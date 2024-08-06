'Önemli sakatlığımız var' diyerek duyurdu: Mourinho'dan Lille maçı öncesi yeni transfer açıklaması

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Instagram yasağında maliyet tartışması
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Dışişleri Bakanlığı’ndan Lübnan uyarısı ı
12:05
83 dk
HABER MASASI
Instagram'a erişim engeli devam ediyor
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
SESLİ HABER
Ukrayna F-16’larında pilot sıkıntısı
16:10
2 dk
SESLİ HABER
Husiler bir SİHA daha düşürdü: ABD’ye maliyeti 31 milyon dolar
16:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
SESLİ HABER
Bill Gates hakkında ciddi iddia: İstenmeyen teklifler
17:32
2 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
17:44
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
ABD'den gerilimi artıracak uçak gemisi hamlesi
18:16
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'yi eleştirenler ABD ve AB'nin yasaklama geçmişini biliyor mu?
19:15
9 dk
SESLİ HABER
Mali, Ukrayna ile ilişkileri kesti: Gerekçe teröre destek
19:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
TARİHTE BUGÜN
ABD yarım milyon insanı öldürdü
07:37
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Dar gelirlinin gıda enflasyonu yüzde 106
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/onemli-sakatligimiz-var-diyerek-duyurdu-mourinhodan-lille-maci-oncesi-yeni-transfer-aciklamasi-1086529745.html
'Önemli sakatlığımız var' diyerek duyurdu: Mourinho'dan Lille maçı öncesi yeni transfer açıklaması
'Önemli sakatlığımız var' diyerek duyurdu: Mourinho'dan Lille maçı öncesi yeni transfer açıklaması
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Lille ile karşılaşacak. Teknik Direktör Jose Mourinho, Fransa'ya hareket öncesi yaptığı basın... 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T06:59+0300
2024-08-06T06:59+0300
spor
jose mourinho
sakatlık
sakatlık
fenerbahçe
transfer
kap
fred
maç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1d/1086316554_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d0250ecbf5b38085025cb2308e74d948.jpg
Mourinho, Lugano mücadelesinde sakatlanan Fred’in Lille karşısında oynayamayacağını belirtti. "Önemli bir sakatlığımız var; Fred’in yaşadığı sakatlık. 7 maç oynadık ve sadece 1 sakatlığımız oldu," dedi. Transfer dedikodularına da değinen Mourinho, "Türkçe konuşabilmeyi isterdim, sosyal medyada neler yazılıyor anlamıyorum. Transfer kapanana kadar yeni bir oyuncu gelirse ona ‘hoş geldin’ derim," ifadelerini kullandı.'Motivasyonum bu maç olacak'Mourinho, sezonu erken açmanın zorluklarına dikkat çekerek, "Bu benim için ilk defa olmuyor, Tottenham ile ön eleme oynadım. Resmi maçlar oynuyorsunuz, Avrupa Şampiyonası’nda olan futbolcular farklı zamanlarda dönüyorlar. Yarın takımımız Fred’in yokluğunda daha iyi durumda olacak," dedi. Mourinho, motivasyonunun her zaman bir sonraki maç olduğunu vurguladı.'Onlar i̇çin de zor olacak'Portekizli teknik adam, Lille’in hazırlık maçlarını izlediklerini ve rakiplerinin de zorlanacağını söyledi. "Maçı kazanmayı umuyorum. Lille takımını beğeniyorum. İyi bir takım, yeni bir hocaları var. Zor bir maç olacak bizim için ama onlar için de zor olacak" dedi.'Ben mucizelere inanmam'Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi’ne katılmasının prestij açısından önemli olduğunu belirten Mourinho, "Kulüp hiçbir zaman bana Şampiyonlar Ligi’nin bir ihtiyaç olduğunu söylemedi. Hem kulübün prestiji için, hem Türk futbolunun prestiji için, hem de futbolcuların prestiji için Şampiyonlar Ligi’nde yer almamız iyi olur. Şampiyonlar Ligi’ni kazanabilir misiniz diye sorarsanız, her şey mümkün ama ben mucizelere inanmam. Avrupa Ligi’ni kazanabiliriz. Şampiyonlar Ligi’ne kalabilmek için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.Lille maçı ne zaman?Fenerbahçe, Lille ile yarın TSİ 21.30'da deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, karşılaşma için dün Fransa'ya hareket etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/galatasaray-duyurdu-turk-futbol-tarihine-gecen-transfer-1086510709.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1d/1086316554_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4d13e0dfc7768544217f8f5bd0494788.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
lille maçı ne zaman, lille maçı hangi kanalda
lille maçı ne zaman, lille maçı hangi kanalda

'Önemli sakatlığımız var' diyerek duyurdu: Mourinho'dan Lille maçı öncesi yeni transfer açıklaması

06:59 06.08.2024
© İHA / SAMET YALÇINFenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
© İHA / SAMET YALÇIN
Abone ol
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Lille ile karşılaşacak. Teknik Direktör Jose Mourinho, Fransa'ya hareket öncesi yaptığı basın toplantısında, Fred'in sakatlığı ve transfer dedikoduları hakkında da açıklamalarda bulundu.
Mourinho, Lugano mücadelesinde sakatlanan Fred’in Lille karşısında oynayamayacağını belirtti. "Önemli bir sakatlığımız var; Fred’in yaşadığı sakatlık. 7 maç oynadık ve sadece 1 sakatlığımız oldu," dedi. Transfer dedikodularına da değinen Mourinho, "Türkçe konuşabilmeyi isterdim, sosyal medyada neler yazılıyor anlamıyorum. Transfer kapanana kadar yeni bir oyuncu gelirse ona ‘hoş geldin’ derim," ifadelerini kullandı.

'Motivasyonum bu maç olacak'

Mourinho, sezonu erken açmanın zorluklarına dikkat çekerek, "Bu benim için ilk defa olmuyor, Tottenham ile ön eleme oynadım. Resmi maçlar oynuyorsunuz, Avrupa Şampiyonası’nda olan futbolcular farklı zamanlarda dönüyorlar. Yarın takımımız Fred’in yokluğunda daha iyi durumda olacak," dedi. Mourinho, motivasyonunun her zaman bir sonraki maç olduğunu vurguladı.

'Onlar i̇çin de zor olacak'

Portekizli teknik adam, Lille’in hazırlık maçlarını izlediklerini ve rakiplerinin de zorlanacağını söyledi. "Maçı kazanmayı umuyorum. Lille takımını beğeniyorum. İyi bir takım, yeni bir hocaları var. Zor bir maç olacak bizim için ama onlar için de zor olacak" dedi.

'Ben mucizelere inanmam'

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi’ne katılmasının prestij açısından önemli olduğunu belirten Mourinho, "Kulüp hiçbir zaman bana Şampiyonlar Ligi’nin bir ihtiyaç olduğunu söylemedi. Hem kulübün prestiji için, hem Türk futbolunun prestiji için, hem de futbolcuların prestiji için Şampiyonlar Ligi’nde yer almamız iyi olur. Şampiyonlar Ligi’ni kazanabilir misiniz diye sorarsanız, her şey mümkün ama ben mucizelere inanmam. Avrupa Ligi’ni kazanabiliriz. Şampiyonlar Ligi’ne kalabilmek için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Lille maçı ne zaman?

Fenerbahçe, Lille ile yarın TSİ 21.30'da deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, karşılaşma için dün Fransa'ya hareket etti.
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2024
SPOR
Galatasaray duyurdu: Türk futbol tarihine geçen transfer
Dün, 13:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала