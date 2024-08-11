https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/biden-ortadoguda-yasananlar-savasa-donusebilir-1086735931.html
Biden: Ortadoğu'da yaşananlar savaşa dönüşebilir
Biden: Ortadoğu'da yaşananlar savaşa dönüşebilir
Sputnik Türkiye
İsrail’e koşulsuz destek vererek İran’a karşı ABD’nin bölgedeki askeri varlığın artırma kararı alan Biden, Ortadoğu'da yaşananların kolayca bölgesel bir savaşa... 11.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-11T20:55+0300
2024-08-11T20:55+0300
2024-08-11T20:55+0300
politika
joe biden
abd başkanlık seçimleri
abd’de başkanlık kaosu
donald trump
kamala harris
abd demokrat parti
demokrat parti (dp)
ortadoğu
israil
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CBS News’e röportaj veren Biden, Ocak 2025'te görevden ayrılmadan önce Gazze'de bir ateşkesin mümkün olduğuna inanıp inanmadığı sorusuna verdiği yanıtında, “Evet, bu hala mümkün” ifadesini kullanırken, devamında, “Hazırladığım, G7 tarafından onaylanan, BM Güvenlik Konseyi ve diğerleri tarafından onaylanan [ateşkes] plan hala uygulanabilir. Ben ve tüm ekibim, durumun bölgesel bir savaşa dönüşmemesini sağlamak için kelimenin tam anlamıyla her gün çalışıyoruz. Ancak bunun bir savaşa dönüşmesi kolaylıkla gerçekleşebilir” diye konuştu.‘Trump ABD güvenliği için gerçek bir tehlike’Başkanlık yarışındaki son duruma da değinen Joe Biden, Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı ve ABD'nin eski başkanı Donald Trump hakkında, "Sözlerimi bir kenara not edin, eğer bu seçimi kazanırsa neler olacağını izleyin. Bu bir tehlike, o ABD güvenliği için gerçek bir tehlike. Bakın, dünya tarihinde bir dönüm noktasındayız. Gerçekten öyleyiz" dedi.Biden, Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile eşit şartlarda mücadele etmesine rağmen, kongre seçimlerinde Demokrat Partili meslektaşlarına zarar vermekten kaçınmak için ülkenin en yüksek makamı adına süren bu yarıştan çekildiğini iddia ederken, adaylıktan çekilme kararını şu şekilde gerekçelendirdi:Trump’ın rakibi Kamala Harris’in kazanması için her şeyi yapacağını vurgulayan Biden, Başkan Yardımcısı ve Demokrat başkan adayı Harris için seçim kampanya yürüteceğini de sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/donald-trump-bu-secim-3-dunya-savasini-engelleme-secimi-1086704441.html
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joe biden, abd başkanlık seçimleri, abd’de başkanlık kaosu , donald trump, kamala harris, abd demokrat parti, demokrat parti (dp), ortadoğu, israil, israil-filistin, iran
joe biden, abd başkanlık seçimleri, abd’de başkanlık kaosu , donald trump, kamala harris, abd demokrat parti, demokrat parti (dp), ortadoğu, israil, israil-filistin, iran
Biden: Ortadoğu'da yaşananlar savaşa dönüşebilir
İsrail’e koşulsuz destek vererek İran’a karşı ABD’nin bölgedeki askeri varlığın artırma kararı alan Biden, Ortadoğu'da yaşananların kolayca bölgesel bir savaşa dönüşebileceğini söyledi.
CBS News’e röportaj veren Biden, Ocak 2025'te görevden ayrılmadan önce Gazze'de bir ateşkesin mümkün olduğuna inanıp inanmadığı sorusuna verdiği yanıtında, “Evet, bu hala mümkün” ifadesini kullanırken, devamında, “Hazırladığım, G7 tarafından onaylanan, BM Güvenlik Konseyi ve diğerleri tarafından onaylanan [ateşkes] plan hala uygulanabilir. Ben ve tüm ekibim, durumun bölgesel bir savaşa dönüşmemesini sağlamak için kelimenin tam anlamıyla her gün çalışıyoruz. Ancak bunun bir savaşa dönüşmesi kolaylıkla gerçekleşebilir” diye konuştu.
‘Trump ABD güvenliği için gerçek bir tehlike’
Başkanlık yarışındaki son duruma da değinen Joe Biden, Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı ve ABD'nin eski başkanı Donald Trump hakkında, "Sözlerimi bir kenara not edin, eğer bu seçimi kazanırsa neler olacağını izleyin. Bu bir tehlike, o ABD güvenliği için gerçek bir tehlike. Bakın, dünya tarihinde bir dönüm noktasındayız. Gerçekten öyleyiz" dedi.
Biden, Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile eşit şartlarda mücadele etmesine rağmen, kongre seçimlerinde Demokrat Partili meslektaşlarına zarar vermekten kaçınmak için ülkenin en yüksek makamı adına süren bu yarıştan çekildiğini iddia ederken, adaylıktan çekilme kararını şu şekilde gerekçelendirdi:
Bakın, tüm anketler yarışın başa baş gittiğini ve bizim kazanacağımızı gösteriyordu. Ancak ne olduysa, [Kongre'de] Temsilciler Meclisi ve Senato'daki bazı Demokrat meslektaşlarım, seçimlerde onlara zarar verebileceğime karar verdi. Ben de yarışta kalırsam bunun bir tartışma konusu haline gelmesinden korktum. İkinci olarak, ilk seçildiğimde kendimi bir geçiş dönemi başkanı olarak görüyordum. Size kaç yaşında olduğumu bile söyleyemem, bunun hakkında konuşmak bile benim için zor.
Trump’ın rakibi Kamala Harris’in kazanması için her şeyi yapacağını vurgulayan Biden, Başkan Yardımcısı ve Demokrat başkan adayı Harris için seçim kampanya yürüteceğini de sözlerine ekledi.