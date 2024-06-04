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Süper Lig'de en fazla süre alan isimler belli oldu
Süper Lig'de en fazla süre alan isimler belli oldu
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu istatistik bilgileri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlandı. Süper Lig'de geride kalan sezonda... 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T23:46+0300
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spor
süper lig
türkiye futbol federasyonu
türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye futbol federasyonu
futbol
ferdi kadıoğlu
fenerbahçe
fernando muslera
mauro icardi
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2023-2024 sezonu sona eren Trendyol Süper Lig'in istatistik bilgileri yayımlandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Yönetim Sistemleri Bölümü'nün maç hakem raporlarına dayanarak hazırladığı istatistiklerde; en çok süre alan oyuncu, galibiyet sayıları, gol ve kart sayıları, oyuncu değişiklik sayıları gibi veriler yer aldı.En çok süre alan oyuncu Ferdi KadıoğluSüper Lig'de geride kalan sezonda Fenerbahçe oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, forma giydiği 37 müsabakada toplam 3 bin 328 dakika forma giyerek bu alanda ipi göğüsledi. Kadıoğlu'nu 3 bin 310 dakika ile Kasımpaşa Kulübü'nden Haris Hajradinovic ve 3 bin 299 dakikayla Galatasaray'ın başarılı eldiveni Fernando Muslera takip etti.İç sahada Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, iç sahada elde ettiği 18 galibiyetle bu alanda başı çekiyor. Cimbom'u 15 galibiyetle Fenerbahçe, 12 galibiyetle Trabzonspor ve 11 galibiyetle Çaykur Rizespor takip ediyor. Sezonu 6. sırada tamamlayan Beşiktaş'ın ise ev sahibi olduğu müsabakalarda RAMS Başakşehir ve Samsunspor ile birlikte 10 galibiyeti bulunuyor.Sezon boyunca en fazla deplasman galibiyetini ise Fenerbahçe elde etti. 16 galibiyetli sarı-lacivertlileri 15 galibiyetle Galatasaray takip etti.8 kırmızı kartla Adana Demirspor zirvedeSüper Lig'in 2023-2024 sezonu boyunca toplam bin 61 gol atıldı. 38 haftalık süreçte 39 golün atıldığı 14. ve 38. haftalar en çok golün atıldığı, 17 golün atıldığı 28. hafta ise en kısır hafta oldu.Gol kralı Mauro IcardiSezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın Arjantinli santrforu Mauro Icardi de kaydettiği 25 golle Süper Lig'in gol kralı oldu. Yarışta Fenerbahçe'den Edin Dzeko 21 golle 2., Sivasspor'dan Rei Manaj 18 golle 3. sırada yer aldı. Listede 8. sırada yer alan Kasımpaşa'nın başarılı orta sahası Aytaç Kara ise kaydettiği 14 golle en skorer Türk oyuncu oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/super-ligde-hakemler-1591-sari-76-kirmizi-kart-cikardi-1084509593.html
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süper lig, türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, futbol, ferdi kadıoğlu, fenerbahçe, fernando muslera, mauro icardi, galatasaray
süper lig, türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, futbol, ferdi kadıoğlu, fenerbahçe, fernando muslera, mauro icardi, galatasaray

