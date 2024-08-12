https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/emeklilik-sistemi-kokten-degisiyor-zorunlu-tes-nasil-uygulanacak-cift-maas-nasil-alinacak-1086749170.html
Emeklilik sistemi kökten değişiyor: Zorunlu TES nasıl uygulanacak? Çift maaş nasıl alınacak?
Emeklilik sistemi kökten değişiyor: Zorunlu TES nasıl uygulanacak? Çift maaş nasıl alınacak?
Sputnik Türkiye
Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında hayata geçirilmesi beklenen Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), emeklilere çift maaş imkanı sunacak. TES'in devreye... 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T13:43+0300
2024-08-12T13:43+0300
2024-08-12T13:43+0300
ekonomi
tamamlayıcı emeklilik sistemi (tes)
emekli
emekli ikramiyesi
emekli maaşı
bes
bireysel emeklilik sistemi (bes)
sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104054/68/1040546828_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_5641948ae7242079ca0ea74eacf1037d.jpg
TES, mevcut Otomatik Katılımlı Bireysel Emeklilik Sistemi'ni (BES) daha da geliştirerek çalışanlara ikinci bir emeklilik hakkı tanıyacak. Ancak bu yeni sistem, SGK'nın yerini almayacak, aksine onu tamamlayıcı bir unsur olacak.TES nasıl uygulanacak?TES, özellikle yeni işe giren çalışanlar için zorunlu hale getirilecek ve mevcut çalışanlara kademeli olarak uygulanacak. Ayrıca, emekliler TES'teki birikimlerini toplu olarak da çekebilecekler.Kimler yararlanacak?TES'ten tüm çalışanlar yararlanabilecek. Ancak BES'in aksine, TES'te primler zorunlu olarak işveren tarafından yatırılacak. BES, çalışmasanız bile prim yatırılabilen bir sistemken, TES'te prim yatırma zorunluluğu sadece aktif çalışanlar için geçerli olacak. TES primleri, SGK primlerine ek olarak işveren tarafından her ay çalışan adına yatırılacak.TES ile BES arasındaki farklar neler?TES, BES'ten farklı olarak işverenlerin çalışanları adına zorunlu prim ödemesiyle işleyecek. BES'te birikimler çeşitli fonlarda değerlendirilirken, TES'te primler doğrudan ikinci emeklilik maaşı olarak geri dönecek. Çalışanlar, TES'te biriken paralarını emekli olduklarında ister aylık maaş şeklinde, ister toplu ödeme olarak alabilecekler.TES sistemi zorunlu mu?Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi yeni işe girenlere zorunlu hale gelecek ve şu anda çalışanlara emeklilik dönemine kadar kademeli bir şekilde uygulanacak.TES'te kıdem tazminatıYeni sisteme bir aktarım yapılmayacak. TES'te işverenlerin her ay çalışanlar adına maaşlarının yüzde 8,33'ü kadar miktarı kıdem tazminatı olarak ödeyeceği, bu tutarın çalışanın kişisel hesabında toplanacağı ve sadece emeklilik döneminde kullanılabileceği yönünde söylemler söz konusuTES'in detayları ve avantajlarıMilliyet'e konuşan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram TES'in yaş şartı konusunda SGK ile benzer bir yapıda olması beklendiğini söyledi. 18 yaşından itibaren başlayan prim ödemeleri, TES'te de geçerli olacak. TES, emeklilik döneminde ek bir maaş sağlayarak emeklilerin refah seviyesini artırmayı hedefliyor. Ayrıca, düşük prim ödemeleriyle bile emeklilere anlamlı bir ek gelir sunacağı öngörülüyor.TES'in hayata geçmesi, işverenlerin maliyetlerini artırmadan, çalışanlara alternatif bir emeklilik sistemi sunmayı amaçlıyor. İşverenlerin maliyetlerini dengelemek adına, işsizlik sigortası fonu gibi diğer fonlarda düzenlemeler yapılabileceği belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/tuik-haziran-ayi-issizlik-rakamlarini-acikladi-11-ayin-zirvesinde-1086749038.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104054/68/1040546828_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_58b19886bfad6d13c6bdeeb11ca91c0f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tes sistemi nasıl işliyor, tes emeklilik sistemi kimleri kapsıyor, tes sistemi zorunlu mu, tamamlayıcı emeklilik sistemi kimleri kapsıyor, tamamlayıcı emeklilik sistemi, tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir, tamamlayıcı emeklilik sistemi zorunlu mu, tamamlayıcı emeklilik sistemi kıdem tazminatı
tes sistemi nasıl işliyor, tes emeklilik sistemi kimleri kapsıyor, tes sistemi zorunlu mu, tamamlayıcı emeklilik sistemi kimleri kapsıyor, tamamlayıcı emeklilik sistemi, tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir, tamamlayıcı emeklilik sistemi zorunlu mu, tamamlayıcı emeklilik sistemi kıdem tazminatı
Emeklilik sistemi kökten değişiyor: Zorunlu TES nasıl uygulanacak? Çift maaş nasıl alınacak?
Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında hayata geçirilmesi beklenen Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), emeklilere çift maaş imkanı sunacak. TES'in devreye alınmasıyla birlikte çalışanlar, emeklilik dönemlerinde hem SGK hem de TES'ten maaş alabilecek. Peki, TES sistemi nasıl işliyor? TES emeklilik sistemi kimleri kapsıyor? Sistem zorunlu mu?
TES, mevcut Otomatik Katılımlı Bireysel Emeklilik Sistemi'ni (BES) daha da geliştirerek çalışanlara ikinci bir emeklilik hakkı tanıyacak. Ancak bu yeni sistem, SGK'nın yerini almayacak, aksine onu tamamlayıcı bir unsur olacak.
TES, özellikle yeni işe giren çalışanlar için zorunlu hale getirilecek ve mevcut çalışanlara kademeli olarak uygulanacak. Ayrıca, emekliler TES'teki birikimlerini toplu olarak da çekebilecekler.
TES'ten tüm çalışanlar yararlanabilecek. Ancak BES'in aksine, TES'te primler zorunlu olarak işveren tarafından yatırılacak. BES, çalışmasanız bile prim yatırılabilen bir sistemken, TES'te prim yatırma zorunluluğu sadece aktif çalışanlar için geçerli olacak. TES primleri, SGK primlerine ek olarak işveren tarafından her ay çalışan adına yatırılacak.
TES ile BES arasındaki farklar neler?
TES, BES'ten farklı olarak işverenlerin çalışanları adına zorunlu prim ödemesiyle işleyecek. BES'te birikimler çeşitli fonlarda değerlendirilirken, TES'te primler doğrudan ikinci emeklilik maaşı olarak geri dönecek. Çalışanlar, TES'te biriken paralarını emekli olduklarında ister aylık maaş şeklinde, ister toplu ödeme olarak alabilecekler.
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi yeni işe girenlere zorunlu hale gelecek ve şu anda çalışanlara emeklilik dönemine kadar kademeli bir şekilde uygulanacak.
Yeni sisteme bir aktarım yapılmayacak. TES'te işverenlerin her ay çalışanlar adına maaşlarının yüzde 8,33'ü kadar miktarı kıdem tazminatı olarak ödeyeceği, bu tutarın çalışanın kişisel hesabında toplanacağı ve sadece emeklilik döneminde kullanılabileceği yönünde söylemler söz konusu
TES'in detayları ve avantajları
Milliyet'e konuşan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram TES'in yaş şartı konusunda SGK ile benzer bir yapıda olması beklendiğini söyledi. 18 yaşından itibaren başlayan prim ödemeleri, TES'te de geçerli olacak. TES, emeklilik döneminde ek bir maaş sağlayarak emeklilerin refah seviyesini artırmayı hedefliyor. Ayrıca, düşük prim ödemeleriyle bile emeklilere anlamlı bir ek gelir sunacağı öngörülüyor.
TES'in hayata geçmesi, işverenlerin maliyetlerini artırmadan, çalışanlara alternatif bir emeklilik sistemi sunmayı amaçlıyor. İşverenlerin maliyetlerini dengelemek adına, işsizlik sigortası fonu gibi diğer fonlarda düzenlemeler yapılabileceği belirtiliyor.