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IMEI ücretlerine büyük zam geliyor: Kayıt ücreti telefondan pahalı olacak
IMEI ücretlerine büyük zam geliyor: Kayıt ücreti telefondan pahalı olacak
Sputnik Türkiye
Türkiye'de telefon fiyatları hızla yükselmeye devam ediyor. Telefon almak isteyenler çözüm olarak yurtdışından vergisiz telefon alıyor. Ancak, yurtdışından... 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T11:29+0300
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Vergi uzmanlarının yaptığı açıklama ile IMEI kayıt ücretlerinin yeniden değerlendirme oranları hesaplandığında yüzde 45 oranında artacak. Bu da şu anlama geliyor. Bugün 31 Bin 692 TL olan IMEI kayıt ücreti 2025 yılı itibariyle 45 Bin 953 TL seviyesine gelecek.2025 Imei kayıt ücreti ne kadar?Yurt dışı telefonlarının IMEI kayıt ücreti, 2025 yılında yeniden artış gösterecek. Ülkemizde vergi, ceza ve harçlar Yeniden Değerleme Oranı (YDO) esas alınarak belirleniyor. Bu oran, değerleme yapılacak yılın ekim ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre Yurtiçi Üretici Fiyatları Genel Endeksi’nde (Yİ-ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranıyla hesaplanıyor.Vergi uzmanları: Imei ücreti 45 Bin 243 lira olacakVergi uzmanlarının yaptığı incelemeye göre; 2025 yılı için YDO oranının yaklaşık yüzde 45 civarında olacağını belirtti. Yurt dışından getirilen telefonlar için IMEI kayıt ücreti 1 Ocak 2025 itibariyle 31 Bin 692 TL’den 45 Bin 953 TL’ye yükselecek. Eğer ekim ayında YDO oranı yüzde 0 olarak gerçekleşse bile, IMEI kayıt ücreti 45 Bin 243 TL’ye yükselebilecek.IMEI nedir? Cep telefonları belli bir IMEI numarası ile üretilir. IMEI’de bulunan rakamlar her telefon için özel olarak kodlanır. IMEI, International Mobile Equipment Identity’nin kısaltılmış halidir. Türkçesi ise 'Uluslararası Mobil Ekipman Kimliği' olarak adlandırılır. Yeni telefon alındığı zaman IMEI kodu, her telefonda standart 15 haneli bir diziden oluşur. SV isimli bir kod da yer alır. Lider telefon üreticileri Samsung ve Iphone telefonlar başta olmak üzere her telefonun IMEI kodu bulunmaktadır. 'IMEI nedir?' sorusunu yanıt olarak bu kod 2004 yılından bu yana AA-BBBBBB-CCCCCC-D biçimine sahiptir. Bu kodda yer alan A ve B harfleri tür bölüştürme kodu olarak adlandırılır. C ise cep telefonuna ait benzersiz bir seri numarasıdır. C seri numarası, üretici firma tarafından eklenmektedir. En sonda yer alan hane, tüm hanelerin doğrulanmasını kontrol etmek amaçlıdır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/akilli-telefon-kullanicilarina-kritik-uyari-guvenli-olmayan-ekran-kilit-sifreleri-belli-oldu-1084484972.html
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imei sorgulama, imei ücreti ne kadar, imei kayıt ücreti ne kadar, iphone imei ücreti ne kadar, yurt dışından telefon, btk, vergi, telefon açtırmak, yurt dışı kayıt ücreti,

IMEI ücretlerine büyük zam geliyor: Kayıt ücreti telefondan pahalı olacak

11:29 07.08.2024 (güncellendi: 11:53 07.08.2024)
© AATelefon
Telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2024
© AA
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Türkiye'de telefon fiyatları hızla yükselmeye devam ediyor. Telefon almak isteyenler çözüm olarak yurtdışından vergisiz telefon alıyor. Ancak, yurtdışından getirilen telefonlar için ödenmesi gereken IMEI kayıt ücreti her yıl artış gösteriyor. 2024 yılında IMEI kayıt ücreti 31 Bin 692 TL'ye yükselmişti. Peki 2025 yılı IMEİ ücreti ne kadar olacak?
Vergi uzmanlarının yaptığı açıklama ile IMEI kayıt ücretlerinin yeniden değerlendirme oranları hesaplandığında yüzde 45 oranında artacak. Bu da şu anlama geliyor. Bugün 31 Bin 692 TL olan IMEI kayıt ücreti 2025 yılı itibariyle 45 Bin 953 TL seviyesine gelecek.

2025 Imei kayıt ücreti ne kadar?

Yurt dışı telefonlarının IMEI kayıt ücreti, 2025 yılında yeniden artış gösterecek. Ülkemizde vergi, ceza ve harçlar Yeniden Değerleme Oranı (YDO) esas alınarak belirleniyor. Bu oran, değerleme yapılacak yılın ekim ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre Yurtiçi Üretici Fiyatları Genel Endeksi’nde (Yİ-ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranıyla hesaplanıyor.

Vergi uzmanları: Imei ücreti 45 Bin 243 lira olacak

Vergi uzmanlarının yaptığı incelemeye göre; 2025 yılı için YDO oranının yaklaşık yüzde 45 civarında olacağını belirtti. Yurt dışından getirilen telefonlar için IMEI kayıt ücreti 1 Ocak 2025 itibariyle 31 Bin 692 TL’den 45 Bin 953 TL’ye yükselecek. Eğer ekim ayında YDO oranı yüzde 0 olarak gerçekleşse bile, IMEI kayıt ücreti 45 Bin 243 TL’ye yükselebilecek.

IMEI nedir?

Cep telefonları belli bir IMEI numarası ile üretilir. IMEI’de bulunan rakamlar her telefon için özel olarak kodlanır. IMEI, International Mobile Equipment Identity’nin kısaltılmış halidir. Türkçesi ise 'Uluslararası Mobil Ekipman Kimliği' olarak adlandırılır.
Yeni telefon alındığı zaman IMEI kodu, her telefonda standart 15 haneli bir diziden oluşur. SV isimli bir kod da yer alır. Lider telefon üreticileri Samsung ve Iphone telefonlar başta olmak üzere her telefonun IMEI kodu bulunmaktadır. 'IMEI nedir?' sorusunu yanıt olarak bu kod 2004 yılından bu yana AA-BBBBBB-CCCCCC-D biçimine sahiptir. Bu kodda yer alan A ve B harfleri tür bölüştürme kodu olarak adlandırılır. C ise cep telefonuna ait benzersiz bir seri numarasıdır. C seri numarası, üretici firma tarafından eklenmektedir. En sonda yer alan hane, tüm hanelerin doğrulanmasını kontrol etmek amaçlıdır.
Akıllı telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
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