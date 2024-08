https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/-kara-pazartesinin-ardindan-islam-memis-uyardi-her-an-her-sey-olabilir-1086627896.html

Kara Pazartesi sonrası İslam Memiş'ten altın uyarısı geldi: 'Her an her şey olabilir'

Kara Pazartesi sonrası İslam Memiş'ten altın uyarısı geldi: 'Her an her şey olabilir'

Sputnik Türkiye

Küresel piyasalarda yaşanan Kara Pazartesi sonrası altın fiyatları yükselişe geçti. Yatırımcılar, Ortadoğu’da olası savaş ihtimali ve küresel piyasalardaki... 08.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-08T15:41+0300

2024-08-08T15:41+0300

2024-08-08T15:51+0300

ekonomi

altın

dolar

dolar/tl

fed

abd

işsizlik

çeyrek altın

cumhuriyet

ons altın

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/09/1076158847_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_32f8e6476880e5647efe6686b00efa14.jpg

Altın fiyatları, Kripto parada yaşanan düşüş ve FED’in faiz indirimlerine ilişkin beklentileri sebebiyle yükselişe geçti.İşsizlik maaşı başvuruları bugün açıklanacakAmerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan ve ekonomide gerilemeye ilişkin endişeleri tetikleyen aylık istihdam verisinin ardından, bugün açıklanacak olan işsizlik maaşı başvuruları yakından izlenecek.Ons altın 2 bin 393 dolar olduPiyasalarda altının ons fiyatı, bugün saat 09.00 itibariyle yüzde 4 yükselişle 2 bin 393 dolar seviyelerinde seyretti.İslam Memiş: Altında risk devam ediyorPara piyasaları uzmanı İslam Memiş; ''Ons altın şu anda 2402 dolarda. Ons altın tarafında kısa vadede 2380 - 2480 dolar aralığına odaklanacağız. 2380 dolar test edildi ve kırmızı çizgimize kadar çekildi, ardından 2402 dolara geldi.'' ifadesinde bulundu.Altın uzmanı Memiş borsalardaki çöküşü işaret ederek; ''Misilleme vs olursa yukarıda 2480 dolar var. Borsalardaki çöküşler devam ederse aşağıda 2320 doları da telaffuz ettim. Bu kenarda risk olarak durmaya devam ediyor. Gram altın serbest piyasalarda 2630 - 2640 lira.'' dedi. 'Piyasalarda her an her şey olabilir'Gram altın için Ons altın fiyatını işaret eden İslam Memiş; ''Ons altını takip etmelerini söyledik gram altın için. Dolar güçlü duruşunu koruduğu için ons altındaki gerilemeyi gram altında çok görmüyoruz. Ağustos ayında 2730 lira direnç seviyesini takip edeceğiz. Ons altında gerileme olursa, gram altında da gerileme olursa alım için muazzam olur. Piyasalar çok riskli. Diken üstünde, her an her şey olabilir.'' şeklinde konuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın 2 bin 581 TL oldu.Çeyrek altın kaç TL?Çeyrek altın 4 bin 220 TL oldu.Cumhuriyet altını kaç lira oldu?Cumhuriyet altını 16 bin 828 TL'den işlem gördü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/bir-yusuf-dikec-pozu-daha-altin-madalya-kazanan-nina-kennedy-sevincini-dikec-durusu-ile-yapti-1086623220.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gram altın ne kadar, çeyrek altın ne kadar, yarım altın ne kadar, cumhuriyet altını ne kadar, altın ons fiyatı, dolar tl ne kadar, islam memiş, altın yükselecek mi, altın tavsiyeleri,