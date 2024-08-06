https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/izmirde-deniz-gezileri-projesi-dezavantajli-mahalledeki-kadin-ve-ogrenciler-denize-goturuluyor-1086534414.html
İzmir'de ‘deniz gezileri’ projesi: Dezavantajlı mahalledeki kadın ve öğrenciler denize götürülüyor
İzmir'de ‘deniz gezileri’ projesi: Dezavantajlı mahalledeki kadın ve öğrenciler denize götürülüyor
Sputnik Türkiye
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından dezavantajlı mahallelerde yaşayan vatandaşlar için temmuz ayında düzenlenen deniz gezileri memnuniyet oluşturdu. Geziler... 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T09:58+0300
2024-08-06T09:58+0300
2024-08-06T09:58+0300
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deniz
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öğrenci
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Dezavantajlı mahallelerde 'dayanışma noktaları' aracılığıyla insanlara okuma-yazma ve sanat etkinlikleri gibi hizmetler sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, planladığı günübirlik plaj gezileriyle de ilginç bir adıma imza attı. 'Denizle Buluşmayan Kalmasın' sloganıyla başlayan gezilerle temmuz ayında çok sayıda insanlar denize götürüldü. Etkinliklerde yer alan kadın ve çocukların bir kısmı İzmir Büyükşehir Belediyesi sayesinde ilk kez denizi gördüğünü belirterek teşekkür etti. Geziler yaz dönemi boyunca sürecek.İnsanlar Dayanışma Noktaları aracılığıyla deniz programlarına dahil oluyor. Dayanışma noktalarından Büyükşehir servisleriyle alınan İzmirliler dönüşte aynı noktaya bırakılıyor. Gezi sırasında katılımcılara çeşitli ikramlar da yapılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/dunya-onu-cok-sevdi-birakmiyor-elon-musktan-bir-yusuf-dikec-paylasimi-daha-1086533468.html
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izmir, deniz, kadın, öğrenci
izmir, deniz, kadın, öğrenci
İzmir'de ‘deniz gezileri’ projesi: Dezavantajlı mahalledeki kadın ve öğrenciler denize götürülüyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından dezavantajlı mahallelerde yaşayan vatandaşlar için temmuz ayında düzenlenen deniz gezileri memnuniyet oluşturdu. Geziler yaz mevsimi boyunca devam edecek.
Dezavantajlı mahallelerde 'dayanışma noktaları' aracılığıyla insanlara okuma-yazma ve sanat etkinlikleri gibi hizmetler sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, planladığı günübirlik plaj gezileriyle de ilginç bir adıma imza attı.
'Denizle Buluşmayan Kalmasın' sloganıyla başlayan gezilerle temmuz ayında çok sayıda insanlar denize götürüldü. Etkinliklerde yer alan kadın ve çocukların bir kısmı İzmir Büyükşehir Belediyesi sayesinde ilk kez denizi gördüğünü belirterek teşekkür etti. Geziler yaz dönemi boyunca sürecek.
İnsanlar Dayanışma Noktaları aracılığıyla deniz programlarına dahil oluyor. Dayanışma noktalarından Büyükşehir servisleriyle alınan İzmirliler dönüşte aynı noktaya bırakılıyor. Gezi sırasında katılımcılara çeşitli ikramlar da yapılıyor.