https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/bakan-uraloglu-asla-yasakci-bir-zihniyet-icerisinde-degiliz-diyerek-konustu-cozelim-istiyoruz-1086676962.html
Bakan Uraloğlu, 'asla yasakçı bir zihniyet içerisinde değiliz' diyerek konuştu: 'Çözelim istiyoruz'
Bakan Uraloğlu, 'asla yasakçı bir zihniyet içerisinde değiliz' diyerek konuştu: 'Çözelim istiyoruz'
Sputnik Türkiye
Instagram ve Roblox'un yasaklanmasıyla ilgili konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu açıklamasında, ülke olarak gösterdikleri demokratik yaklaşımı sosyal... 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T14:01+0300
2024-08-09T14:01+0300
2024-08-09T14:01+0300
politika
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
abdulkadir uraloğlu
instagram
roblox
yasak
engelleme
mahkeme
btk
bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu (btk)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/05/1083493048_0:225:2048:1377_1920x0_80_0_0_60771685d6dc9f6cba62225420aa0f89.jpg
Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda gazetecilerin sorularına cevap veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram ve Roblox'un yasaklanmasıyla ilgili de açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, "Bir kere bizim şöyle bir kurgumuz yok. Bunlar ne yaparsa nasıl davranırsa biz kapatırız. Asla böyle bir yaklaşım içerisinde değiliz. Bakın burada 60 milyona varan sosyal medya kullanıcısından bahsediyoruz. Yani sonuçta benim bir dünya hesabım var, yani her platformda neredeyse hesabım var. Yani ben de, bizim ekibimiz de kullanıyor, hepimiz kullanıyoruz. Biz burada gerçekten nasıl bir yasakçı zihniyet içerisinde, sansürlü zihniyet içerisinde olmaktansa nasıl daha genişletiriz bu yaklaşımdayız. Çok net olarak söylüyorum. Ama mutlaka şunu gözden kaçırmamamız lazım. Bizim ülke olarak gösterdiğimiz demokratik yaklaşımı bu sosyal medya platformları göstermiyor maalesef. Çok net söylüyorum. Bakın şimdi hiçbir bildirim yapmadan yani sizin hesabınızı bloke edebiliyor, kaldırabiliyor. Bazı paylaşımları komple engelleyebiliyor. Sonuçta hani bir özel şirkettir burası. Elbette onun da kuralları kaideleri olacak ama yani yerine göre sizin kanunlarınıza hilaf şeyler yapabiliyorlar. Dolayısıyla biz sosyal medya platformlarının faaliyetlerinin sürdürülmesinden yanayız. Asla bir yasakçı zihniyet içerisinde değiliz. Eğer sosyal medya platformları bizler kadar özgürlükçü olmuş olsa gerçekten siz bu soruyu bugün bana sormamış olurdunuz" diye konuştu.'Bir an önce çözelim istiyoruz'Sosyal medya platformlarıyla sürekli iletişim halinde olduklarına da dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "Instagram olsun, diğer sosyal medya platformlarıyla iletişim halindeyiz. Onların öncesinde de bildirdiğimiz şeyler vardı. Son süreçte de bildirdiğimiz konular var. Burada neler var? Bizim katalog suçları dediğimiz, toplumumuzun, ülkemizin hassasiyetleri dediğimiz konular var, sürekli bildiriyoruz. Ve dün tekrar arkadaşlarla bir noktaya kadar geldik. Biz de gerçekten bir an önce çözelim istiyoruz" şeklinde konuştu.'Yeni bir yasaklama ile ilgili aktif olarak sürdürdüğümüz bir çalışma yok'Konuşmasını sürdüren Uraloğlu, "Yeni bir sosyal medya yasaklanmasıyla ilgili bizim aktif olarak sürdürdüğümüz bir çalışma yok" diyerek konuşmasını şu cümlelerle tamamladı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/yasaklanan-oyun-robloxtan-aciklama-1086673431.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/05/1083493048_0:33:2048:1569_1920x0_80_0_0_404b140fab1510af49b349c525954034.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, instagram, roblox, yasak, engelleme, mahkeme, btk, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu (btk)
ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, instagram, roblox, yasak, engelleme, mahkeme, btk, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu (btk)
Bakan Uraloğlu, 'asla yasakçı bir zihniyet içerisinde değiliz' diyerek konuştu: 'Çözelim istiyoruz'
Instagram ve Roblox'un yasaklanmasıyla ilgili konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu açıklamasında, ülke olarak gösterdikleri demokratik yaklaşımı sosyal medya platformlarının göstermediğini belirterek tüm platformlarla iletişim halinde olduklarını dile getirdi.
Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda gazetecilerin sorularına cevap veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram ve Roblox'un yasaklanmasıyla ilgili de açıklamada bulundu.
Bakan Uraloğlu, "Bir kere bizim şöyle bir kurgumuz yok. Bunlar ne yaparsa nasıl davranırsa biz kapatırız. Asla böyle bir yaklaşım içerisinde değiliz. Bakın burada 60 milyona varan sosyal medya kullanıcısından bahsediyoruz. Yani sonuçta benim bir dünya hesabım var, yani her platformda neredeyse hesabım var. Yani ben de, bizim ekibimiz de kullanıyor, hepimiz kullanıyoruz. Biz burada gerçekten nasıl bir yasakçı zihniyet içerisinde, sansürlü zihniyet içerisinde olmaktansa nasıl daha genişletiriz bu yaklaşımdayız. Çok net olarak söylüyorum. Ama mutlaka şunu gözden kaçırmamamız lazım. Bizim ülke olarak gösterdiğimiz demokratik yaklaşımı bu sosyal medya platformları göstermiyor maalesef. Çok net söylüyorum. Bakın şimdi hiçbir bildirim yapmadan yani sizin hesabınızı bloke edebiliyor, kaldırabiliyor. Bazı paylaşımları komple engelleyebiliyor. Sonuçta hani bir özel şirkettir burası. Elbette onun da kuralları kaideleri olacak ama yani yerine göre sizin kanunlarınıza hilaf şeyler yapabiliyorlar. Dolayısıyla biz sosyal medya platformlarının faaliyetlerinin sürdürülmesinden yanayız. Asla bir yasakçı zihniyet içerisinde değiliz. Eğer sosyal medya platformları bizler kadar özgürlükçü olmuş olsa gerçekten siz bu soruyu bugün bana sormamış olurdunuz" diye konuştu.
'Bir an önce çözelim istiyoruz'
Sosyal medya platformlarıyla sürekli iletişim halinde olduklarına da dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "Instagram olsun, diğer sosyal medya platformlarıyla iletişim halindeyiz. Onların öncesinde de bildirdiğimiz şeyler vardı. Son süreçte de bildirdiğimiz konular var. Burada neler var? Bizim katalog suçları dediğimiz, toplumumuzun, ülkemizin hassasiyetleri dediğimiz konular var, sürekli bildiriyoruz. Ve dün tekrar arkadaşlarla bir noktaya kadar geldik. Biz de gerçekten bir an önce çözelim istiyoruz" şeklinde konuştu.
'Yeni bir yasaklama ile ilgili aktif olarak sürdürdüğümüz bir çalışma yok'
Konuşmasını sürdüren Uraloğlu, "Yeni bir sosyal medya yasaklanmasıyla ilgili bizim aktif olarak sürdürdüğümüz bir çalışma yok" diyerek konuşmasını şu cümlelerle tamamladı
Ama her halükarda takip ediyoruz. Her halükarda denetliyoruz. Bir çocuk oyun bloğunun ya da portalinin engellenmesiyle ilgili Adana'daki Sulh Ceza Mahkemesi'nin aldığı kararın gereğini biz yapmak noktasındaydık BTK olarak. Onu da yaptık. Ben şunu söyleyeyim. Böyle bir platform olduğu ve bu kadar takipçisi olduğu benim gündemime gelmemişti. Ama mahkemenin gerekçelerine baktığımız zaman gerçekten çocuklarımızın da nelerle olduğuna hep beraber bakmamız lazım. Bunlar bizim çocuklarımız. Onun için onu da ben sizin takdirinize bırakıyorum. Oradaki sadece uygulama noktasında olduk ama devamında da baktığımızda çok net bir şekilde oradaki çocuklarımızın adına üzülmüş oldum.