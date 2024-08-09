Yasaklanan oyun Roblox'tan açıklama
© Fotoğraf : Twitter/Roblox@RobloxRoblox şirketi tarafından geliştirilen çevrimiçi oyun platformu ve oyun yaratma sistemi Roblox, oyuncuya farklı türlerde yaratılmış oyunlara dahil olma ya da kendi oyununu yaratarak diğerlerine sunma imkanı tanıyor. Roblox'un oyuncu kitlesi genelde çocuklar.
© Fotoğraf : Twitter/Roblox@Roblox
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'Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması' iddialarıyla erişimi engellenen oyun firması Roblox'tan açıklama geldi
Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle oyun platformu Roblox'a erişim engeli getirilmişti. Firma sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Sosyal medya gönderisinde şu yazıldı:
Dün Türkiye'de Roblox'a erişim engeli geldi. Roblox'u en kısa süre içinde tekrar kullanılabilir hâle getirebilmek için ilgili yetkililerle birlikte çalışıyoruz.
Yesterday, Roblox was blocked in Türkiye and we are working with local authorities to ensure we're back up and running as soon as possible. https://t.co/jdUeASQpbo— Roblox (@Roblox) August 8, 2024
🇹🇷
Dün Türkiye'de Roblox'a erişim engeli geldi. Roblox'u en kısa süre içinde tekrar kullanılabilir hâle…
Adalet Bakanı açıklama yapmıştı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformu X üzerinden konuya ilişkin açıklama yapmış, şunları söylemişti:
Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Roblox isimli oyun platformuna ve uygulama marketlerindeki linklerine, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”da belirtilen hususlar çerçevesinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir.