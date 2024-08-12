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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/kademeli-emeklilikte-yumusak-gecis--yilda-300-bin-kisi-emekli-olabilir-1086741765.html
Kademeli emeklilikte 'yumuşak geçiş' formülü: Yılda 300 bin kişi emekli olabilir
Kademeli emeklilikte 'yumuşak geçiş' formülü: Yılda 300 bin kişi emekli olabilir
Sputnik Türkiye
Emeklilikte kademeli geçiş bekleyen yaklaşık 4,5 milyon kişi için yeni bir formül önerildi. Emeklilikte Adalet Derneği Başkanı Mihriban Uğurlu, mevcut... 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T07:39+0300
2024-08-12T07:42+0300
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EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesinde çalışmaya başlayanlar erken emeklilik hakkı kazanırken, 9 Eylül 1999 sonrasında işe girenler bu düzenlemeden yararlanamamıştı. Son günlerde emeklilik reformu tartışmaları yeniden alevlenirken, 1999-2008 yılları arasında sigorta girişi olanlar kademeli emeklilik için dikkat çeken bir öneri sundu.17 yıl daha geç emeklilikEmeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) Başkanı Mihriban Uğurlu, 1 günlük farkla emeklilikte 17 yıl beklemek zorunda kalanların durumuna dikkat çekti. Uğurlu, bazı EYT’lilerden iki kat fazla prim ödeyenlerin bile 17-20 yıl daha geç emekli olacağını vurguladı. Aynı gün içinde sabah işe başlayan bir çalışanın 43 veya 38 yaşında emekli olabilecekken, akşam vardiyasına başlayan bir çalışanın 60 yaşına kadar beklemesi gerektiğini belirtti.‘Yumuşak Geçiş’ ile kademeli emeklilik önerisiUğurlu, "8 Eylül 1999'daki yasa, tüm çalışanları cezalandırdı ve 3 Mart 2023’te bu adaletsizlik devam etti. 8 Eylül öncesi için yaş şartı olmadan emeklilik hakkı getirilirken, sonrasında işe başlayanlar için 58-60 yaş şartı bırakıldı. Bu yasa eksik ve hatalı çıktı. Bizi de kademeli bir sistemle daha yumuşak bir geçişle dahil etmeleri gerekirdi" dedi.Kademeli Emeklilik SistemiUğurlu, "Sisteme bir anda milyonlarca kişinin girişi olmamalı" diyerek kademeli bir geçiş önerdi. 1999-2008 yılları arasında sigorta girişi olanlar için her yıl bir yaş ileriye doğru bir kademe oluşturulmasını talep eden Uğurlu, bu şekilde sistemin dengesinin korunacağını savundu. Uğurlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bu talepleri ilettiklerini, ancak henüz bir yanıt alamadıklarını ifade etti.Önerilen sistemle her yıl yaklaşık 300-350 bin kişinin emekli olabileceğini belirten Uğurlu, bu durumun bütçeyi etkilemeyeceğini ve 2008 sonrası için de 65 yaş emeklilik sınırının geri çekilmesini talep ettiklerini söyledi.
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Kademeli emeklilikte 'yumuşak geçiş' formülü: Yılda 300 bin kişi emekli olabilir

07:39 12.08.2024 (güncellendi: 07:42 12.08.2024)
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Emeklilikte kademeli geçiş bekleyen yaklaşık 4,5 milyon kişi için yeni bir formül önerildi. Emeklilikte Adalet Derneği Başkanı Mihriban Uğurlu, mevcut emeklilik sistemindeki adaletsizliklere dikkat çekerek, 'yumuşak geçiş' ile kademeli emeklilik önerisinde bulundu. Uğurlu, bu sistemle yılda 300-350 bin kişinin emekli olabileceğini belirtti.
EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesinde çalışmaya başlayanlar erken emeklilik hakkı kazanırken, 9 Eylül 1999 sonrasında işe girenler bu düzenlemeden yararlanamamıştı. Son günlerde emeklilik reformu tartışmaları yeniden alevlenirken, 1999-2008 yılları arasında sigorta girişi olanlar kademeli emeklilik için dikkat çeken bir öneri sundu.

17 yıl daha geç emeklilik

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) Başkanı Mihriban Uğurlu, 1 günlük farkla emeklilikte 17 yıl beklemek zorunda kalanların durumuna dikkat çekti. Uğurlu, bazı EYT’lilerden iki kat fazla prim ödeyenlerin bile 17-20 yıl daha geç emekli olacağını vurguladı. Aynı gün içinde sabah işe başlayan bir çalışanın 43 veya 38 yaşında emekli olabilecekken, akşam vardiyasına başlayan bir çalışanın 60 yaşına kadar beklemesi gerektiğini belirtti.

‘Yumuşak Geçiş’ ile kademeli emeklilik önerisi

Uğurlu, "8 Eylül 1999'daki yasa, tüm çalışanları cezalandırdı ve 3 Mart 2023’te bu adaletsizlik devam etti. 8 Eylül öncesi için yaş şartı olmadan emeklilik hakkı getirilirken, sonrasında işe başlayanlar için 58-60 yaş şartı bırakıldı. Bu yasa eksik ve hatalı çıktı. Bizi de kademeli bir sistemle daha yumuşak bir geçişle dahil etmeleri gerekirdi" dedi.

Kademeli Emeklilik Sistemi

Uğurlu, "Sisteme bir anda milyonlarca kişinin girişi olmamalı" diyerek kademeli bir geçiş önerdi. 1999-2008 yılları arasında sigorta girişi olanlar için her yıl bir yaş ileriye doğru bir kademe oluşturulmasını talep eden Uğurlu, bu şekilde sistemin dengesinin korunacağını savundu. Uğurlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bu talepleri ilettiklerini, ancak henüz bir yanıt alamadıklarını ifade etti.
Önerilen sistemle her yıl yaklaşık 300-350 bin kişinin emekli olabileceğini belirten Uğurlu, bu durumun bütçeyi etkilemeyeceğini ve 2008 sonrası için de 65 yaş emeklilik sınırının geri çekilmesini talep ettiklerini söyledi.
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