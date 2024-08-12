https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/sokak-hayvanlari-tehlikede-3-yavru-kedi-firca-sapi-ile-olduruldu-1086743108.html
Sokak hayvanları 'tehlikede': 3 yavru kedi fırça sapı ile öldürüldü
Sokak hayvanları 'tehlikede': 3 yavru kedi fırça sapı ile öldürüldü
Sputnik Türkiye
Manisa'nın Salihli ilçesinde, 55 yaşındaki Muzaffer Şen, oturduğu evin bahçesinde bulunan 3 yavru kediyi fırça sapıyla vahşice öldürdü. Olay, bir kişi... 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T09:05+0300
2024-08-12T09:05+0300
2024-08-12T09:05+0300
türkiye
sokak köpeği
sokak kedisi
sokak hayvanları
şiddet
hayvana şiddet
hayvan hakları
hayvan hakları derneği (haytap)
polis
gözaltı
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Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir evin bahçesinde meydana gelen olayda Muzaffer Şen, evinin arka bahçesinde bulduğu yavru kedilere fırça sapıyla saldırdı. Çevredekilerin tepkilerine rağmen, Muzaffer Şen kedilere acımasızca vurmayı sürdürdü ve yavru kediler aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetti.Polis gözaltına aldıYaşanan vahşeti cep telefonlarıyla kaydedenler, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Muzaffer Şen'i gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından Salihli Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.Bu olay, hayvanlara yönelik şiddetin önlenmesi konusunda toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/son-zamanda-pes-pese-sallaniyordu-uzmanlar-yasanirsa-kiyamet-olur-dedi-8den-buyuk-deprem-kapida-1086742135.html
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sokak köpeği, sokak kedisi, sokak hayvanları, şiddet, hayvana şiddet, hayvan hakları, hayvan hakları derneği (haytap), polis, gözaltı, gözaltı kararı, gözaltı merkezi, gözaltı süresi
sokak köpeği, sokak kedisi, sokak hayvanları, şiddet, hayvana şiddet, hayvan hakları, hayvan hakları derneği (haytap), polis, gözaltı, gözaltı kararı, gözaltı merkezi, gözaltı süresi
Sokak hayvanları 'tehlikede': 3 yavru kedi fırça sapı ile öldürüldü
Manisa'nın Salihli ilçesinde, 55 yaşındaki Muzaffer Şen, oturduğu evin bahçesinde bulunan 3 yavru kediyi fırça sapıyla vahşice öldürdü. Olay, bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi ve büyük tepki topladı.
Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir evin bahçesinde meydana gelen olayda Muzaffer Şen, evinin arka bahçesinde bulduğu yavru kedilere fırça sapıyla saldırdı.
Çevredekilerin tepkilerine rağmen, Muzaffer Şen kedilere acımasızca vurmayı sürdürdü ve yavru kediler aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetti.
Yaşanan vahşeti cep telefonlarıyla kaydedenler, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Muzaffer Şen'i gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından Salihli Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.
Bu olay, hayvanlara yönelik şiddetin önlenmesi konusunda toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.