Jose Mourinho: Kadıköy’de Lille’i bekleyeceğiz

"Çok fazla şey eksik şu an, yaklaşık 6-7 haftadır çalışıyoruz, Şampiyonlar Ligi maçı ön eleme de olsa her zaman üst seviyede olur. Takımda henüz otomatikleşmemiş çok fazla şey var. İki tane bize çarpan toptan gol yedik, kendi attığımız taç sonrasında ve kendi 1. bölgemizdeki top kaybından gol yedik. İki gol yedik ama iyi bir oyun sergiledik, çok fazla pozisyon ürettik. Çok fazla şeyi iyi yaptık, bunu söylemeyi sevmiyorum ama Fred'i özlüyorum. Çünkü o bizler için önemli bir oyuncu. Sezon içinde böyle şeyler her zaman olabilir. Devrenin ilk yarısını deplasmanda oynadık ve iyi bir takıma karşı oynadık. Turun ilk devresini 2-1 geride kapattık, şimdi Kadıköy'e gitme zamanı. Sarı-lacivert bayraklarımızla onları bekleyeceğiz. Onlar için tatil olacak ama biz cumartesi günü evimizde lig maçı oynayacağız. Bu turun ikinci devresinden daha da önemlisi cumartesi günü evimizde oynayacağımız lig maçı."