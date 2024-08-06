https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/buyuk-ayakkabi-sakatliktan-korudu-ayagina-kursun-sikilan-adam-yara-almadan-kurtuldu--1086542676.html

Büyük ayakkabı topallıktan korudu: Ayağına kurşun sıkılan adam yara almadan kurtuldu

Büyük ayakkabı topallıktan korudu: Ayağına kurşun sıkılan adam yara almadan kurtuldu

Sputnik Türkiye

Bursa'da seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Ayağına mermi isabet eden adamı 2 numara büyük ayakkabısı kurtardı 06.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-06T13:58+0300

2024-08-06T13:58+0300

2024-08-06T13:58+0300

türkiye

ayakkabı

bursa

silah

silah satışı

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Edinilen bilgiye göre Bursa'da semt pazarında seyyar satıcılık yapan K.D. (62) ile K.İ. arasında 'yer meselesi' yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken K.İ., tartıştığı kişiye doğru 2 el ateş açtı. Mermilerden biri K.D.'nin ayakkabısının burnuna isabet etti. K.D.'nin normalde 42 numara giydiği ve 44 numara ayakkabısının ayağında olması nedeniyle yaralanmadığı tespit edildi.Olay sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, şüpheli K.İ.'yi aynı mahallede yaklaşık 3 dakika sonra olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte yakaladı. K.İ. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/pentagon-iraktaki-hava-ussune-saldiridan-irani-sorumlu-tuttu-1086543288.html

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ayakkabı, bursa, silah, silah satışı