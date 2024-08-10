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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/rusyadan-gazzedeki-okul-saldirisina-tepki-derinden-sarsildik-sivillere-saldirilar-son-bulmali-1086709228.html
Rusya'dan Gazze'deki okul saldırısına tepki: Derinden sarsıldık, sivillere saldırılar son bulmalı
Rusya'dan Gazze'deki okul saldırısına tepki: Derinden sarsıldık, sivillere saldırılar son bulmalı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, İsrail'in okula düzenlediği saldırının ardından uluslararası beşeri hukuka uyma çağrısı yaptı. Gazze'deki hükümet, okulun... 10.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-10T16:42+0300
2024-08-10T16:42+0300
israil- filistin çatışması
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mariya zaharova
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israil-filistin
israil ordusu
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi'ndeki Tabiin Okulu'na düzenlenen ve 100'den fazla can kaybına yol açan saldırı karşısında derinden sarsıldıklarını vurguladı.İsrail'in saldırısı hakkında Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinden yazılı açıklamaya yayınlayan Zaharova, "Moskova yaşananlar karşısında derinden sarsıldı. Kurbanların yakınlarına en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Uluslararası beşeri hukuka sıkı sıkıya uyulması gerektiğine dair ilkeli ve tutarlı konumumuzu yeniden teyit ediyoruz" ifadelerini kullandı.Gazze Şeridi'nde sivil can kayıplarına yol açan bu tür saldırıların sistematik hale geldiğini üzüntüyle gördüklerini kaydeden Zaharova, "İsrail tarafını sivil hedeflere yönelik saldırılardan kaçınmaya çağırıyoruz. Bunların haklı bir yanı yoktur ve olamaz. Filistin tarafının verilerine göre, yalnızca geçen ay içinde yerinden edilmiş insanların kaldığı 13 merkez bombalandı. Bugün Tabiin Okulu'nda yaşananlara benzer trajediler, Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki gerilimi düşürme, erken ateşkes ve esir değişimine yönelik uluslararası çabaları baltalıyor" diye vurguladı.Yaşananların BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulu'nda kabul edilen kararların yerine getirilmemesinin doğrudan sonucu olduğunun altını çizen Zaharova, "Bu bağlamda, BM Şartı gereği bu kararların ivedilikle uygulanması gerektiğini ve bunun uzun vadeli bir ateşkesin tesis edilmesini, Gazze Şeridi halkına gerekli yardımların sunulmasını ve barışı sağlayacağını, anlaşmazlığın çözümüne yönelik çabaların siyasi ve diplomatik düzeye aktarılmasına yönelik koşulların oluşmasını temin edeceğini bir kez daha vurguluyoruz" diye ekledi.'İsrail her biri 900 kilogram olan 3 bomba attı'Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail savaş uçaklarının Derec Mahallesi'nden 6 binden fazla yerinden edilmiş Filistinlinin barındığı Tabiin Okulu'na 3 büyük bombayla saldırı düzenlediğini belirtti.AA muhabirine açıklama yapan Sevabite, saldırı anında 100 kişinin öldüğünü ve onlarca yaralının ise uzuvları tamamen kopmuş ve ağır yaralılardan oluştuğunu söyledi.Sevabite, bu sayıda yaralıya müdahale edecek hiçbir hastane olmadığını vurgulayarak, İsrail tarafından sağlık sisteminin tümden yok edildiği bir zamanda saldırının düzenlendiğine dikkati çekti.Sağlık sektörünün bu vakalarla başa çıkmasının mümkün olmadığını hatırlatan Sevabite, gerekli ilaç, yatak, ekipman ve tıbbi sarf malzemeleri konusunda ciddi eksiklik yaşandığını vurguladı.Sevabite, saldırıda kullanılan patlayıcıya ilişkin ise şunları kaydetti:Sevabite, bu katliamdan İsrail ve ABD yönetiminin sorumlu olduğunu kaydetti.İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na saldırı düzenlemişti. Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilenlerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleşen saldırıda en az 100 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı. Yerel kaynaklar, cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığını ve çıkan yangın nedeniyle yandığını kaydetmişti. Sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan ceset parçalarını toplamakta güçlük çektiği belirtilmişti.
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, israil, israil-filistin, israil ordusu, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, gazze ablukası, okul, saldırı, bombalı saldırı
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, israil, israil-filistin, israil ordusu, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, gazze ablukası, okul, saldırı, bombalı saldırı

Rusya'dan Gazze'deki okul saldırısına tepki: Derinden sarsıldık, sivillere saldırılar son bulmalı

