https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/donald-trump-bu-secim-3-dunya-savasini-engelleme-secimi-1086704441.html

Donald Trump: Bu seçim, 3. Dünya Savaşı’nı engelleme seçimi

Donald Trump: Bu seçim, 3. Dünya Savaşı’nı engelleme seçimi

Sputnik Türkiye

ABD başkan adayı Donald Trump, Kasım ayında yapılan seçimlere yönelik yaptığı konuşmasında, söz konusu ABD seçimlerinin 3. Dünya Savaşı'nı engelleme seçimi... 10.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-10T14:00+0300

2024-08-10T14:00+0300

2024-08-10T14:00+0300

dünya

donald trump

kamala harris

joe biden

demokratlar

cumhuriyetçiler

abd seçimleri

abd başkanlık seçimleri

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Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump, ABD’nin Montana eyaletinde seçim mitingi gerçekleştirdi. Uçağında yaşanan mekanik bir arıza nedeniyle yaklaşık 1.5 saat geç başlayan mitingde kalabalığa hitap eden Trump, ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti’nin başkan adayı Kamala Harris’i hedef aldı. Trump, “Silahlarınızı almak istiyor, polisin fonlarını kesmek istiyor, bir işgal süreci dahilinde milyonlarca insanı sınırlarımıza getirmek istiyor. Bu bana göre bir şey değil. Bunun size göre bir şey olmadığını da düşünüyorum. Bunlar, bu ülkedeki insanların çoğunun istediği şeyler değil. Çılgın Kamala ve Joe Biden’ı Beyaz Saray’dan çıkaracağız” diye konuştu. Başkan Biden’a da sert eleştiriler yönelten Trump, “Kendisiyle tartışma programında karşı karşıya gelmeseydim, halen aday olacaktı. Ne demeye kendisiyle tartışma programına katıldım?” ifadelerini kullandı.'Bu seçim, 3. Dünya Savaşı’nı engelleme seçimi'Adaylığın Joe Biden’ın elinden alındığını savunan ve Kamala Harris’e karşı seçimleri kazanmanın daha kolay olacağını söyleyen Trump, “Bu seçimler, ekonomimizi kurtarma, enflasyona son verme, sınırlarımızda güvenliği tesis etme, artık saygı duyulmayan ulusumuzu yeniden saygın bir hale getirme, 3. Dünya Savaşı’nı engelleme ve 1929 benzeri bir ekonomik krizin önüne geçmek ile ilgili, çünkü aksi takdirde olacak olan bu” dedi. Trump, “Yaklaşık 4 yıl boyunca Joe Biden’ın akli yetersizliği nedeniyle Harris ve beraberindekiler, kendi ultra-liberal gündemlerini ABD'ye tatbik etme ve ülkemizi mahvetme şansı buldu. Ülkemizi mahvediyorlar. Joe Biden, tartışma programı sırasında ifşa oldu. Benzer şekilde Kamala Harris de tartışma programı sırasında veya programlar sırasında ifşa olacak” şeklinde konuştu.'Harris seçilirse ABD komünist bir ülke haline gelecek'Kamala Harris’in Demokrat Parti’nin ön seçimlerinde seçilemediğini, ancak daha önce benzeri görülmemiş bir şekilde Joe Biden’ın yerine başkan adayı yapıldığını söyleyen Trump, “Bir darbe yaşandı. Bu ülke tarihinde ilk darbesiydi ve oldukça başarılı oldu” dedi. Kamala Harris’in radikal bir solcu olduğunu ve seçilmesi halinde ABD'nin tam manasıyla komünist bir ülke haline geleceğini savunan Trump, “Burası ABD. Biz komünist bir ülke değiliz. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz” dedi.'Afganistan utancı hiç yaşanmazdı'Konuşmasında Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın açıklamalarına da gönderme yapan Trump, “Kendisine 'dünyada yanlış olan şey ne, niçin her yerde savaşlar çıkıyor' diye sordular. O da 'tek bir sorun var. ABD Başkanlığına Donald Trump’ın geri gelmesi gerekiyor' dedi. Bu doğru. Bu sorunların hiçbiri olmazdı. Rusya, asla ve katiyen Ukrayna’ya saldırmazdı. İsrail, 7 Ekim’de saldırı yaşamış olmazdı. Enflasyon olmazdı ve korkunç Afganistan utancı hiç yaşanmazdı. Bence o gün, ülke tarihinin en utanç verici günüydü” ifadelerini kullandı.'Ortadoğu’ya barış getirdik'Başkanlığı döneminde ABD’nin Ortadoğu’ya barış getirdiğini söyleyen Trump, “Dostumuz İsrail’e özen gösterdik. Halihazırda orada bir problem söz konusu, büyük bir problem. İsrail’in yok edilmesini isteyen çok sayıda insan var. Burada önemli olan nokta, Ortadoğu’ya barış getirecek olmamız. Ülkemiz, Ortadoğu’da ne olup bittiğini bilmediği için şu anda Ortadoğu infilak halinde. Ne olup bittiği hakkında hiçbir fikirleri yok. Bunun çaresine biz bakacağız. İbrahim Anlaşmaları'nı biz gerçekleştirdik ve Ortadoğu’ya barış getirdik. Eğer seçimlerde hile yapılmış olmasaydı, tüm ülkelerin bu anlaşmayı imzalamasını sağlayacaktık” diye konuştu.'Seçimlerde hile yapılmasına izin vermeyeceğiz'2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını yineleyen Trump, 2024 Başkanlık Seçimlerinde hile yapılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Trump, “Seçimleri büyük farkla kazanacağız. Anketlerde iyi durumdayız. Bu seçimleri, hileleri etkisiz bırakacak kadar büyük bir farkla kazanacağız” dedi. Başkanlık seçimlerinin yapılacağı 5 Kasım 2024 tarihinin ülke tarihinin en önemli günü olacağını söyleyen Trump, konuşmasını, “Amerika’yı yeniden büyük yapacağız” sloganı ile tamamladı.

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donald trump, kamala harris, joe biden, demokratlar, cumhuriyetçiler, abd seçimleri, abd başkanlık seçimleri