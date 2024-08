https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/bakan-uraloglu-asla-yasakci-bir-zihniyet-icerisinde-degiliz-diyerek-konustu-cozelim-istiyoruz-1086676962.html

Bakan Uraloğlu, 'asla yasakçı bir zihniyet içerisinde değiliz' diyerek konuştu: 'Çözelim istiyoruz'

Bakan Uraloğlu, 'asla yasakçı bir zihniyet içerisinde değiliz' diyerek konuştu: 'Çözelim istiyoruz'

Sputnik Türkiye

Instagram ve Roblox'un yasaklanmasıyla ilgili konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu açıklamasında, ülke olarak gösterdikleri demokratik yaklaşımı sosyal... 09.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-09T14:01+0300

2024-08-09T14:01+0300

2024-08-09T14:01+0300

politika

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

abdulkadir uraloğlu

instagram

roblox

yasak

engelleme

mahkeme

btk

bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu (btk)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/05/1083493048_0:225:2048:1377_1920x0_80_0_0_60771685d6dc9f6cba62225420aa0f89.jpg

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda gazetecilerin sorularına cevap veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram ve Roblox'un yasaklanmasıyla ilgili de açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, "Bir kere bizim şöyle bir kurgumuz yok. Bunlar ne yaparsa nasıl davranırsa biz kapatırız. Asla böyle bir yaklaşım içerisinde değiliz. Bakın burada 60 milyona varan sosyal medya kullanıcısından bahsediyoruz. Yani sonuçta benim bir dünya hesabım var, yani her platformda neredeyse hesabım var. Yani ben de, bizim ekibimiz de kullanıyor, hepimiz kullanıyoruz. Biz burada gerçekten nasıl bir yasakçı zihniyet içerisinde, sansürlü zihniyet içerisinde olmaktansa nasıl daha genişletiriz bu yaklaşımdayız. Çok net olarak söylüyorum. Ama mutlaka şunu gözden kaçırmamamız lazım. Bizim ülke olarak gösterdiğimiz demokratik yaklaşımı bu sosyal medya platformları göstermiyor maalesef. Çok net söylüyorum. Bakın şimdi hiçbir bildirim yapmadan yani sizin hesabınızı bloke edebiliyor, kaldırabiliyor. Bazı paylaşımları komple engelleyebiliyor. Sonuçta hani bir özel şirkettir burası. Elbette onun da kuralları kaideleri olacak ama yani yerine göre sizin kanunlarınıza hilaf şeyler yapabiliyorlar. Dolayısıyla biz sosyal medya platformlarının faaliyetlerinin sürdürülmesinden yanayız. Asla bir yasakçı zihniyet içerisinde değiliz. Eğer sosyal medya platformları bizler kadar özgürlükçü olmuş olsa gerçekten siz bu soruyu bugün bana sormamış olurdunuz" diye konuştu.'Bir an önce çözelim istiyoruz'Sosyal medya platformlarıyla sürekli iletişim halinde olduklarına da dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "Instagram olsun, diğer sosyal medya platformlarıyla iletişim halindeyiz. Onların öncesinde de bildirdiğimiz şeyler vardı. Son süreçte de bildirdiğimiz konular var. Burada neler var? Bizim katalog suçları dediğimiz, toplumumuzun, ülkemizin hassasiyetleri dediğimiz konular var, sürekli bildiriyoruz. Ve dün tekrar arkadaşlarla bir noktaya kadar geldik. Biz de gerçekten bir an önce çözelim istiyoruz" şeklinde konuştu.'Yeni bir yasaklama ile ilgili aktif olarak sürdürdüğümüz bir çalışma yok'Konuşmasını sürdüren Uraloğlu, "Yeni bir sosyal medya yasaklanmasıyla ilgili bizim aktif olarak sürdürdüğümüz bir çalışma yok" diyerek konuşmasını şu cümlelerle tamamladı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/yasaklanan-oyun-robloxtan-aciklama-1086673431.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, instagram, roblox, yasak, engelleme, mahkeme, btk, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu (btk)