https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/buyuk-ayakkabi-sakatliktan-korudu-ayagina-kursun-sikilan-adam-yara-almadan-kurtuldu--1086542676.html
Büyük ayakkabı topallıktan korudu: Ayağına kurşun sıkılan adam yara almadan kurtuldu
Büyük ayakkabı topallıktan korudu: Ayağına kurşun sıkılan adam yara almadan kurtuldu
Sputnik Türkiye
Bursa'da seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Ayağına mermi isabet eden adamı 2 numara büyük ayakkabısı kurtardı 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T13:58+0300
2024-08-06T13:58+0300
2024-08-06T13:58+0300
türkiye
ayakkabı
bursa
silah
silah satışı
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Edinilen bilgiye göre Bursa'da semt pazarında seyyar satıcılık yapan K.D. (62) ile K.İ. arasında 'yer meselesi' yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken K.İ., tartıştığı kişiye doğru 2 el ateş açtı. Mermilerden biri K.D.'nin ayakkabısının burnuna isabet etti. K.D.'nin normalde 42 numara giydiği ve 44 numara ayakkabısının ayağında olması nedeniyle yaralanmadığı tespit edildi.Olay sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, şüpheli K.İ.'yi aynı mahallede yaklaşık 3 dakika sonra olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte yakaladı. K.İ. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/pentagon-iraktaki-hava-ussune-saldiridan-irani-sorumlu-tuttu-1086543288.html
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ayakkabı, bursa, silah, silah satışı
ayakkabı, bursa, silah, silah satışı
Büyük ayakkabı topallıktan korudu: Ayağına kurşun sıkılan adam yara almadan kurtuldu
Bursa'da seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Ayağına mermi isabet eden adamı 2 numara büyük ayakkabısı kurtardı
Edinilen bilgiye göre Bursa'da semt pazarında seyyar satıcılık yapan K.D. (62) ile K.İ. arasında 'yer meselesi' yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken K.İ., tartıştığı kişiye doğru 2 el ateş açtı. Mermilerden biri K.D.'nin ayakkabısının burnuna isabet etti. K.D.'nin normalde 42 numara giydiği ve 44 numara ayakkabısının ayağında olması nedeniyle yaralanmadığı tespit edildi.
Olay sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, şüpheli K.İ.'yi aynı mahallede yaklaşık 3 dakika sonra olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte yakaladı. K.İ. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.