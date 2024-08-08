https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/trump-rakibi-harrisin-neden-roportaj-vermedigini-acikladi-1086648371.html

Trump, rakibi Harris'in neden röportaj vermediğini açıkladı

Trump, rakibi Harris'in neden röportaj vermediğini açıkladı

Sputnik Türkiye

Yaklaşan başkanlık seçimlerine suikast girişimi sonrası daha da artan popülaritesi ile hızlı devam eden eski ABD Başkanı Donald Trump, Biden’dan sonraki yeni... 08.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-08T18:53+0300

2024-08-08T18:53+0300

2024-08-08T18:53+0300

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Demokrat Parti başkan adayı Harris'in röportaj vermeyi reddetmesi ile ilgili haberleri kişisel sosyal medya hesabında değerlendiren Trump, “Çünkü ekibi onun soruları yanıtlamaktan aciz olduğunu fark etti. Tıpkı (görevdeki Başkan Joe) Biden'ın soruları yanıtlamaktan aciz olduğu gibi, ama bu sefer farklı nedenlerle. O (Biden) sadece perişandı. Harris ise sadece beceriksiz” diye yazdı.Cumhuriyetçiler ve partiye yakın medya, Harris'i, Demokratların yeni başkan adayı olarak adaylığını açıkladığından bu yana hiç röportaj vermediğine dikkat çekmeye başladı.Harris, düzenli olarak röportaj veren rakibi Trump'a kıyasla suskun kalarak eleştirilere neden olurken, ABD medyası, başkan adaylığı netleşen Harris’in ‘balayı dönemi’ yaşadığını iddia ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/amerikan-basini-yazdi-harris-neden-waltzu-yardimcisi-olarak-istiyor-1086582435.html

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abd başkanlık seçimleri, abd’de başkanlık kaosu , abd başkanlık seçimleri, donald trump, kamala harris, joe biden