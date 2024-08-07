https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/afad-duyurdu-kaymakamlik-aciklama-yapti-adanada-pes-pese-3-deprem-1086570223.html
AFAD duyurdu, kaymakamlık açıklama yaptı: Adana'da peş peşe 3 deprem
AFAD duyurdu, kaymakamlık açıklama yaptı: Adana'da peş peşe 3 deprem
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Adana'nın Kozan ilçesi, sabah saatlerinde 4,6, 4,5 ve 4 büyüklüğünde üç ayrı depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet... 07.08.2024, Sputnik Türkiye
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2024-08-07T06:43+0300
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afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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AFAD son depremleri yayınladığı hesabında Adana'da meydana gelen 3 ayrı depremi de açıkladı.İlk sarsıntı, saat 05.32'de 4.6 büyüklüğünde ve 7.6 kilometre derinlikte meydana geldi. Bu depremin hemen ardından, sadece bir dakika sonra, aynı bölgede 4.5 büyüklüğünde ikinci bir deprem kaydedildi. Bu depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü. Saat 05.34'te ise üçüncü bir sarsıntı yaşandı ve bu deprem 4 büyüklüğünde oldu.Kaymakam'dan açıklama: Olumsuzluk YokKozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, depremler sonrası yaptığı açıklamada, şu ana kadar kendilerine ulaşan herhangi bir olumsuzluğun olmadığını belirtti. Arslanköylü, "Bize ulaşan bir olumsuzluk yok. Apartmanda yaşayan vatandaşlarımız tedbir amaçlı evlerinden çıkmışlar. Hepimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/adnan-oktar-davasinda-firari-2-sanigi-yunanistana-kacarken-yakalandi-1086565409.html
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AFAD duyurdu, kaymakamlık açıklama yaptı: Adana'da peş peşe 3 deprem
06:37 07.08.2024 (güncellendi: 06:43 07.08.2024)
Adana'nın Kozan ilçesi, sabah saatlerinde 4,6, 4,5 ve 4 büyüklüğünde üç ayrı depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, depremlerin merkez üssü Kozan olarak belirlendi.
AFAD son depremleri yayınladığı hesabında Adana'da meydana gelen 3 ayrı depremi de açıkladı.
İlk sarsıntı, saat 05.32'de 4.6 büyüklüğünde ve 7.6 kilometre derinlikte meydana geldi. Bu depremin hemen ardından, sadece bir dakika sonra, aynı bölgede 4.5 büyüklüğünde ikinci bir deprem kaydedildi. Bu depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü. Saat 05.34'te ise üçüncü bir sarsıntı yaşandı ve bu deprem 4 büyüklüğünde oldu.
Kaymakam'dan açıklama: Olumsuzluk Yok
Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, depremler sonrası yaptığı açıklamada, şu ana kadar kendilerine ulaşan herhangi bir olumsuzluğun olmadığını belirtti. Arslanköylü, "Bize ulaşan bir olumsuzluk yok. Apartmanda yaşayan vatandaşlarımız tedbir amaçlı evlerinden çıkmışlar. Hepimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.