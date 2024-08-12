https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/son-zamanda-pes-pese-sallaniyordu-uzmanlar-yasanirsa-kiyamet-olur-dedi-8den-buyuk-deprem-kapida-1086742135.html

Son zamanda peş peşe sallanıyordu, uzmanlar 'Yaşanırsa kıyamet olur' dedi: 8'den büyük deprem kapıda

Son zamanda peş peşe sallanıyordu, uzmanlar 'Yaşanırsa kıyamet olur' dedi: 8'den büyük deprem kapıda

Sputnik Türkiye

Antalya’da 9 Ağustos'ta meydana gelen 4’ten büyük iki deprem, bölgedeki deprem riskini yeniden gündeme getirdi. Akdeniz'de son günlerde artan depremler... 12.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-12T08:08+0300

2024-08-12T08:08+0300

2024-08-12T08:08+0300

türkiye

deprem

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

deprem sigortası

deprem çantası

deprem toplanma alanları

deprem afetine hazır mıyız

tsunami

son depremler

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Antalya ve çevresinde sismik hareketlilik artarken, uzmanlar bu bölgenin deprem üretme potansiyeline dikkat çekiyor.Sakarya Üniversitesi Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Prof. Dr. Murat Utkucu ve Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Bülent Özmen, bölgenin deprem geçmişi ve gelecekteki olası tehlikeleri değerlendirerek bölge halkını uyardı.Deprem geçmişi ve tsunami tehlikesiProf. Dr. Murat Utkucu, Girit Adası civarında meydana gelebilecek büyük depremlerin Antalya ve çevresini güçlü yer hareketleri ve tsunamilerle etkileyebileceğini belirtti. Utkucu, özellikle 21 Temmuz 365 tarihinde meydana gelen ve 8.3 büyüklüğünde olduğu tahmin edilen depremin Antalya kıyılarını etkilediğini hatırlatarak, benzer bir depremin yine ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Ayrıca, bölgedeki fay hatlarının, özellikle Fethiye ve Kaş ilçelerinde daha fazla hasara neden olabileceği belirtiliyor.Doç. Dr. Bülent Özmen ise deniz altındaki 7 ve üzeri büyüklükteki depremlerin tsunami oluşturma olasılığına dikkat çekerek, Akdeniz kıyılarının bu durumdan ciddi şekilde etkilenebileceğini söyledi. Özmen, Helen Yayı olarak bilinen bölgenin çok kritik olduğunu, bu hat boyunca 8.0’den büyük depremlerin yaşanabileceğini ve tsunamilerin yıkım gücünü artırabileceğini ifade etti.Antalya i̇çin deprem riski: 8'den büyük depreme hazırlıkMilliyet'in haberine göre son günlerdeki depremler, Antalya ve Akdeniz için büyük bir depremin habercisi olabilir mi sorusunu akıllara getirdi. Prof. Dr. Utkucu, depremlerin büyüklüğü kadar yapı stokunun kalitesinin de önemli olduğunu vurguladı. Binaların dayanıklılığı ve zeminin durumu, olası bir depremde hasarın boyutunu belirleyecek faktörler arasında yer alıyor.Doç. Dr. Özmen ise Helen Yayı boyunca büyük bir deprem olasılığının yüksek olduğunu belirterek, bu hattaki artan deprem aktivitesinin yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi. Deprem sonrasında oluşabilecek tsunami dalgalarının kıyı bölgelerinde büyük yıkıma neden olabileceğini vurgulayan Özmen, risk azaltma çalışmalarına önem verilmesi gerektiğini ifade etti.'Antalya ve Akdeniz kıyıları i̇çin hazırlıklı olun'Antalya ve çevresi, hem deprem hem de tsunami riski taşıyan bölgeler arasında yer alıyor. Uzmanlar, bölgedeki sismik hareketliliğin artmasının büyük bir depremin habercisi olabileceği konusunda uyarıyor. Hem yapı güvenliği hem de acil durum planlarının gözden geçirilmesi, olası felaketlere karşı en önemli adım olarak görülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/meteorolojiden-bugun-hava-durumu-icin-onemli-uyari-cok-kuvvetli-firtina-ve-saganak-yagmur-geliyor-1086740860.html

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