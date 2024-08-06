https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/yeni-program-basladi-15-milyon-tl-faizsiz-kredi-destegi-geliyor-basvuru-sartlari-ne-1086529920.html

Yeni program başladı: 1.5 milyon TL faizsiz kredi desteği geliyor, başvuru şartları ne?

Yeni program başladı: 1.5 milyon TL faizsiz kredi desteği geliyor, başvuru şartları ne?

Sputnik Türkiye

Kendi işini kurmak isteyen girişimcilere sermaye desteği sağlamak amacıyla KOSGEB, yeni bir program başlattı. Girişimcilere 1.5 milyon TL üst limitli faizsiz... 06.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-06T07:12+0300

2024-08-06T07:12+0300

2024-08-06T08:16+0300

ekonomi

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faiz oranı

faiz oranları

kosgeb

kosgeb

girişimci destek programı

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KOSGEB'in Girişimci Destek Programı kapsamında sunulan İş Geliştirme Desteği için 2024 yılı 2. Çağrı başvuruları 1 Ağustos’ta başladı ve 30 Ağustos’a kadar devam edecek. Program, sermaye yetersizliği nedeniyle işlerini kuramayan girişimcilere destek olmayı hedefliyor.Ek DesteklerProgram kapsamında, genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olan girişimcilere ek 150 bin TL daha destek sağlanacak. Böylece, belirli gruplar için toplam destek miktarı 1.65 milyon TL'ye çıkabilecek.Girişimci Destek Programı başvuru şartlarıKOSGEB'in İş Geliştirme Desteği’nden faydalanmak isteyen girişimcilerin karşılaması gereken bazı şartlar bulunuyor:Faizsiz kredi desteğiSabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, KOSGEB, girişimcilere 1.5 milyon TL üst limitli geri ödemeli faizsiz kredi desteği sağlayacak. Bu destekle, girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirmeleri ve işlerini büyütmeleri amaçlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/yurtdisindan-alisveris-yapmak-artik-neredeyse-imkansiz-sinirlama-geldi-vergiye-buyuk-zam-yapildi-1086531896.html

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