'Önemli sakatlığımız var' diyerek duyurdu: Mourinho'dan Lille maçı öncesi yeni transfer açıklaması

Mourinho, Lugano mücadelesinde sakatlanan Fred’in Lille karşısında oynayamayacağını belirtti. "Önemli bir sakatlığımız var; Fred’in yaşadığı sakatlık. 7 maç oynadık ve sadece 1 sakatlığımız oldu," dedi. Transfer dedikodularına da değinen Mourinho, "Türkçe konuşabilmeyi isterdim, sosyal medyada neler yazılıyor anlamıyorum. Transfer kapanana kadar yeni bir oyuncu gelirse ona ‘hoş geldin’ derim," ifadelerini kullandı.'Motivasyonum bu maç olacak'Mourinho, sezonu erken açmanın zorluklarına dikkat çekerek, "Bu benim için ilk defa olmuyor, Tottenham ile ön eleme oynadım. Resmi maçlar oynuyorsunuz, Avrupa Şampiyonası’nda olan futbolcular farklı zamanlarda dönüyorlar. Yarın takımımız Fred’in yokluğunda daha iyi durumda olacak," dedi. Mourinho, motivasyonunun her zaman bir sonraki maç olduğunu vurguladı.'Onlar i̇çin de zor olacak'Portekizli teknik adam, Lille’in hazırlık maçlarını izlediklerini ve rakiplerinin de zorlanacağını söyledi. "Maçı kazanmayı umuyorum. Lille takımını beğeniyorum. İyi bir takım, yeni bir hocaları var. Zor bir maç olacak bizim için ama onlar için de zor olacak" dedi.'Ben mucizelere inanmam'Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi’ne katılmasının prestij açısından önemli olduğunu belirten Mourinho, "Kulüp hiçbir zaman bana Şampiyonlar Ligi’nin bir ihtiyaç olduğunu söylemedi. Hem kulübün prestiji için, hem Türk futbolunun prestiji için, hem de futbolcuların prestiji için Şampiyonlar Ligi’nde yer almamız iyi olur. Şampiyonlar Ligi’ni kazanabilir misiniz diye sorarsanız, her şey mümkün ama ben mucizelere inanmam. Avrupa Ligi’ni kazanabiliriz. Şampiyonlar Ligi’ne kalabilmek için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.Lille maçı ne zaman?Fenerbahçe, Lille ile yarın TSİ 21.30'da deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, karşılaşma için dün Fransa'ya hareket etti.

