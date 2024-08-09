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Yasaklanan oyun Roblox'tan açıklama
Yasaklanan oyun Roblox'tan açıklama
Sputnik Türkiye
'Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması' iddialarıyla erişimi engellenen oyun firması Roblox'tan açıklama geldi 09.08.2024, Sputnik Türkiye
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Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle oyun platformu Roblox'a erişim engeli getirilmişti. Firma sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Sosyal medya gönderisinde şu yazıldı: Adalet Bakanı açıklama yapmıştı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformu X üzerinden konuya ilişkin açıklama yapmış, şunları söylemişti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220216/bbc-cocuklarin-gozde-oyun-platformu-robloxda-seks-oyunlari-ve-cinsel-icerik-de-uretiliyor-1053906324.html
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roblox, oyun, engel
roblox, oyun, engel

Yasaklanan oyun Roblox'tan açıklama

12:12 09.08.2024
© Fotoğraf : Twitter/Roblox@RobloxRoblox şirketi tarafından geliştirilen çevrimiçi oyun platformu ve oyun yaratma sistemi Roblox, oyuncuya farklı türlerde yaratılmış oyunlara dahil olma ya da kendi oyununu yaratarak diğerlerine sunma imkanı tanıyor. Roblox'un oyuncu kitlesi genelde çocuklar.
Roblox şirketi tarafından geliştirilen çevrimiçi oyun platformu ve oyun yaratma sistemi Roblox, oyuncuya farklı türlerde yaratılmış oyunlara dahil olma ya da kendi oyununu yaratarak diğerlerine sunma imkanı tanıyor. Roblox'un oyuncu kitlesi genelde çocuklar. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2024
© Fotoğraf : Twitter/Roblox@Roblox
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'Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması' iddialarıyla erişimi engellenen oyun firması Roblox'tan açıklama geldi
Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle oyun platformu Roblox'a erişim engeli getirilmişti. Firma sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Sosyal medya gönderisinde şu yazıldı:
Dün Türkiye'de Roblox'a erişim engeli geldi. Roblox'u en kısa süre içinde tekrar kullanılabilir hâle getirebilmek için ilgili yetkililerle birlikte çalışıyoruz.

Adalet Bakanı açıklama yapmıştı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformu X üzerinden konuya ilişkin açıklama yapmış, şunları söylemişti:
Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Roblox isimli oyun platformuna ve uygulama marketlerindeki linklerine, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”da belirtilen hususlar çerçevesinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir.
Roblox şirketi tarafından geliştirilen çevrimiçi oyun platformu ve oyun yaratma sistemi Roblox, oyuncuya farklı türlerde yaratılmış oyunlara dahil olma ya da kendi oyununu yaratarak diğerlerine sunma imkanı tanıyor. Roblox'un oyuncu kitlesi genelde çocuklar. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
YAŞAM
Çocukların gözde oyun platformu Roblox için 'seks oyunları dahil cinsel içerik üretiliyor' uyarısı
16 Şubat 2022, 15:26
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