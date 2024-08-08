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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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Kara Pazartesi sonrası İslam Memiş'ten altın uyarısı geldi: 'Her an her şey olabilir'
Kara Pazartesi sonrası İslam Memiş'ten altın uyarısı geldi: 'Her an her şey olabilir'
Sputnik Türkiye
Küresel piyasalarda yaşanan Kara Pazartesi sonrası altın fiyatları yükselişe geçti. Yatırımcılar, Ortadoğu’da olası savaş ihtimali ve küresel piyasalardaki... 08.08.2024, Sputnik Türkiye
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Altın fiyatları, Kripto parada yaşanan düşüş ve FED’in faiz indirimlerine ilişkin beklentileri sebebiyle yükselişe geçti.İşsizlik maaşı başvuruları bugün açıklanacakAmerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan ve ekonomide gerilemeye ilişkin endişeleri tetikleyen aylık istihdam verisinin ardından, bugün açıklanacak olan işsizlik maaşı başvuruları yakından izlenecek.Ons altın 2 bin 393 dolar olduPiyasalarda altının ons fiyatı, bugün saat 09.00 itibariyle yüzde 4 yükselişle 2 bin 393 dolar seviyelerinde seyretti.İslam Memiş: Altında risk devam ediyorPara piyasaları uzmanı İslam Memiş; ''Ons altın şu anda 2402 dolarda. Ons altın tarafında kısa vadede 2380 - 2480 dolar aralığına odaklanacağız. 2380 dolar test edildi ve kırmızı çizgimize kadar çekildi, ardından 2402 dolara geldi.'' ifadesinde bulundu.Altın uzmanı Memiş borsalardaki çöküşü işaret ederek; ''Misilleme vs olursa yukarıda 2480 dolar var. Borsalardaki çöküşler devam ederse aşağıda 2320 doları da telaffuz ettim. Bu kenarda risk olarak durmaya devam ediyor. Gram altın serbest piyasalarda 2630 - 2640 lira.'' dedi. 'Piyasalarda her an her şey olabilir'Gram altın için Ons altın fiyatını işaret eden İslam Memiş; ''Ons altını takip etmelerini söyledik gram altın için. Dolar güçlü duruşunu koruduğu için ons altındaki gerilemeyi gram altında çok görmüyoruz. Ağustos ayında 2730 lira direnç seviyesini takip edeceğiz. Ons altında gerileme olursa, gram altında da gerileme olursa alım için muazzam olur. Piyasalar çok riskli. Diken üstünde, her an her şey olabilir.'' şeklinde konuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın 2 bin 581 TL oldu.Çeyrek altın kaç TL?Çeyrek altın 4 bin 220 TL oldu.Cumhuriyet altını kaç lira oldu?Cumhuriyet altını 16 bin 828 TL'den işlem gördü.
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Kara Pazartesi sonrası İslam Memiş'ten altın uyarısı geldi: 'Her an her şey olabilir'

15:41 08.08.2024 (güncellendi: 15:51 08.08.2024)
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Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2024
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Küresel piyasalarda yaşanan Kara Pazartesi sonrası altın fiyatları yükselişe geçti. Yatırımcılar, Ortadoğu’da olası savaş ihtimali ve küresel piyasalardaki düşüş nedeniyle güvenli liman olan altına yöneldi. Peki, altın fiyatları ne kadar? Ons altın lira karşısında hangi seviyede?
Altın fiyatları, Kripto parada yaşanan düşüş ve FED’in faiz indirimlerine ilişkin beklentileri sebebiyle yükselişe geçti.

İşsizlik maaşı başvuruları bugün açıklanacak

Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan ve ekonomide gerilemeye ilişkin endişeleri tetikleyen aylık istihdam verisinin ardından, bugün açıklanacak olan işsizlik maaşı başvuruları yakından izlenecek.

Ons altın 2 bin 393 dolar oldu

Piyasalarda altının ons fiyatı, bugün saat 09.00 itibariyle yüzde 4 yükselişle 2 bin 393 dolar seviyelerinde seyretti.

İslam Memiş: Altında risk devam ediyor

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş; ''Ons altın şu anda 2402 dolarda. Ons altın tarafında kısa vadede 2380 - 2480 dolar aralığına odaklanacağız. 2380 dolar test edildi ve kırmızı çizgimize kadar çekildi, ardından 2402 dolara geldi.'' ifadesinde bulundu.
Altın uzmanı Memiş borsalardaki çöküşü işaret ederek; ''Misilleme vs olursa yukarıda 2480 dolar var. Borsalardaki çöküşler devam ederse aşağıda 2320 doları da telaffuz ettim. Bu kenarda risk olarak durmaya devam ediyor. Gram altın serbest piyasalarda 2630 - 2640 lira.'' dedi.

'Piyasalarda her an her şey olabilir'

Gram altın için Ons altın fiyatını işaret eden İslam Memiş; ''Ons altını takip etmelerini söyledik gram altın için. Dolar güçlü duruşunu koruduğu için ons altındaki gerilemeyi gram altında çok görmüyoruz. Ağustos ayında 2730 lira direnç seviyesini takip edeceğiz. Ons altında gerileme olursa, gram altında da gerileme olursa alım için muazzam olur. Piyasalar çok riskli. Diken üstünde, her an her şey olabilir.'' şeklinde konuştu.

Gram altın ne kadar?

Gram altın 2 bin 581 TL oldu.

Çeyrek altın kaç TL?

Çeyrek altın 4 bin 220 TL oldu.

Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

Cumhuriyet altını 16 bin 828 TL'den işlem gördü.
Nina Kennedy, milli atıcı Yusuf Dikeç'in ikonikleşen eli cebinde atış pozu vererek sevinç yaşadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2024
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