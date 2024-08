https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/fernando-muslera-sizler-soyunma-odasinda-ne-oldugunu-bilemezsiniz-1086609605.html

Fernando Muslera: Soyunma odasında ne olduğunu bilemezsiniz

Fernando Muslera: Soyunma odasında ne olduğunu bilemezsiniz

Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nun Beşiktaş maçının devre arasında soyunma odasında oyundan çıkmasına tepki gösterdiğine ilişkin haberleri yalanladı.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 9 Ağustos Cuma günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Galatasaray'da takım kaptanı Fernando Muslera, yeni sezonda da başarılı olacaklarına inandığını söyledi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 38 yaşındaki file bekçisi, "Yeni bir sezon, hazırlıklarımızı yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Çok fazla beklenti var, birçok amacımız var. Cumartesi önemli maçlarımızdan birini kaybettik fakat biz tekrardan başladık ve şu anda cuma günkü maç için odaklanmış bir şekilde hazırlıklara devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.'Nasıl başladığınız değil, nasıl bitirdiğiniz önemlidir'Süper Kupa'daki Beşiktaş maçında beklemedikleri kötü bir sonuç aldıklarını aktaran Muslera, "Beşiktaş'ın da ne kadar çalıştığını görmemiz lazım, iyi hazırlanmışlardı. Onları da tebrik etmek gerekiyor. Taraftarların da beklemediği bir sonuçtu fakat nasıl başladığınız değil, nasıl bitirdiğiniz önemlidir. Son 2 yılda gösterdiğimiz gibi bu sezon da kendimizi göstermeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.'Kulüp yalanlamadı evet ama şu anda kulüpten ilk konuşan benim'Fernando Muslera, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nun Beşiktaş maçının devre arasında soyunma odasında oyundan çıkmasına tepki gösterdiğine ilişkin haberleri yalanladı.Galatasaray'da 13 yıldır yer aldığını hatırlatan tecrübeli oyuncu, "Soyunma odasında neler oluyor çok iyi biliyorum. Sizler ne oluyor bunları maalesef bilemezsiniz. Burada 5 dakika önce soyunma odasında ne konuşuldu, bunu da bilemezsiniz. Futbolda her zaman bir şekilde haberler yaratılıyor. Bunun normal olduğunu ve bu şekilde devam edeceğini biliyorum. Kulüp yalanlamadı evet ama şu anda kulüpten ilk konuşan benim" şeklinde görüş belirtti.'Biz kırılabilecek ne kadar rekor varsa hepsini kırdık'Beşiktaş maçını unuttuklarını ve Hatayspor karşılaşmasına odaklandıklarını ifade eden Muslera, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir takımla karşı karşıya geleceklerini aktardı.Muslera, rakiplerinin kadrolarını güçlendirmesine ilişkin bir soruya ise "Tabii mutlu oluyoruz, 2011'den beri birçok isim geldi. Büyük oyuncular geldi. Bunların her biri ligin kalitesini geliştiriyor ve daha büyük mücadeleler olmasını sağlıyor. Geçen sene Fenerbahçe ve Galatasaray rekorlar kırdılar. Biz kırılabilecek ne kadar rekor varsa hepsini kırdık. Ligde de tekrardan bu tarz isimlerin geliyor olması ve kalitenin artması mutluluk verici" yanıtını verdi.Muslera, sözlerini "Motivasyonum her zaman mücadele ve amaçlarla geliyor. Vücudumun pili bitmedikçe ben mücadele etmeye devam edeceğim. Uzun bir sezon, birçok şey olabilir ama ben yüzde yüzümle hazır olmak için elimden geleni yapacağım" ifadeleriyle tamamladı.

