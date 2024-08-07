https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/amerikan-basini-yazdi-harris-neden-waltzu-yardimcisi-olarak-istiyor-1086582435.html

Amerikan basını yazdı: Harris, neden Waltz'u yardımcısı olarak istiyor?

Amerikan basını yazdı: Harris, neden Waltz'u yardımcısı olarak istiyor?

Sputnik Türkiye

ABD'de Minnesota Valisi Tim Waltz'ın Kamala Harris tarafından başkan yardımcısı adayı olarak seçilmesinin hemen ardından dünyanın gözü Waltz'a çevrildi. Peki... 07.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-07T15:18+0300

2024-08-07T15:18+0300

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ABD'de Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in Kasım 2024 tarihinde yapılacak başkanlık seçimlerinde yardımcı adayı olarak Minnesota Valisi Tim Waltz'ı seçtiğini açıklaması beraberinde "neden bu isim" sorusunu getirdi. Cumhuriyetçi Ulusal Komite Başkanı Michael Whatley, Harris ve Waltz'u "ülkelerinin tarihindeki en radikal, en uç sol aday" olarak nitelerken, Cumhuriyetçilerin başkan adayı Trump'ın ekibi Waltz'u "tehlikeli ölçüde liberal bir ajandanın ürünü" olarak nitelendiriyor. ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Tom Tiffany ise tam tersine Harris ve Waltz ikilisini 'sosyalist ikili" olarak tanımlıyor.Harris, Waltz'u neden aday olarak seçti?Harris'in Tim Waltz'u başkan yardımcısı adayı olarak bildirmesinin ana nedenlerinden birinin ülkenin iç kesimlerindeki beyaz Amerikalı orta sınıfın oylarını alabilmek olduğu ifade ediliyor. Kamuoyunda 'liberal' görüşleriyle bilinen Waltz'un 'beyaz Amerikalı bir erkek siyasi figür' olarak Harris'i dengeleyebilecek bir isim olarak değerlendiriliyor.Washington Post gazetesi, Harris'in ekibi, Waltz'ın daha ılımlı görüşlere sahip kararsız seçmenleri kazanmasına yardımcı olabileceğine inandığına işaret ediyor.Gazetede ayrıca Waltz''un çocuk vergi indirimleri, çöp ücretlerin yasaklanması, eyalet çapında ücretli hastalık izni programı ve kürtaj hakkını koruyan bir yasa tasarısının imzalanmasının konusundaki geçmişte attığı adımlarına işaret edildi. Tim Walz kimdir? 1964 yılında doğan Walz, Amerikan ordusunda ulusal muhafız olarak görev yaptıktan sonra sosyal bilimler alanında dersler verdi. Amerikan futbolu koçluğu ile de tanınan Waltz, Cumhuriyetçilerin yoğun olduğu bir bölgede ilk kez 2006 yılında Kongre seçimlerine giren Waltz, 2018'de Minnesota Valisi olana kadar 12 yıl boyunca aynı bölgeden Temsilciler Meclisi üyesi olarak seçilmeyi başardı. Waltz, Minnesota Valiliği görevine 2018 yılında geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/musktan-trump-ve-harris-kiyaslamasi-kotunun-iyisi-1086486388.html

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