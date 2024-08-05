https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/galatasaray-duyurdu-turk-futbol-tarihine-gecen-transfer-1086510709.html
Galatasaray duyurdu: Türk futbol tarihine geçen transfer
Galatasaray duyurdu: Türk futbol tarihine geçen transfer
Sputnik Türkiye
Gabriel Sara, 18 milyon avro karşılığında transfer edilerek Galatasaray tarihinin en pahalı transferi oldu. 05.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-05T13:23+0300
2024-08-05T13:23+0300
2024-08-05T13:23+0300
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Galatasaray, İngiltere Championship takımı Norwich City'den Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'yı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda Norwich City ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.Transferin detayları: Ödeme nasıl olacak?Galatasaray, Gabriel Sara'nın transferi için Norwich City'ye 18 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Bu ücret, 3 sezona yayılmış 9 eşit taksitte ödenecek. Brezilyalı oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalanırken, Sara'ya her sezon için 2 milyon 750 bin avro maaş ödenecek.Galatasaray'ın KAP bildirimiGalatasaray'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde şu ifadelere yer verildi:Galatasaray tarihinin en pahalı transferiGabriel Sara, 18 milyon euro karşılığında transfer edilerek Galatasaray tarihinin en pahalı transferi oldu. Daha önce bu rekor, 17 milyon euro karşılığında transfer edilen Mario Jardel'e aitti. Ayrıca, Sara Türk futbol tarihinin en pahalı ikinci transferi unvanını da kazandı. Listenin başında, Fenerbahçe'nin bu yaz 19.5 milyon euroya kadrosuna kattığı Faslı golcü Youssef En-Nesyri bulunuyor.Bu transfer, Galatasaray'ın orta sahasını güçlendirmesi açısından büyük bir adım olarak görülüyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Gabriel Sara'nın performansını heyecanla bekliyor.Galatasaray'ın en pahalı 5 transferi Türk futbol tarihinin en pahalı 5 transferi 53 maçta 14 gol,13 asi̇stGabriel Sara, geride kalan sezonda Norwich City formasını 53 müsabakada terletti. Brezilyalı orta saha, bu karşılaşmalarda 14 gol atarken, 13 asist yaptı. Gabriel Sara'nın Championship ekibi Norwich City ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/fenerbahce-ve-galatasarayin-sampiyonlar-ligindeki-muhtemel-rakipleri-belli-oldu--1086510633.html
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gabriel sara, gabriel sara galatasaray, gabriel sara mevki, gabriel sara skills
gabriel sara, gabriel sara galatasaray, gabriel sara mevki, gabriel sara skills
Galatasaray duyurdu: Türk futbol tarihine geçen transfer
Gabriel Sara, 18 milyon avro karşılığında transfer edilerek Galatasaray tarihinin en pahalı transferi oldu.
Galatasaray, İngiltere Championship takımı Norwich City'den Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'yı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda Norwich City ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
Transferin detayları: Ödeme nasıl olacak?
Galatasaray, Gabriel Sara'nın transferi için Norwich City'ye 18 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Bu ücret, 3 sezona yayılmış 9 eşit taksitte ödenecek. Brezilyalı oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalanırken, Sara'ya her sezon için 2 milyon 750 bin avro maaş ödenecek.
Galatasaray'ın KAP bildirimi
Galatasaray'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Gabriel Davi Gomes Sara ve kulübü Norwich City Football Club PLC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış 9 eşit taksitte 18.000.000 euro transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 5 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 2.750.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."
Galatasaray tarihinin en pahalı transferi
Gabriel Sara, 18 milyon euro karşılığında transfer edilerek Galatasaray tarihinin en pahalı transferi oldu. Daha önce bu rekor, 17 milyon euro karşılığında transfer edilen Mario Jardel'e aitti. Ayrıca, Sara Türk futbol tarihinin en pahalı ikinci transferi unvanını da kazandı. Listenin başında, Fenerbahçe'nin bu yaz 19.5 milyon euroya kadrosuna kattığı Faslı golcü Youssef En-Nesyri bulunuyor.
Bu transfer, Galatasaray'ın orta sahasını güçlendirmesi açısından büyük bir adım olarak görülüyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Gabriel Sara'nın performansını heyecanla bekliyor.
Galatasaray'ın en pahalı 5 transferi
1.Gabriel Sara:
18 milyon euro
2.Mario Jardel:
17 milyon euro
3.Nicolo Zaniolo:
15 milyon euro
4.Mbaye Diagne:
13 milyon euro
5.Armindo Bruma:
13 Milyon euro
Türk futbol tarihinin en pahalı 5 transferi
1.Youssef En-Nesyri:
19.5 milyon euro
2.Gabriel Sara:
18 milyon euro
3.Mario Jardel:
17 milyon euro
4.Cengiz Ünder:
15 milyon euro
5.Nicolo Zaniolo:
15 milyon euro
53 maçta 14 gol,13 asi̇st
Gabriel Sara, geride kalan sezonda Norwich City formasını 53 müsabakada terletti. Brezilyalı orta saha, bu karşılaşmalarda 14 gol atarken, 13 asist yaptı. Gabriel Sara'nın Championship ekibi Norwich City ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro.