https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/lukasenko-ukrayna-belarus-hava-sahasini-ihlal-etti-yanitsiz-birakmayacagiz-1086706230.html

Lukaşenko: Ukrayna, Belarus hava sahasını ihlal etti, yanıtsız bırakmayacağız

Lukaşenko: Ukrayna, Belarus hava sahasını ihlal etti, yanıtsız bırakmayacağız

Sputnik Türkiye

Rusya topraklarına sızma girişiminde bulunan ve geri püskürtülen Ukrayna ordusunun Belarus hava sahasını da ihlal ettiği ortaya çıktı. 10.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-10T15:05+0300

2024-08-10T15:05+0300

2024-08-10T15:05+0300

ukrayna krizi

belarus

belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko

belarus savunma bakanlığı

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

viktor hrenin

kursk

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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Belarus hava sahasına girmesinin kışkırtıcı eylem olduğunu ve cevapsız kalmayacağını vurguladı.Belarus haber ajansı Belta'ya göre Lukaşenko, Belarus'taki Şklov kentine çalışma ziyareti gerçekleştirdi.Ziyaret esnasında açıklamalarda bulunan Lukaşenko, dün Ukrayna'ya ait İHA'ların Belarus hava sahasına girdiğini söyledi.Belarus hava savunma sistemlerinin devreye girerek İHA'ları yok ettiğini, bunun kışkırtıcı eylem olduğunu belirten Lukaşenko, "Ukrayna tarafına hiçbir kışkırtıcı eylemin yanıtsız kalmayacağı mesajını ilettik" dedi.'Kursk Bölgesi'nde yaşananlar provokasyon'Ukraynalı askerlerin 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunmasını da değerlendiren Lukaşenko, bunun Rusya'ya karşı yapılan bir provokasyon olduğunu dile getirdi.Lukaşenko, "Tüm bunlar, onların (Ukraynalılar) barışa hazır olmadığını ve gerginliği artırmaya devam ettiğini gösteriyor" ifadesini kullandı.Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'na ülkenin güvenliğinin sağlanması konusunda gerekli adımları atma talimatı verdiğini de söyledi.Savunma Bakanı Viktor Hrenin ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Lukaşenko'nun, askeri birlikleri Gomel ve Mazır yönlerinde güçlendirme talimatı verdiğini belirtti.

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Sputnik Türkiye

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