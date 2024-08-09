Yasaklanan oyun Roblox'tan açıklama

© Fotoğraf : Twitter/Roblox@Roblox Roblox şirketi tarafından geliştirilen çevrimiçi oyun platformu ve oyun yaratma sistemi Roblox, oyuncuya farklı türlerde yaratılmış oyunlara dahil olma ya da kendi oyununu yaratarak diğerlerine sunma imkanı tanıyor. Roblox'un oyuncu kitlesi genelde çocuklar.