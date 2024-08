https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/gorunmez-katil-her-yil-75-milyon-kisiyi-olduruyor-turkiye-de-tehlikede-1086534706.html

Görünmez katil her yıl 7.5 milyon kişiyi öldürüyor: Türkiye de tehlikede

Görünmez katil her yıl 7.5 milyon kişiyi öldürüyor: Türkiye de tehlikede

Sputnik Türkiye

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) son raporuna göre, dünya nüfusunun yüzde 90'ından fazlası kirli hava soluyor ve bu durum her yıl 7 milyon erken ölüme yol açıyor. 06.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-06T10:21+0300

2024-08-06T10:21+0300

2024-08-06T10:27+0300

türkiye

hava

hava kirliliği

hava durumu

hastalık

bulaşıcı hastalık

kronik hastalık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103935/43/1039354322_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_ecc56e97dd5f2fd92006bbe03afba9a6.jpg

5 Ağustos günü kutlanan Dünya Temiz Nefes Günü, tehlikeleri ile birçok şehirde konuşuldu. Dünyada 'görünmez katil' olarak görülen ve yılda 7,5 milyon kişinin ölümüne sebep olan hava kirliliği, özellikle büyük şehirlerde yaşayan insanlar endüstriyel aktiviteler ve araç trafiği nedeniyle yüksek seviyelerde zararlı partikül maddelere maruz kalmakta, bu da astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve akciğer kanseri gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açmakta.Bu kapsamda özellikle hava kirliliğinin sağlık üzerindeki etkilerine dair detaylı bilgilendirmelerde bulunan Prof. Dr. Şevket Özkaya aynı zamanda bu kirliliğin insan ömrünü ortalama 3-5 yıl azalttığının altını çizerek uyarılarda bulundu.Dünyanın yüzde 99'u kirli havayı soluyorŞevket Özkaya Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, dünya nüfusunun yüzde 99’u, kılavuz sınırları aşan kirli havayı soluduğunu da söyleyerek, “Bu durum her yıl 7,5 milyondan fazla kişinin ölümüne yol açıyor. Hava kirliliği, solunumsal, kardiyovasküler, nörolojik ve endokrinolojik hastalıkların patogenezinde rol oynayan küresel bir tehdit olarak tanımlanıyor. WHO, yıllık PM2.5 konsantrasyonundaki 10 g/metreküplük bir artışın, yetişkinler arasındaki genel ölüm oranını yüzde 6 artırdığını bildiriyor” şeklinde konuştu.Birçok bilinen hastalık hava yüzünden olabilirProf. Dr. Özkaya, hava kirliliğinin sağlık üzerindeki geniş kapsamlı etkilerini şu sözlerle açıkladı:Klimalar da hastalık saçabiliyor Yeni çağın çalışanlarında tanımlanmış olan 'Hasta Bina Sendromu' hakkında da bilgi veren Özkaya, kapalı ofislerde veya evlerde yaşanan iç ortam hava kirliliğinin çeşitli sağlık sorunlarına neden olduğunu belirtti. Bu sendromun semptomları arasında; baş ağrısı, göz, burun ve boğazda tahriş, kuru öksürük, baş dönmesi, konsantrasyon zorluğu ve yorgunluk bulunduğunu ifade eden Özkaya, “Hasta Bina Sendromu, yetersiz havalandırma, arızalı ısıtma ve klima sistemleri gibi faktörlerden kaynaklanabilmektedir” dedi.Bina sakinleri, genellikle binayı terk ettikten sonra semptomlarında rahatlama yaşasa da uzun süreli maruziyet nörotoksinlerin kalıcı etkilerine yol açabileceğini hatırlatan Prof. Dr. Özkaya, bu sendromun özellikle kapalı ofis çalışanları arasında yaygın olduğunu vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/izmirde-deniz-gezileri-projesi-dezavantajli-mahalledeki-kadin-ve-ogrenciler-denize-goturuluyor-1086534414.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hava, hava kirliliği, hava durumu, hastalık, bulaşıcı hastalık, kronik hastalık