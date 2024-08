https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/kerem-akturkoglundan-besiktas-maci-sonrasi-iddialara-gece-yarisi-sert-aciklama-1086570386.html

Kerem Aktürkoğlu'ndan Beşiktaş maçı sonrası iddialara gece yarısı sert açıklama

Kerem Aktürkoğlu'ndan Beşiktaş maçı sonrası iddialara gece yarısı sert açıklama

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş maçının devre arasında yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu ile tartışma yaşadığı iddialarına ilişkin açıklama... 07.08.2024, Sputnik Türkiye

İddialara göre, devre arasında oyundan alındığını öğrenen Kerem Aktürkoğlu, yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu ile tartışma yaşamış ve soyunma odasındaki su şişelerini tekmelemişti. Bu olayın ardından, Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Cenk Melih Yazıcı'nın Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtilmişti. Görüşmede, milli futbolcunun geleceğine dair konuların ele alındığı ifade edilmişti.Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamasıKerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Aktürkoğlu, "Beşiktaş maçının devre arasında soyunma odasında yaşanan konuşmaların hakikatinden saptırıldığını üzülerek takip etmek durumunda kaldım" dedi.Aktürkoğlu, soyunma odasında yalnızca takım arkadaşlarına moral vermek amacıyla konuştuğunu ve ikinci yarıda görev almayacağını öğrendikten sonra yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi. Açıklamasında, "Galatasaray’a ve temsil ettiği değerlere, nabzımın en yüksek olduğu anda dahi herhangi bir saygısızlıkta bulunmayacağımın bilinmesini isterim" ifadelerini kullandı.Medyaya tepkiKerem Aktürkoğlu, Galatasaray soyunma odasında yaşananların anlamından saptırılarak dedikodu temeline dayanan haberlerle gündeme getirilmesine tepki gösterdi. "Galatasaray Kaptanı’na düşmanca bir tavırla her türlü dedikoduya zemin hazırlanarak, 'birçok farklı yerden teyit ettiklerini' ama yaptıkları mesleğin en temel prensiplerini yok sayıp, yarattıkları olayın taraflarından birine söz hakkı tanıma ihtiyacı dahi hissetmeyen birtakım kişilerce konuşulabilecek noktaya ulaşmasıdır" dedi.Geleceğe dair kararlılıkAçıklamasının sonunda, Galatasaray’a olan bağlılığını vurgulayan Aktürkoğlu, yaşanan ağır mağlubiyete rağmen hedefleri için mücadele etmeye devam edeceğini belirtti. "Galatasaray’ın bir ferdi olarak, bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da her an, her yerde Galatasaray menfaatleri için yaşamayı ve bana görev verildiği zaman mücadele etmeyi sürdüreceğim" dedi.

