https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/yeni-program-basladi-15-milyon-tl-faizsiz-kredi-destegi-geliyor-basvuru-sartlari-ne-1086529920.html
Yeni program başladı: 1.5 milyon TL faizsiz kredi desteği geliyor, başvuru şartları ne?
Yeni program başladı: 1.5 milyon TL faizsiz kredi desteği geliyor, başvuru şartları ne?
Sputnik Türkiye
Kendi işini kurmak isteyen girişimcilere sermaye desteği sağlamak amacıyla KOSGEB, yeni bir program başlattı. Girişimcilere 1.5 milyon TL üst limitli faizsiz... 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T07:12+0300
2024-08-06T07:12+0300
2024-08-06T08:16+0300
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girişimci destek programı
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KOSGEB'in Girişimci Destek Programı kapsamında sunulan İş Geliştirme Desteği için 2024 yılı 2. Çağrı başvuruları 1 Ağustos’ta başladı ve 30 Ağustos’a kadar devam edecek. Program, sermaye yetersizliği nedeniyle işlerini kuramayan girişimcilere destek olmayı hedefliyor.Ek DesteklerProgram kapsamında, genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olan girişimcilere ek 150 bin TL daha destek sağlanacak. Böylece, belirli gruplar için toplam destek miktarı 1.65 milyon TL'ye çıkabilecek.Girişimci Destek Programı başvuru şartlarıKOSGEB'in İş Geliştirme Desteği’nden faydalanmak isteyen girişimcilerin karşılaması gereken bazı şartlar bulunuyor:Faizsiz kredi desteğiSabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, KOSGEB, girişimcilere 1.5 milyon TL üst limitli geri ödemeli faizsiz kredi desteği sağlayacak. Bu destekle, girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirmeleri ve işlerini büyütmeleri amaçlanıyor.
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girişimci destek programi iş geliştirme desteği, girişimci destek programı iş kurma desteği, girişimci destek programi iş geliştirme desteği proje başvuru formu, girişimci destek programı nedir, faizsiz kredi, faizsiz fonlar, faizsiz kredi veren bankalar, faizsiz kredi kampanyaları
Yeni program başladı: 1.5 milyon TL faizsiz kredi desteği geliyor, başvuru şartları ne?
07:12 06.08.2024 (güncellendi: 08:16 06.08.2024)
Kendi işini kurmak isteyen girişimcilere sermaye desteği sağlamak amacıyla KOSGEB, yeni bir program başlattı. Girişimcilere 1.5 milyon TL üst limitli faizsiz kredi desteği sunulacak. Peki, başvuru şartları neler?
KOSGEB'in Girişimci Destek Programı kapsamında sunulan İş Geliştirme Desteği için 2024 yılı 2. Çağrı başvuruları 1 Ağustos’ta başladı ve 30 Ağustos’a kadar devam edecek. Program, sermaye yetersizliği nedeniyle işlerini kuramayan girişimcilere destek olmayı hedefliyor.
Program kapsamında, genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olan girişimcilere ek 150 bin TL daha destek sağlanacak. Böylece, belirli gruplar için toplam destek miktarı 1.65 milyon TL'ye çıkabilecek.
Girişimci Destek Programı başvuru şartları
KOSGEB'in İş Geliştirme Desteği’nden faydalanmak isteyen girişimcilerin karşılaması gereken bazı şartlar bulunuyor:
İşletmedeki kurucu ortak payının en az yüzde 50 olması gerekiyor.
İşletmenin kuruluş tarihinden itibaren bir yıl içinde desteğe başvurulmalı.
Daha önce girişimcilik desteklerinden yararlananlar bu programdan faydalanamayacak.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, KOSGEB, girişimcilere 1.5 milyon TL üst limitli geri ödemeli faizsiz kredi desteği sağlayacak. Bu destekle, girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirmeleri ve işlerini büyütmeleri amaçlanıyor.