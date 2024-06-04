https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/super-ligde-en-fazla-sure-alan-isimler-belli-oldu-1084512634.html

Süper Lig'de en fazla süre alan isimler belli oldu

Süper Lig'de en fazla süre alan isimler belli oldu

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu istatistik bilgileri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlandı. Süper Lig'de geride kalan sezonda... 04.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-04T23:46+0300

2024-06-04T23:46+0300

2024-06-04T23:47+0300

spor

süper lig

türkiye futbol federasyonu

türkiye futbol federasyonu (tff)

türkiye futbol federasyonu

futbol

ferdi kadıoğlu

fenerbahçe

fernando muslera

mauro icardi

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2023-2024 sezonu sona eren Trendyol Süper Lig'in istatistik bilgileri yayımlandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Yönetim Sistemleri Bölümü'nün maç hakem raporlarına dayanarak hazırladığı istatistiklerde; en çok süre alan oyuncu, galibiyet sayıları, gol ve kart sayıları, oyuncu değişiklik sayıları gibi veriler yer aldı.En çok süre alan oyuncu Ferdi KadıoğluSüper Lig'de geride kalan sezonda Fenerbahçe oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, forma giydiği 37 müsabakada toplam 3 bin 328 dakika forma giyerek bu alanda ipi göğüsledi. Kadıoğlu'nu 3 bin 310 dakika ile Kasımpaşa Kulübü'nden Haris Hajradinovic ve 3 bin 299 dakikayla Galatasaray'ın başarılı eldiveni Fernando Muslera takip etti.İç sahada Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, iç sahada elde ettiği 18 galibiyetle bu alanda başı çekiyor. Cimbom'u 15 galibiyetle Fenerbahçe, 12 galibiyetle Trabzonspor ve 11 galibiyetle Çaykur Rizespor takip ediyor. Sezonu 6. sırada tamamlayan Beşiktaş'ın ise ev sahibi olduğu müsabakalarda RAMS Başakşehir ve Samsunspor ile birlikte 10 galibiyeti bulunuyor.Sezon boyunca en fazla deplasman galibiyetini ise Fenerbahçe elde etti. 16 galibiyetli sarı-lacivertlileri 15 galibiyetle Galatasaray takip etti.8 kırmızı kartla Adana Demirspor zirvedeSüper Lig'in 2023-2024 sezonu boyunca toplam bin 61 gol atıldı. 38 haftalık süreçte 39 golün atıldığı 14. ve 38. haftalar en çok golün atıldığı, 17 golün atıldığı 28. hafta ise en kısır hafta oldu.Gol kralı Mauro IcardiSezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın Arjantinli santrforu Mauro Icardi de kaydettiği 25 golle Süper Lig'in gol kralı oldu. Yarışta Fenerbahçe'den Edin Dzeko 21 golle 2., Sivasspor'dan Rei Manaj 18 golle 3. sırada yer aldı. Listede 8. sırada yer alan Kasımpaşa'nın başarılı orta sahası Aytaç Kara ise kaydettiği 14 golle en skorer Türk oyuncu oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/super-ligde-hakemler-1591-sari-76-kirmizi-kart-cikardi-1084509593.html

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