https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/sokak-hayvanlari-tehlikede-3-yavru-kedi-firca-sapi-ile-olduruldu-1086743108.html

Sokak hayvanları 'tehlikede': 3 yavru kedi fırça sapı ile öldürüldü

Sokak hayvanları 'tehlikede': 3 yavru kedi fırça sapı ile öldürüldü

Sputnik Türkiye

Manisa'nın Salihli ilçesinde, 55 yaşındaki Muzaffer Şen, oturduğu evin bahçesinde bulunan 3 yavru kediyi fırça sapıyla vahşice öldürdü. Olay, bir kişi... 12.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-12T09:05+0300

2024-08-12T09:05+0300

2024-08-12T09:05+0300

türkiye

sokak köpeği

sokak kedisi

sokak hayvanları

şiddet

hayvana şiddet

hayvan hakları

hayvan hakları derneği (haytap)

polis

gözaltı

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Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir evin bahçesinde meydana gelen olayda Muzaffer Şen, evinin arka bahçesinde bulduğu yavru kedilere fırça sapıyla saldırdı. Çevredekilerin tepkilerine rağmen, Muzaffer Şen kedilere acımasızca vurmayı sürdürdü ve yavru kediler aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetti.Polis gözaltına aldıYaşanan vahşeti cep telefonlarıyla kaydedenler, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Muzaffer Şen'i gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından Salihli Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.Bu olay, hayvanlara yönelik şiddetin önlenmesi konusunda toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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