Süper Lig'de en fazla süre alan isimler belli oldu

23:46 04.06.2024 (güncellendi: 23:47 04.06.2024)
© AA / Abdulhamid HoşbaşZiraat Türkiye Kupası, futbol, futbol topu
Ziraat Türkiye Kupası, futbol, futbol topu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
© AA / Abdulhamid Hoşbaş
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Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu istatistik bilgileri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlandı. Süper Lig'de geride kalan sezonda Fenerbahçe oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, forma giydiği 37 müsabakada toplam 3 bin 328 dakika forma giyerek bu alanda ipi göğüsledi
2023-2024 sezonu sona eren Trendyol Süper Lig'in istatistik bilgileri yayımlandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Yönetim Sistemleri Bölümü'nün maç hakem raporlarına dayanarak hazırladığı istatistiklerde; en çok süre alan oyuncu, galibiyet sayıları, gol ve kart sayıları, oyuncu değişiklik sayıları gibi veriler yer aldı.
© İHATrendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu istatistik bilgileri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlandı.
Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu istatistik bilgileri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlandı. - Sputnik Türkiye
1/9
© İHA
Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu istatistik bilgileri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlandı.
© İHATrendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu istatistik bilgileri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlandı.
Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu istatistik bilgileri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlandı. - Sputnik Türkiye
2/9
© İHA
Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu istatistik bilgileri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlandı.
© İHATrendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu istatistik bilgileri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlandı.
Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu istatistik bilgileri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlandı. - Sputnik Türkiye
3/9
© İHA
Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu istatistik bilgileri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlandı.
© İHATrendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu istatistik bilgileri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlandı.
Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu istatistik bilgileri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlandı. - Sputnik Türkiye
4/9
© İHA
Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu istatistik bilgileri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlandı.
© İHATrendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu istatistik bilgileri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlandı.
Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu istatistik bilgileri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlandı. - Sputnik Türkiye
5/9
© İHA
Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu istatistik bilgileri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlandı.
© İHATrendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu istatistik bilgileri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlandı.
Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu istatistik bilgileri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlandı. - Sputnik Türkiye
6/9
© İHA
Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu istatistik bilgileri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlandı.
© İHATrendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu istatistik bilgileri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlandı.
Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu istatistik bilgileri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlandı. - Sputnik Türkiye
7/9
© İHA
Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu istatistik bilgileri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlandı.
© İHATrendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu istatistik bilgileri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlandı.
Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu istatistik bilgileri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlandı. - Sputnik Türkiye
8/9
© İHA
Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu istatistik bilgileri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlandı.
© İHATrendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu istatistik bilgileri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlandı.
Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu istatistik bilgileri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlandı. - Sputnik Türkiye
9/9
© İHA
Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu istatistik bilgileri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlandı.
1/9
© İHA
Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu istatistik bilgileri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlandı.
2/9
© İHA
Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu istatistik bilgileri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlandı.
3/9
© İHA
Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu istatistik bilgileri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlandı.
4/9
© İHA
Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu istatistik bilgileri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlandı.
5/9
© İHA
Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu istatistik bilgileri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlandı.
6/9
© İHA
Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu istatistik bilgileri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlandı.
7/9
© İHA
Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu istatistik bilgileri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlandı.
8/9
© İHA
Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu istatistik bilgileri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlandı.
9/9
© İHA
Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu istatistik bilgileri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlandı.

En çok süre alan oyuncu Ferdi Kadıoğlu

Süper Lig'de geride kalan sezonda Fenerbahçe oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, forma giydiği 37 müsabakada toplam 3 bin 328 dakika forma giyerek bu alanda ipi göğüsledi. Kadıoğlu'nu 3 bin 310 dakika ile Kasımpaşa Kulübü'nden Haris Hajradinovic ve 3 bin 299 dakikayla Galatasaray'ın başarılı eldiveni Fernando Muslera takip etti.

İç sahada Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe

2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, iç sahada elde ettiği 18 galibiyetle bu alanda başı çekiyor. Cimbom'u 15 galibiyetle Fenerbahçe, 12 galibiyetle Trabzonspor ve 11 galibiyetle Çaykur Rizespor takip ediyor. Sezonu 6. sırada tamamlayan Beşiktaş'ın ise ev sahibi olduğu müsabakalarda RAMS Başakşehir ve Samsunspor ile birlikte 10 galibiyeti bulunuyor.
Sezon boyunca en fazla deplasman galibiyetini ise Fenerbahçe elde etti. 16 galibiyetli sarı-lacivertlileri 15 galibiyetle Galatasaray takip etti.

8 kırmızı kartla Adana Demirspor zirvede

Süper Lig'in 2023-2024 sezonu boyunca toplam bin 61 gol atıldı. 38 haftalık süreçte 39 golün atıldığı 14. ve 38. haftalar en çok golün atıldığı, 17 golün atıldığı 28. hafta ise en kısır hafta oldu.

Gol kralı Mauro Icardi

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın Arjantinli santrforu Mauro Icardi de kaydettiği 25 golle Süper Lig'in gol kralı oldu. Yarışta Fenerbahçe'den Edin Dzeko 21 golle 2., Sivasspor'dan Rei Manaj 18 golle 3. sırada yer aldı. Listede 8. sırada yer alan Kasımpaşa'nın başarılı orta sahası Aytaç Kara ise kaydettiği 14 golle en skorer Türk oyuncu oldu.
Kırmızı kart - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
SPOR
Süper Lig'de hakemler 1591 sarı, 76 kırmızı kart çıkardı
21:40
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