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Yüksek kiraya yeni çözüm önerisi: Her semte özel taban tavan fiyat
Yüksek kiraya yeni çözüm önerisi: Her semte özel taban tavan fiyat
Sputnik Türkiye
Türkiye'de son yıllarda yüksek kiralar, büyük şehirler başta olmak üzere birçok yerde en büyük sorunlardan biri haline geldi. Uzmanlar, Fahiş kiralara karşı... 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T21:48+0300
2024-08-06T21:48+0300
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kira
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Türkiye genelinde konut sıkıntısı son yıllarda hızla devam ediyor. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde yüksek fiyat artışları, bu sorunu daha da derinleştiriyor.Fahiş kiralara karşı her semte özel tavan ve taban fiyatların bir an önce yürürlüğe girmesi gerektiğini belirten uzmanlar, uygulamanın enflasyonu da hızla düşüreceği görüşünde. Sabah gazetesinin haberine göre, bu uygulamanın farklı modellerini başarıyla hayata geçiren ülkeler arasında ABD, Birleşik Krallık, İsveç ve Almanya da yer alıyor. Türkiye'deki keyfi kira artışlarının ciddi mağduriyetlere sebep olduğunu ve artık mutlaka bir sisteme bağlanması gerektiğini dile getiren Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, şu bilgiyi paylaştı:Birleşik Krallık ve İsveç'te de benzer uygulamaların yürürlükte olduğunu aktaran Akçam, şu değerlendirmede bulundu:Tüketici Konfederasyonu Emlak Komisyonu Başkanı Bora Tren de fahiş kira artışlarının önüne geçebilmek için bölgesel bazda tavan fiyat uygulamasının hızla hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.Kiraların özellikle son 3 senede ciddi artışlara maruz kaldığını dile getiren Tren, "Doğrudan ya da dolaylı olarak görülen kira artışları, yaşanan yüksek enflasyonun da sebeplerinden birisi. Kira artışlarının önüne geçilmesi halinde enflasyonda da gerilemeye neden olacaktır. Çözüm, kira artışlarına mutlaka bir sınır getirilmesi, gerek belediye gerekse de sokak rayiç bedelleri üzerinden kiraların tespitinin sağlanmasıdır" şeklinde konuştu.'Rayiç bedelinin yüzde 6'sını aşmamak üzere de kira miktarı belirlenebilir'Tavan fiyat belirleme yöntemine ilişkin önerisini de paylaşan Tren, "Bölgesel olarak evin durumuna göre tavan sınırlandırması getirilebileceği gibi belediyelerdeki konut rayiç bedelinin yüzde 6'sını aşmamak üzere de kira miktarı belirlenebilir. 1 milyon liralık bir rayiç bedel var ise yüzde 6'sı yıllık olarak 60 bin liradır. Aylık kira miktarı da 5 bin liraya gelir. Konut kiralarının yanında işyeri kiralarına da bir tavan sınırlandırması mutlaka getirilmelidir. Kiralar doğrudan işletmelerin giderlerini de etkilemektedir. Bu kapsamda tavan fiyat modeli çok rahatlıkla ülkemizde uygulanabilecek bir sistem" dedi.Temmuz ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte ağustos ayı kira artış oranı da netleşti. Kira artış oranı, on iki aylık ortalama enflasyona göre belirleniyor. TÜFE, temmuz ayında on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65.93 olarak gerçekleşti. Buna göre kontrat süresi bu ay dolan ev ve iş yeri sahipleri, kiraları için yüzde 65.93 oranında zam yapılabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/kiradaki-yuzde-25-zam-siniri-kalkiyor-kiralik-evler-nasil-etkilenecek-1085307003.html
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Yüksek kiraya yeni çözüm önerisi: Her semte özel taban tavan fiyat

