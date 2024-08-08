https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/fenerbahce-lille-maci-sonrasinda-uefa-ulke-puani-guncellendi-turkiye-cekya-cekismesinde-son-durum-1086620648.html
Fenerbahçe Lille maçı sonrasında UEFA ülke puanı güncellendi: Türkiye-Çekya 'çekişmesinde' son durum
Fenerbahçe Lille maçı sonrasında UEFA ülke puanı güncellendi: Türkiye-Çekya 'çekişmesinde' son durum
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Fransa'nın Lille takımına deplasmanda 2-1 yenildi. Bu mağlubiyet, Türkiye'nin UEFA ülke puanı... 08.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-08T08:25+0300
2024-08-08T08:25+0300
2024-08-08T08:25+0300
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Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde Lille karşısına çıktı. Maçın son dakikalarında, 90+1'de gelen golle Lille 2-1'lik galibiyet elde etti. Bu sonuç, sarı-lacivertlilerin mağlubiyetiyle Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında geriye düşmesine neden oldu.Türkiye, Çekya'nın gerisine düştüFenerbahçe'nin mağlubiyetinin ardından gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. Çekya temsilcisi Sparta Prag, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında FCSB ile 1-1 berabere kaldı ve Çekya'nın puanına 0.100'lük bir katkı sağlandı. Böylece Çekya'nın puanı 34.850'ye yükselirken, Türkiye'nin puanı 34.800'de kaldı.Güncel UEFA ülke puanı sıralamasıRövanş maçı Kadıköy'deFenerbahçe ile Lille arasındaki eşleşmenin rövanşı, 13 Ağustos Salı günü Kadıköy'de oynanacak. Fenerbahçe, Lille'i tek farklı bir skorla mağlup ederse maç uzayacak. Herhangi bir beraberlik veya mağlubiyet halinde ise Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek. Fenerbahçe, Lille karşısında 2 veya daha farklı bir galibiyet alırsa UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'na yükselecek.Fenerbahçe'nin muhtemel rakibiFenerbahçe, Lille'i elemesi halinde play-off turunda Slavia Prag - Union SG eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/euro-2024te-gozdelerden-biri-olmustu-ferdi-kadioglu-icin-fenerbahceye-servet-degerinde-teklif-1086618368.html
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fenerbahçe, lille, lille, uefa, kadıköy, rövanş maçı, puan, puan sistemi
fenerbahçe, lille, lille, uefa, kadıköy, rövanş maçı, puan, puan sistemi
Fenerbahçe Lille maçı sonrasında UEFA ülke puanı güncellendi: Türkiye-Çekya 'çekişmesinde' son durum
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Fransa'nın Lille takımına deplasmanda 2-1 yenildi. Bu mağlubiyet, Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yerini etkiledi.
Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde Lille karşısına çıktı. Maçın son dakikalarında, 90+1'de gelen golle Lille 2-1'lik galibiyet elde etti. Bu sonuç, sarı-lacivertlilerin mağlubiyetiyle Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında geriye düşmesine neden oldu.
Türkiye, Çekya'nın gerisine düştü
Fenerbahçe'nin mağlubiyetinin ardından gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. Çekya temsilcisi Sparta Prag, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında FCSB ile 1-1 berabere kaldı ve Çekya'nın puanına 0.100'lük bir katkı sağlandı. Böylece Çekya'nın puanı 34.850'ye yükselirken, Türkiye'nin puanı 34.800'de kaldı.
Güncel UEFA ülke puanı sıralaması
Fenerbahçe ile Lille arasındaki eşleşmenin rövanşı, 13 Ağustos Salı günü Kadıköy'de oynanacak. Fenerbahçe, Lille'i tek farklı bir skorla mağlup ederse maç uzayacak. Herhangi bir beraberlik veya mağlubiyet halinde ise Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek. Fenerbahçe, Lille karşısında 2 veya daha farklı bir galibiyet alırsa UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'na yükselecek.
Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi
Fenerbahçe, Lille'i elemesi halinde play-off turunda Slavia Prag - Union SG eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.