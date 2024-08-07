https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/afad-duyurdu-kaymakamlik-aciklama-yapti-adanada-pes-pese-3-deprem-1086570223.html

AFAD duyurdu, kaymakamlık açıklama yaptı: Adana'da peş peşe 3 deprem

AFAD duyurdu, kaymakamlık açıklama yaptı: Adana'da peş peşe 3 deprem

Sputnik Türkiye

Adana'nın Kozan ilçesi, sabah saatlerinde 4,6, 4,5 ve 4 büyüklüğünde üç ayrı depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet... 07.08.2024, Sputnik Türkiye

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2024-08-07T06:37+0300

2024-08-07T06:43+0300

türkiye

son depremler

deprem

deprem

adana

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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AFAD son depremleri yayınladığı hesabında Adana'da meydana gelen 3 ayrı depremi de açıkladı.İlk sarsıntı, saat 05.32'de 4.6 büyüklüğünde ve 7.6 kilometre derinlikte meydana geldi. Bu depremin hemen ardından, sadece bir dakika sonra, aynı bölgede 4.5 büyüklüğünde ikinci bir deprem kaydedildi. Bu depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü. Saat 05.34'te ise üçüncü bir sarsıntı yaşandı ve bu deprem 4 büyüklüğünde oldu.Kaymakam'dan açıklama: Olumsuzluk YokKozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, depremler sonrası yaptığı açıklamada, şu ana kadar kendilerine ulaşan herhangi bir olumsuzluğun olmadığını belirtti. Arslanköylü, "Bize ulaşan bir olumsuzluk yok. Apartmanda yaşayan vatandaşlarımız tedbir amaçlı evlerinden çıkmışlar. Hepimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/adnan-oktar-davasinda-firari-2-sanigi-yunanistana-kacarken-yakalandi-1086565409.html

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