı seyahat, tatil, zam, seyahat
150 TL'den 500 TL'ye çıkarılmıştı: Yurtdışı çıkış harç pulundan muaf tutulacaklar belli oldu
Yurt Dışı Çıkış Harcı, 2024 yılında 150 TL'den 500 TL'ye yükseltildi. TBMM Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, yeni ücretle birlikte kimlerin harçtan muaf tutulacağını da açıkladı.
TBMM Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, yurt dışı çıkış harcının 2024 yılı itibarıyla 150 TL’den 500 TL’ye çıkarıldığını duyurdu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise harç tutarının her yıl yeniden değerleme oranıyla artırılacağını belirtti.
Mehmet Muş, yurt dışı çıkış harcından muaf tutulacak grupları da açıkladı. Buna göre, aşağıdaki kişiler yurt dışı çıkış harcı ödemeyecek:
Yurt dışında oturma izni bulunanlar 7 yaşını doldurmamış olanlar Sınır bölgelerinde yaşayan ve "pasavan" gibi belgelerle çıkış yapan vatandaşlar Kuzey Kıbrıs'a kimlik belgesiyle çıkanlar Ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demir yolu toplu taşıma ve yük taşıma araçları mürettebatı
Yurt dışı çıkış harcı nedir?
Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile yurt dışına çıkış yapan yolculardan, çıkış başına harç bedeli alınmaktadır. Bu harç, havalimanlarındaki otomat ve veznelerden, gümrük saymanlıklarından, Maliye Bakanlığı’na ait harç bürolarından, anlaşmalı bankalardan ve vergi dairelerinden ödenebilmektedir.