https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/akilli-telefon-kullanicilarina-kritik-uyari-guvenli-olmayan-ekran-kilit-sifreleri-belli-oldu-1084484972.html

Akıllı telefon kullanıcılarına kritik uyarı: Güvenli olmayan ekran kilit şifreleri belli oldu

Akıllı telefon kullanıcılarına kritik uyarı: Güvenli olmayan ekran kilit şifreleri belli oldu

Sputnik Türkiye

Hayatın her alanında insanların en yakınında olan ve genelde herkesin 'kara kutusu' görevini gören akıllı telefonların güvenliği konusunda yapılan araştırmada... 04.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-04T11:18+0300

2024-06-04T11:18+0300

2024-06-04T11:18+0300

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'Gerçek dünya' ile bağlantıda kalmak için elimizden gelen tüm çabalara rağmen çoğumuz farkında olmadan akıllı telefonlarımızın 'kölesiyiz'. Değerli fotoğraflarımızdan özel mesajlarımıza, şifrelerimize ve alışveriş listelerimize kadar her şeyi bu teknoloji dehası ürünün içinde saklıyoruz. Ancak telefonlarımızı düşündüğümüz kadar iyi korumuyor olabiliriz. Pratik olarak, akıllı telefon PIN numaralarımız dijital hazine sandığımızın kilidi görevi görerek en özel bilgilerimizi korur. Birçoğumuz Face ID ve parmak izi tanıma gibi gelişmiş güvenlik özelliklerini benimsemiş olsak da, geleneksel şifreler güvenliğimiz açısından önemini koruyor. Ancak araştırmacılar en sık kullanılan ve güvensiz kombinasyonlar konusunda uyarılarda bulunarak araştırma sonuçlarını ortaya koydu.6 haneli şifre mi 4 haneli şifre mi güvenli?Şaşırtıcı bir şekilde bu kombinasyonlar '6969' gibi yaygın bankacılık PIN'lerini içermiyor. Daha uzun, altı haneli bir PIN koduna sahip olmanın daha güvenli olacağı düşünülebilir. Bununla birlikte, Almanya'nın Bochum şehrindeki Max Planck Güvenlik ve Gizlilik Enstitüsü ile ABD'deki George Washington Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada, altı haneli PIN'lerin aslında 'daha az güvenli' olduğunu keşfetti.Bu mantığa aykırı bulgunun ardındaki neden, kullanıcıların oynayacak daha fazla sayı olduğunda güvensiz kombinasyonlar oluşturma olasılıklarının daha yüksek olması olarak açıklandı.Araştırmacı Markus Dürmuth'un açıkladığı gibi:Rakamla şifre girmek mi, desen oluşturmak mı?Çalışma ayrıca dört ve altı haneli PIN kodlarının iyi seçilmiş bir şifre kadar güvenli olmasa da desen kilitleri kullanmaktan daha iyi olduğunu da ortaya koyuyor. Araştırmacılar kaçınılması gereken en tehlikeli kombinasyonların bir listesini derlediler.Kaçınılması gereken dört haneli PIN'ler Kaçınılması gereken altı haneli PIN'ler

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/sabahlari-yasanan-agiz-kokusu-icin-uzmanindan-ciddiye-alin-uyarisi-kurtulmanin-formulu-ne-1084476862.html

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