16:42 10.08.2024
© AFP 2023 / Said KhatibUn herido es trasladado a una ambulancia tras un bombardeo israelí sobre Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el 11 de noviembre de 2023
Un herido es trasladado a una ambulancia tras un bombardeo israelí sobre Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el 11 de noviembre de 2023 - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2024
© AFP 2023 / Said Khatib
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Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, İsrail'in okula düzenlediği saldırının ardından uluslararası beşeri hukuka uyma çağrısı yaptı. Gazze'deki hükümet, okulun 900'ar kiloluk 3 bombayla vurulduğunu açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi'ndeki Tabiin Okulu'na düzenlenen ve 100'den fazla can kaybına yol açan saldırı karşısında derinden sarsıldıklarını vurguladı.

İsrail'in saldırısı hakkında Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinden yazılı açıklamaya yayınlayan Zaharova, "Moskova yaşananlar karşısında derinden sarsıldı. Kurbanların yakınlarına en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Uluslararası beşeri hukuka sıkı sıkıya uyulması gerektiğine dair ilkeli ve tutarlı konumumuzu yeniden teyit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'nde sivil can kayıplarına yol açan bu tür saldırıların sistematik hale geldiğini üzüntüyle gördüklerini kaydeden Zaharova, "İsrail tarafını sivil hedeflere yönelik saldırılardan kaçınmaya çağırıyoruz. Bunların haklı bir yanı yoktur ve olamaz. Filistin tarafının verilerine göre, yalnızca geçen ay içinde yerinden edilmiş insanların kaldığı 13 merkez bombalandı. Bugün Tabiin Okulu'nda yaşananlara benzer trajediler, Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki gerilimi düşürme, erken ateşkes ve esir değişimine yönelik uluslararası çabaları baltalıyor" diye vurguladı.

Yaşananların BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulu'nda kabul edilen kararların yerine getirilmemesinin doğrudan sonucu olduğunun altını çizen Zaharova, "Bu bağlamda, BM Şartı gereği bu kararların ivedilikle uygulanması gerektiğini ve bunun uzun vadeli bir ateşkesin tesis edilmesini, Gazze Şeridi halkına gerekli yardımların sunulmasını ve barışı sağlayacağını, anlaşmazlığın çözümüne yönelik çabaların siyasi ve diplomatik düzeye aktarılmasına yönelik koşulların oluşmasını temin edeceğini bir kez daha vurguluyoruz" diye ekledi.

'İsrail her biri 900 kilogram olan 3 bomba attı'

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail savaş uçaklarının Derec Mahallesi'nden 6 binden fazla yerinden edilmiş Filistinlinin barındığı Tabiin Okulu'na 3 büyük bombayla saldırı düzenlediğini belirtti.

AA muhabirine açıklama yapan Sevabite, saldırı anında 100 kişinin öldüğünü ve onlarca yaralının ise uzuvları tamamen kopmuş ve ağır yaralılardan oluştuğunu söyledi.

Sevabite, bu sayıda yaralıya müdahale edecek hiçbir hastane olmadığını vurgulayarak, İsrail tarafından sağlık sisteminin tümden yok edildiği bir zamanda saldırının düzenlendiğine dikkati çekti.

Sağlık sektörünün bu vakalarla başa çıkmasının mümkün olmadığını hatırlatan Sevabite, gerekli ilaç, yatak, ekipman ve tıbbi sarf malzemeleri konusunda ciddi eksiklik yaşandığını vurguladı.

Sevabite, saldırıda kullanılan patlayıcıya ilişkin ise şunları kaydetti:

"İsrail, Tabiin Okulu'na her biri 900 kilogramlık 3 bomba attı. Bu katliam Amerikan yönetiminin İsrail işgaline yeşil ışık yakmasının ardından gerçekleşmiştir. Bugün hedef alınan Tabiin Okulu, İsrail işgalinin savaşın başından bu yana vurduğu barınma merkezlerinin 175'incisi. Ayrıca, bunların arasında İsrail işgalinin doğrudan hedef aldığı ve onlarca katliamın yaşandığı 155 okul da var."

Sevabite, bu katliamdan İsrail ve ABD yönetiminin sorumlu olduğunu kaydetti.

İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na saldırı düzenlemişti. Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilenlerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleşen saldırıda en az 100 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.
Yerel kaynaklar, cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığını ve çıkan yangın nedeniyle yandığını kaydetmişti. Sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan ceset parçalarını toplamakta güçlük çektiği belirtilmişti.
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