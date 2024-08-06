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'Şifalı su' olarak sosyal medyada yayılan çeşmeye binlerce kişi gitti, su kurudu: Köylüler üzgün
'Şifalı su' olarak sosyal medyada yayılan çeşmeye binlerce kişi gitti, su kurudu: Köylüler üzgün
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Bursa'nın İznik ilçesinde şeker hastalığına iyi geldiği gerekçesiyle Türkiye'nin her bir köşesinden hastalığına çare arayanların akın ettiği şifalı su kaynağı... 06.08.2024, Sputnik Türkiye
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Bursa'da dağların eteklerinden gelen suyun şeker hastalarına şifa olduğu, 500 kişinin yaşadığı mahallede kimsenin şeker hastalığına yakalanmadığı iddia edildi. Hastalığa iyi geldiği düşünülen suda, tahlillerde bor miktarının fazla çıktığı tespit edilmişti. Su kaynağı sosyal medyada meşhur olup, Türkiye'nin birçok noktasından hastalığına şifa arayanların uğrak yeri haline gelmişti. Özellikle hafta sonları binlerce insan su almak için Karatekin Mahallesi'ne akın etti. Suyun şifası dilden dile yayıldı. İki gün önce ise şifalı suyun kaynağı tükendi, mahalledeki su da kurudu. BUSKİ ekipleri su tankerleri ile mahalleye takviye yapmaya başladı.'Suyumuz kurudu, ne yapacağımızı bilmiyoruz'Mahalle sakinleri ise yaptıkları açıklamalarda, “Suyumuz duyulduktan sonra mahallemize akın ettiler, suyumuz kurudu. Ne yapacağımız bilmiyoruz” dedi. Uzak yollardan su için mahalleye gelen bir kişi ise, “Uzak yollardan geldim, bir baktım su kurumuş. Ne yapacağımı bilmiyorum, şoktayım” diye konuştu
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çeşme, bursa, bursa büyükşehir belediyesi, bursa valiliği, iznik, sosyal medya fenomeni, sosyal medya
çeşme, bursa, bursa büyükşehir belediyesi, bursa valiliği, iznik, sosyal medya fenomeni, sosyal medya

'Şifalı su' olarak sosyal medyada yayılan çeşmeye binlerce kişi gitti, su kurudu: Köylüler üzgün

14:22 06.08.2024
© İLKAY ALTAY - ÖZDEMİR YİĞİT-AW261880çeşme
çeşme - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
© İLKAY ALTAY - ÖZDEMİR YİĞİT-AW261880
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Bursa'nın İznik ilçesinde şeker hastalığına iyi geldiği gerekçesiyle Türkiye'nin her bir köşesinden hastalığına çare arayanların akın ettiği şifalı su kaynağı kurudu. Farklı illerden gelen insanlar, suyun kuruduğunu görünce şok oldu.
Bursa'da dağların eteklerinden gelen suyun şeker hastalarına şifa olduğu, 500 kişinin yaşadığı mahallede kimsenin şeker hastalığına yakalanmadığı iddia edildi. Hastalığa iyi geldiği düşünülen suda, tahlillerde bor miktarının fazla çıktığı tespit edilmişti. Su kaynağı sosyal medyada meşhur olup, Türkiye'nin birçok noktasından hastalığına şifa arayanların uğrak yeri haline gelmişti.
Özellikle hafta sonları binlerce insan su almak için Karatekin Mahallesi'ne akın etti. Suyun şifası dilden dile yayıldı. İki gün önce ise şifalı suyun kaynağı tükendi, mahalledeki su da kurudu. BUSKİ ekipleri su tankerleri ile mahalleye takviye yapmaya başladı.

'Suyumuz kurudu, ne yapacağımızı bilmiyoruz'

Mahalle sakinleri ise yaptıkları açıklamalarda, “Suyumuz duyulduktan sonra mahallemize akın ettiler, suyumuz kurudu. Ne yapacağımız bilmiyoruz” dedi. Uzak yollardan su için mahalleye gelen bir kişi ise, “Uzak yollardan geldim, bir baktım su kurumuş. Ne yapacağımı bilmiyorum, şoktayım” diye konuştu
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