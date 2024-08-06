https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/milyonlari-ilgilendiriyor-emekliye-cift-promosyon-icin-ne-yapmak-gerekiyor-1086532666.html

Milyonları ilgilendiriyor: Emekliye çift promosyon için ne yapmak gerekiyor?

Milyonları ilgilendiriyor: Emekliye çift promosyon için ne yapmak gerekiyor?

Sputnik Türkiye

Emekli aylığındaki artışla birlikte banka promosyon tutarları da güncellendi. Yaklaşık 16 milyon emekli, bu düzenlemeden nasıl yararlanabileceğini merak... 06.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-06T08:41+0300

2024-08-06T08:41+0300

2024-08-06T08:42+0300

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Yaklaşık 16 milyon emekli, banka promosyonu düzenlemelerine odaklanmış durumda. En düşük emekli aylığındaki artışla birlikte, bankaların sunduğu promosyonlar da güncellendi. Vakıfbank, emeklilere çift promosyon ödemesi yapmaya başladı. Ancak, bu promosyondan yararlanmak için belirli şartların sağlanması gerekiyor. Vakıf Emeklilik kartı ve TROY karta sahip olmak bu şartlar arasında.Kimler promosyondan yararlanabiliyor?SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri ile dul ve yetim aylığı alanlar promosyon ödemelerinden yararlanabilecek. Dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerine en az 5 bin TL promosyon ödemesi yapılacak. Vakıfbank promosyonundan yararlanmak için Vakıf Emeklilik kartı ve TROY karta sahip olunması gerekiyor.Vakıfbank’tan çifte promosyonVakıfbank, emeklilere 12 bin TL + 12 bin TL olarak çifte promosyon ödemesi sunuyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Tarkan Zengin, “Bazı bankalar bu konuda hemen adım attılar. Özel bankalarda şimdiye kadar 18 bin TL promosyon ödenmesine dair açıklama geldi,” dedi.Çifte promosyon şartlarıBankalardan çifte promosyon almak mümkün. Emekliler, kendi maaşları dışında eşinden veya babasından kalan maaşı başka bir bankadan alma şartıyla ikinci promosyon alabiliyor. Zengin, “Sözleşme imzalarken, maaş ödemesi dışında başka şartlar koyup koymadıklarına dikkat edilmesi gerekiyor,” diye uyardı.Diğer bankalar da çifte promosyon yapabilirYeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, Milliyet'e yaptığı açıklamada, “Kamu bankaları banka promosyonu noktasında lokomotif bir güç oluyor. Vakıfbank şu anda TROY kart üzerinden yapılan harcamalara binaen emeklilere çifte promosyon sunacak. Bu yeniliği Ziraat Bankası ve Halkbank’ın da izleyeceğini düşünüyorum,” dedi.Bayram, kamu bankalarının ödeyeceği promosyon tutarlarının artırılmasının, özel bankaların da benzer adımlar atmasına yol açacağını belirtti. “Bu yıl emekliler yılı ilan edildi. Kurum ve kuruluşlar nezdinde anlaşmalar yapılmaya çalışılıyor, emeklilerin refahı ve kazancı artırılmaya çalışılıyor,” diye ekledi.

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