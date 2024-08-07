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AFAD duyurdu, kaymakamlık açıklama yaptı: Adana'da peş peşe 3 deprem
AFAD duyurdu, kaymakamlık açıklama yaptı: Adana'da peş peşe 3 deprem
Sputnik Türkiye
Adana'nın Kozan ilçesi, sabah saatlerinde 4,6, 4,5 ve 4 büyüklüğünde üç ayrı depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet... 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T06:37+0300
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AFAD son depremleri yayınladığı hesabında Adana'da meydana gelen 3 ayrı depremi de açıkladı.İlk sarsıntı, saat 05.32'de 4.6 büyüklüğünde ve 7.6 kilometre derinlikte meydana geldi. Bu depremin hemen ardından, sadece bir dakika sonra, aynı bölgede 4.5 büyüklüğünde ikinci bir deprem kaydedildi. Bu depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü. Saat 05.34'te ise üçüncü bir sarsıntı yaşandı ve bu deprem 4 büyüklüğünde oldu.Kaymakam'dan açıklama: Olumsuzluk YokKozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, depremler sonrası yaptığı açıklamada, şu ana kadar kendilerine ulaşan herhangi bir olumsuzluğun olmadığını belirtti. Arslanköylü, "Bize ulaşan bir olumsuzluk yok. Apartmanda yaşayan vatandaşlarımız tedbir amaçlı evlerinden çıkmışlar. Hepimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
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son depremler, adana deprem mi oldu, afad deprem, afad son depremler, kandilli son depremler, adana kozan deprem

AFAD duyurdu, kaymakamlık açıklama yaptı: Adana'da peş peşe 3 deprem

06:37 07.08.2024 (güncellendi: 06:43 07.08.2024)
© İHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2024
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Adana'nın Kozan ilçesi, sabah saatlerinde 4,6, 4,5 ve 4 büyüklüğünde üç ayrı depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, depremlerin merkez üssü Kozan olarak belirlendi.
AFAD son depremleri yayınladığı hesabında Adana'da meydana gelen 3 ayrı depremi de açıkladı.
İlk sarsıntı, saat 05.32'de 4.6 büyüklüğünde ve 7.6 kilometre derinlikte meydana geldi. Bu depremin hemen ardından, sadece bir dakika sonra, aynı bölgede 4.5 büyüklüğünde ikinci bir deprem kaydedildi. Bu depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü. Saat 05.34'te ise üçüncü bir sarsıntı yaşandı ve bu deprem 4 büyüklüğünde oldu.

Kaymakam'dan açıklama: Olumsuzluk Yok

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, depremler sonrası yaptığı açıklamada, şu ana kadar kendilerine ulaşan herhangi bir olumsuzluğun olmadığını belirtti. Arslanköylü, "Bize ulaşan bir olumsuzluk yok. Apartmanda yaşayan vatandaşlarımız tedbir amaçlı evlerinden çıkmışlar. Hepimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
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