21:48 06.08.2024
© İHAKocaeli - ev, kiralık ev, satılık ev, konut
Kocaeli - ev, kiralık ev, satılık ev, konut - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
© İHA
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Türkiye'de son yıllarda yüksek kiralar, büyük şehirler başta olmak üzere birçok yerde en büyük sorunlardan biri haline geldi. Uzmanlar, Fahiş kiralara karşı her semte özel tavan ve taban fiyatların bir an önce yürürlüğe girmesi gerektiğini belirterek, uygulamanın enflasyonu da hızla düşüreceğini ifade ediyor.
Türkiye genelinde konut sıkıntısı son yıllarda hızla devam ediyor. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde yüksek fiyat artışları, bu sorunu daha da derinleştiriyor.
Fahiş kiralara karşı her semte özel tavan ve taban fiyatların bir an önce yürürlüğe girmesi gerektiğini belirten uzmanlar, uygulamanın enflasyonu da hızla düşüreceği görüşünde.
Sabah gazetesinin haberine göre, bu uygulamanın farklı modellerini başarıyla hayata geçiren ülkeler arasında ABD, Birleşik Krallık, İsveç ve Almanya da yer alıyor.
Türkiye'deki keyfi kira artışlarının ciddi mağduriyetlere sebep olduğunu ve artık mutlaka bir sisteme bağlanması gerektiğini dile getiren Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, şu bilgiyi paylaştı:
"Örneğin Almanya'da kira endeksi modeli uygulanıyor. Bu model, ülkede kira artışlarını sınırlayan, taban ve tavan kiraları gösteren önemli bir kira düzenlemesi olarak dikkat çekiyor. Bu yönteme göre kiraların, aynı bölgedeki diğer benzer konutların kiralarını yansıtması gerekiyor. ABD'de ise kira artışları, Kira Kurulu tarafından yıllık olarak belirleniyor"
Birleşik Krallık ve İsveç'te de benzer uygulamaların yürürlükte olduğunu aktaran Akçam, şu değerlendirmede bulundu:
"Birleşik Krallık'ta yürürlükte olan Kira Yasası ile kiraların adil olmasını sağlamak amacıyla, kiraların bağımsız bir kira memuru tarafından belirlendiği bir sistem baz alınıyor. İsveç'te Kiracılar Birliği ve Ev Sahipleri Derneği arasında ulusal düzeyde müzakereye olanak tanınıyor. Böylelikle herhangi bir anlaşmazlıkta benzer konumlardaki benzer dairelerin kira seviyeleri göz önünde bulunduruluyor. Bizde de en azından büyükşehirler için semte göre 'tavan-taban fiyat' uygulamasına geçilmeli."
Tüketici Konfederasyonu Emlak Komisyonu Başkanı Bora Tren de fahiş kira artışlarının önüne geçebilmek için bölgesel bazda tavan fiyat uygulamasının hızla hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.
Kiraların özellikle son 3 senede ciddi artışlara maruz kaldığını dile getiren Tren, "Doğrudan ya da dolaylı olarak görülen kira artışları, yaşanan yüksek enflasyonun da sebeplerinden birisi. Kira artışlarının önüne geçilmesi halinde enflasyonda da gerilemeye neden olacaktır. Çözüm, kira artışlarına mutlaka bir sınır getirilmesi, gerek belediye gerekse de sokak rayiç bedelleri üzerinden kiraların tespitinin sağlanmasıdır" şeklinde konuştu.

'Rayiç bedelinin yüzde 6'sını aşmamak üzere de kira miktarı belirlenebilir'

Tavan fiyat belirleme yöntemine ilişkin önerisini de paylaşan Tren, "Bölgesel olarak evin durumuna göre tavan sınırlandırması getirilebileceği gibi belediyelerdeki konut rayiç bedelinin yüzde 6'sını aşmamak üzere de kira miktarı belirlenebilir. 1 milyon liralık bir rayiç bedel var ise yüzde 6'sı yıllık olarak 60 bin liradır. Aylık kira miktarı da 5 bin liraya gelir. Konut kiralarının yanında işyeri kiralarına da bir tavan sınırlandırması mutlaka getirilmelidir. Kiralar doğrudan işletmelerin giderlerini de etkilemektedir. Bu kapsamda tavan fiyat modeli çok rahatlıkla ülkemizde uygulanabilecek bir sistem" dedi.
Temmuz ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte ağustos ayı kira artış oranı da netleşti. Kira artış oranı, on iki aylık ortalama enflasyona göre belirleniyor.
TÜFE, temmuz ayında on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65.93 olarak gerçekleşti. Buna göre kontrat süresi bu ay dolan ev ve iş yeri sahipleri, kiraları için yüzde 65.93 oranında zam yapılabilecek.
kiralık ev sözleşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2024
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Yüzde 25 zam sınırı kalkıyor: Kiralık evler nasıl etkilenecek?
28 Haziran , 01:54
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