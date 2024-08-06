Yeni program başladı: 1.5 milyon TL faizsiz kredi desteği geliyor, başvuru şartları ne?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Instagram yasağında maliyet tartışması
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Dışişleri Bakanlığı’ndan Lübnan uyarısı ı
12:05
83 dk
HABER MASASI
Instagram'a erişim engeli devam ediyor
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
SESLİ HABER
Ukrayna F-16’larında pilot sıkıntısı
16:10
2 dk
SESLİ HABER
Husiler bir SİHA daha düşürdü: ABD’ye maliyeti 31 milyon dolar
16:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
SESLİ HABER
Bill Gates hakkında ciddi iddia: İstenmeyen teklifler
17:32
2 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
17:44
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
ABD'den gerilimi artıracak uçak gemisi hamlesi
18:16
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'yi eleştirenler ABD ve AB'nin yasaklama geçmişini biliyor mu?
19:15
9 dk
SESLİ HABER
Mali, Ukrayna ile ilişkileri kesti: Gerekçe teröre destek
19:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
TARİHTE BUGÜN
ABD yarım milyon insanı öldürdü
07:37
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Dar gelirlinin gıda enflasyonu yüzde 106
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/yeni-program-basladi-15-milyon-tl-faizsiz-kredi-destegi-geliyor-basvuru-sartlari-ne-1086529920.html
Yeni program başladı: 1.5 milyon TL faizsiz kredi desteği geliyor, başvuru şartları ne?
Yeni program başladı: 1.5 milyon TL faizsiz kredi desteği geliyor, başvuru şartları ne?
Sputnik Türkiye
Kendi işini kurmak isteyen girişimcilere sermaye desteği sağlamak amacıyla KOSGEB, yeni bir program başlattı. Girişimcilere 1.5 milyon TL üst limitli faizsiz... 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T07:12+0300
2024-08-06T08:16+0300
ekonomi
faiz
faiz oranı
faiz oranları
kosgeb
kosgeb
girişimci destek programı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/19/1073951664_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_b97ff057a90a10deec0613eff8b97f73.jpg
KOSGEB'in Girişimci Destek Programı kapsamında sunulan İş Geliştirme Desteği için 2024 yılı 2. Çağrı başvuruları 1 Ağustos’ta başladı ve 30 Ağustos’a kadar devam edecek. Program, sermaye yetersizliği nedeniyle işlerini kuramayan girişimcilere destek olmayı hedefliyor.Ek DesteklerProgram kapsamında, genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olan girişimcilere ek 150 bin TL daha destek sağlanacak. Böylece, belirli gruplar için toplam destek miktarı 1.65 milyon TL'ye çıkabilecek.Girişimci Destek Programı başvuru şartlarıKOSGEB'in İş Geliştirme Desteği’nden faydalanmak isteyen girişimcilerin karşılaması gereken bazı şartlar bulunuyor:Faizsiz kredi desteğiSabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, KOSGEB, girişimcilere 1.5 milyon TL üst limitli geri ödemeli faizsiz kredi desteği sağlayacak. Bu destekle, girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirmeleri ve işlerini büyütmeleri amaçlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/yurtdisindan-alisveris-yapmak-artik-neredeyse-imkansiz-sinirlama-geldi-vergiye-buyuk-zam-yapildi-1086531896.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/19/1073951664_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b7ceb400544137da7298ea1c2f184c82.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
girişimci destek programi iş geliştirme desteği, girişimci destek programı iş kurma desteği, girişimci destek programi iş geliştirme desteği proje başvuru formu, girişimci destek programı nedir, faizsiz kredi, faizsiz fonlar, faizsiz kredi veren bankalar, faizsiz kredi kampanyaları
girişimci destek programi iş geliştirme desteği, girişimci destek programı iş kurma desteği, girişimci destek programi iş geliştirme desteği proje başvuru formu, girişimci destek programı nedir, faizsiz kredi, faizsiz fonlar, faizsiz kredi veren bankalar, faizsiz kredi kampanyaları

Yeni program başladı: 1.5 milyon TL faizsiz kredi desteği geliyor, başvuru şartları ne?

07:12 06.08.2024 (güncellendi: 08:16 06.08.2024)
© AAMemur maaş
Memur maaş - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
© AA
Abone ol
Kendi işini kurmak isteyen girişimcilere sermaye desteği sağlamak amacıyla KOSGEB, yeni bir program başlattı. Girişimcilere 1.5 milyon TL üst limitli faizsiz kredi desteği sunulacak. Peki, başvuru şartları neler?
KOSGEB'in Girişimci Destek Programı kapsamında sunulan İş Geliştirme Desteği için 2024 yılı 2. Çağrı başvuruları 1 Ağustos’ta başladı ve 30 Ağustos’a kadar devam edecek. Program, sermaye yetersizliği nedeniyle işlerini kuramayan girişimcilere destek olmayı hedefliyor.
Ek Destekler
Program kapsamında, genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olan girişimcilere ek 150 bin TL daha destek sağlanacak. Böylece, belirli gruplar için toplam destek miktarı 1.65 milyon TL'ye çıkabilecek.

Girişimci Destek Programı başvuru şartları

KOSGEB'in İş Geliştirme Desteği’nden faydalanmak isteyen girişimcilerin karşılaması gereken bazı şartlar bulunuyor:
İşletmedeki kurucu ortak payının en az yüzde 50 olması gerekiyor.
İşletmenin kuruluş tarihinden itibaren bir yıl içinde desteğe başvurulmalı.
Daha önce girişimcilik desteklerinden yararlananlar bu programdan faydalanamayacak.

Faizsiz kredi desteği

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, KOSGEB, girişimcilere 1.5 milyon TL üst limitli geri ödemeli faizsiz kredi desteği sağlayacak. Bu destekle, girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirmeleri ve işlerini büyütmeleri amaçlanıyor.
online alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
EKONOMİ
Yurtdışından alışveriş yapmak artık neredeyse 'hayal': Sınırlama geldi, vergiye büyük zam yapıldı
08:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала