Biden: Ortadoğu'da yaşananlar savaşa dönüşebilir

Biden: Ortadoğu'da yaşananlar savaşa dönüşebilir

İsrail’e koşulsuz destek vererek İran’a karşı ABD’nin bölgedeki askeri varlığın artırma kararı alan Biden, Ortadoğu'da yaşananların kolayca bölgesel bir savaşa... 11.08.2024, Sputnik Türkiye

CBS News’e röportaj veren Biden, Ocak 2025'te görevden ayrılmadan önce Gazze'de bir ateşkesin mümkün olduğuna inanıp inanmadığı sorusuna verdiği yanıtında, “Evet, bu hala mümkün” ifadesini kullanırken, devamında, “Hazırladığım, G7 tarafından onaylanan, BM Güvenlik Konseyi ve diğerleri tarafından onaylanan [ateşkes] plan hala uygulanabilir. Ben ve tüm ekibim, durumun bölgesel bir savaşa dönüşmemesini sağlamak için kelimenin tam anlamıyla her gün çalışıyoruz. Ancak bunun bir savaşa dönüşmesi kolaylıkla gerçekleşebilir” diye konuştu.‘Trump ABD güvenliği için gerçek bir tehlike’Başkanlık yarışındaki son duruma da değinen Joe Biden, Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı ve ABD'nin eski başkanı Donald Trump hakkında, "Sözlerimi bir kenara not edin, eğer bu seçimi kazanırsa neler olacağını izleyin. Bu bir tehlike, o ABD güvenliği için gerçek bir tehlike. Bakın, dünya tarihinde bir dönüm noktasındayız. Gerçekten öyleyiz" dedi.Biden, Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile eşit şartlarda mücadele etmesine rağmen, kongre seçimlerinde Demokrat Partili meslektaşlarına zarar vermekten kaçınmak için ülkenin en yüksek makamı adına süren bu yarıştan çekildiğini iddia ederken, adaylıktan çekilme kararını şu şekilde gerekçelendirdi:Trump’ın rakibi Kamala Harris’in kazanması için her şeyi yapacağını vurgulayan Biden, Başkan Yardımcısı ve Demokrat başkan adayı Harris için seçim kampanya yürüteceğini de sözlerine ekledi.

