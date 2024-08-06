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Fenerbahçe turu İstanbul'a bıraktı
Fenerbahçe turu İstanbul'a bıraktı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fransa’nın Lille takımına konuk oldu. Mücadele 2-1 Lille lehine sona erdi. 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T23:29+0300
2024-08-06T23:36+0300
spor
fenerbahçe
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lille
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Lille ile Fenerbahçe, Hainaut Stadyumu'nda karşılaştı. İlk yarıFenerbahçe, Lille karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.8. dakikada sağ kanattan gelişen Lille atağında Santos, ceza yayı üzerindeki Gomes'e pasını gönderdi. Gomes'in gelişine köşeye şutunda, Livakovic meşin yuvarlağı çeldi. 12. dakikada Lille öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Santos'un altıpas içine sert gönderdiği top Fenerbahçe savunmasında Oosterwolde'ye çarpıp ağlara gitti: 1-027. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne yaklaştı. Sağ kanattan yapılan ortada Çağlar topu kafa ile ceza sahası dışına gönderdi. Ceza sahası dışındaki Gomes'in gelişine sert şutunda, Livakovic meşin yuvarlağı köşeden çeldi. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 31. dakikada Fenerbahçe beraberlik golüne çok yaklaştı. İsmail Yüksek'in presle kazandığı topla kaleci Chevalier ile karşı karşıya kalan Dzeko'nun şutunda, top kaleciden döndü. Ardından savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.36. dakikada Lille sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Cabella'nın arka direğe yaptığı ortada Alexsandro kafayı vurdu, Livakovic sağına uzanıp topu kurtardı.Karşılaşmanın ilk yarısı Lille'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. iİkinci yarı47. dakikada ceza sahası sol çaprazında topu kazanan Saint-Maximin, rakibini geçerek yaptığı vuruşunda kaleci Chevalier ayaklarıyla topu çeldi.50. dakikada uzun topu kontrol eden Saint-Maximin, kaleci Chevalier’in üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta top yeniden önünde kaldı. Savunmada rakiplerini geçerek dar açıdan kaleyi düşünen Maximin’in şutunda meşin yuvarlak dışarı gitti.79. dakikada ceza yayı sağından İrfan Can Kahveci’nin kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu. 1-190+1. dakikada hızlı gelişen atakta Zhegrova, ceza sahası önünden yaptığı vuruşta Çağlar’a da çarpan top filelere gitti. 2-1
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fenerbahçe, lille, lille, fransa

Fenerbahçe turu İstanbul'a bıraktı

23:29 06.08.2024 (güncellendi: 23:36 06.08.2024)
© AA / Mustafa ÇiftçiUEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Lille ile Fenerbahçe, Hainaut Stadyumu'nda karşılaştı. Fenerbahçeli oyuncu İrfan Can Kahveci, attığı golün ardından takım arkadaşlarıyla sevinç yaşadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Lille ile Fenerbahçe, Hainaut Stadyumu'nda karşılaştı. Fenerbahçeli oyuncu İrfan Can Kahveci, attığı golün ardından takım arkadaşlarıyla sevinç yaşadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
© AA / Mustafa Çiftçi
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fransa’nın Lille takımına konuk oldu. Mücadele 2-1 Lille lehine sona erdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Lille ile Fenerbahçe, Hainaut Stadyumu'nda karşılaştı.

İlk yarı

Fenerbahçe, Lille karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.
8. dakikada sağ kanattan gelişen Lille atağında Santos, ceza yayı üzerindeki Gomes'e pasını gönderdi. Gomes'in gelişine köşeye şutunda, Livakovic meşin yuvarlağı çeldi.
12. dakikada Lille öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Santos'un altıpas içine sert gönderdiği top Fenerbahçe savunmasında Oosterwolde'ye çarpıp ağlara gitti: 1-0
27. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne yaklaştı. Sağ kanattan yapılan ortada Çağlar topu kafa ile ceza sahası dışına gönderdi. Ceza sahası dışındaki Gomes'in gelişine sert şutunda, Livakovic meşin yuvarlağı köşeden çeldi. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
31. dakikada Fenerbahçe beraberlik golüne çok yaklaştı. İsmail Yüksek'in presle kazandığı topla kaleci Chevalier ile karşı karşıya kalan Dzeko'nun şutunda, top kaleciden döndü. Ardından savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
36. dakikada Lille sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Cabella'nın arka direğe yaptığı ortada Alexsandro kafayı vurdu, Livakovic sağına uzanıp topu kurtardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Lille'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

iİkinci yarı

47. dakikada ceza sahası sol çaprazında topu kazanan Saint-Maximin, rakibini geçerek yaptığı vuruşunda kaleci Chevalier ayaklarıyla topu çeldi.
50. dakikada uzun topu kontrol eden Saint-Maximin, kaleci Chevalier’in üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta top yeniden önünde kaldı. Savunmada rakiplerini geçerek dar açıdan kaleyi düşünen Maximin’in şutunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
79. dakikada ceza yayı sağından İrfan Can Kahveci’nin kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu. 1-1
90+1. dakikada hızlı gelişen atakta Zhegrova, ceza sahası önünden yaptığı vuruşta Çağlar’a da çarpan top filelere gitti. 2-1
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