https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/galatasaray-duyurdu-turk-futbol-tarihine-gecen-transfer-1086510709.html

Galatasaray duyurdu: Türk futbol tarihine geçen transfer

Galatasaray duyurdu: Türk futbol tarihine geçen transfer

Sputnik Türkiye

Gabriel Sara, 18 milyon avro karşılığında transfer edilerek Galatasaray tarihinin en pahalı transferi oldu. 05.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-05T13:23+0300

2024-08-05T13:23+0300

2024-08-05T13:23+0300

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Galatasaray, İngiltere Championship takımı Norwich City'den Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'yı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda Norwich City ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.Transferin detayları: Ödeme nasıl olacak?Galatasaray, Gabriel Sara'nın transferi için Norwich City'ye 18 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Bu ücret, 3 sezona yayılmış 9 eşit taksitte ödenecek. Brezilyalı oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalanırken, Sara'ya her sezon için 2 milyon 750 bin avro maaş ödenecek.Galatasaray'ın KAP bildirimiGalatasaray'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde şu ifadelere yer verildi:Galatasaray tarihinin en pahalı transferiGabriel Sara, 18 milyon euro karşılığında transfer edilerek Galatasaray tarihinin en pahalı transferi oldu. Daha önce bu rekor, 17 milyon euro karşılığında transfer edilen Mario Jardel'e aitti. Ayrıca, Sara Türk futbol tarihinin en pahalı ikinci transferi unvanını da kazandı. Listenin başında, Fenerbahçe'nin bu yaz 19.5 milyon euroya kadrosuna kattığı Faslı golcü Youssef En-Nesyri bulunuyor.Bu transfer, Galatasaray'ın orta sahasını güçlendirmesi açısından büyük bir adım olarak görülüyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Gabriel Sara'nın performansını heyecanla bekliyor.Galatasaray'ın en pahalı 5 transferi Türk futbol tarihinin en pahalı 5 transferi 53 maçta 14 gol,13 asi̇stGabriel Sara, geride kalan sezonda Norwich City formasını 53 müsabakada terletti. Brezilyalı orta saha, bu karşılaşmalarda 14 gol atarken, 13 asist yaptı. Gabriel Sara'nın Championship ekibi Norwich City ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro.

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