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Başkan adayı Trump’tan dev Ukrayna planı: ‘İlk işim Putin’le temasa geçmek olacak’
Başkan adayı Trump’tan dev Ukrayna planı: ‘İlk işim Putin’le temasa geçmek olacak’
Sputnik Türkiye
Yaklaşan başkanlık seçimlerine kendisine düzenlenen suikast sonrası daha da artan popülaritesi ile hızlı devam eden eski ABD Başkanı Donald Trump, iktidara... 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T10:36+0300
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abd’de başkanlık kaosu
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ABD'li canlı yayın portalı Kick üzerinden yayıncı Adin Ross’a verdiği demecinde, “Seçimi kazanırsam yapacağım ilk şey Putin’le temasa geçmek olacak” diyen Trump, aynı zamanda Zelenskiy (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) ile de görüşeceğini vurgularken, “Her ikisini de çok iyi tanıyorum, ve onlara bunu yaptıracağım, müzakereleri başlatacağım" ifadelerini kullandı.Trump, röportaj sırasında dünyaca ünlü seçim dansını da sergiledi.Beyaz Saray'ın eski başkanı, 27 Haziran'daki seçim öncesi tartışmalar sırasında, yeniden seçilmesi durumund 20 Ocak 2025'te başkanlık yemini etmeden önce Ukrayna ihtilafına çözüm bulacağı sözü vermişti.Aynı zamanda, Moskova'nın ABD başkanına saygı duyması halinde Ukrayna'daki çatışmanın ‘asla yaşanmayacağını’ da vurgulamıştı.ABD'de 5 Kasım’da gerçekleşecek başkanlık seçimlerinin önemli başlıklarından biri olan Ukrayna krizi, sandıktan galip çıkacak adaya bağlı olarak farklı yönlere doğru ivme kazanacağı tahmin edilirken, seçimlerde Joe Biden ile yarışan, şimdi de Kamala Harris’i karşısına alan Donald Trump, yakın zamanda yaptığı açıklamada, mevcut Beyaz Saray yönetiminin Rusya'ya yönelik politikasını yorumlarken yaptırımlardan yana olmadığını söylemişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ‘seçimi kazanması halinde Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı sadece 24 saat içinde çözebileceğini' iddia eden Trump’ın açıklamaları hakkındaki değerlendirmesinde ise, “Bu olumlu bir bakış açısı olsa da, mevcut sorun, bu kadar basit bir çözüm için çok fazla karmaşık” demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/ukrayna-konusunda-demokratlar-arasindaki-gorus-ayriliklari-gosterildiginden-daha-buyuk-1086504285.html
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abd başkanlık seçimleri, abd’de başkanlık kaosu , donald trump, ukrayna, rusya, ukrayna krizi, joe biden, kamala harris
abd başkanlık seçimleri, abd’de başkanlık kaosu , donald trump, ukrayna, rusya, ukrayna krizi, joe biden, kamala harris

Başkan adayı Trump’tan dev Ukrayna planı: ‘İlk işim Putin’le temasa geçmek olacak’

10:36 06.08.2024
© AP Photo / John Bazemore Donald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
© AP Photo / John Bazemore
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Yaklaşan başkanlık seçimlerine kendisine düzenlenen suikast sonrası daha da artan popülaritesi ile hızlı devam eden eski ABD Başkanı Donald Trump, iktidara gelmesi halinde Ukrayna’daki çatışmayı çözmek için nereden başlayacağını açıkladı.
ABD'li canlı yayın portalı Kick üzerinden yayıncı Adin Ross’a verdiği demecinde, “Seçimi kazanırsam yapacağım ilk şey Putin’le temasa geçmek olacak” diyen Trump, aynı zamanda Zelenskiy (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) ile de görüşeceğini vurgularken, “Her ikisini de çok iyi tanıyorum, ve onlara bunu yaptıracağım, müzakereleri başlatacağım" ifadelerini kullandı.
Trump, röportaj sırasında dünyaca ünlü seçim dansını da sergiledi.
Beyaz Saray'ın eski başkanı, 27 Haziran'daki seçim öncesi tartışmalar sırasında, yeniden seçilmesi durumund 20 Ocak 2025'te başkanlık yemini etmeden önce Ukrayna ihtilafına çözüm bulacağı sözü vermişti.
Aynı zamanda, Moskova'nın ABD başkanına saygı duyması halinde Ukrayna'daki çatışmanın ‘asla yaşanmayacağını’ da vurgulamıştı.
ABD'de 5 Kasım’da gerçekleşecek başkanlık seçimlerinin önemli başlıklarından biri olan Ukrayna krizi, sandıktan galip çıkacak adaya bağlı olarak farklı yönlere doğru ivme kazanacağı tahmin edilirken, seçimlerde Joe Biden ile yarışan, şimdi de Kamala Harris’i karşısına alan Donald Trump, yakın zamanda yaptığı açıklamada, mevcut Beyaz Saray yönetiminin Rusya'ya yönelik politikasını yorumlarken yaptırımlardan yana olmadığını söylemişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ‘seçimi kazanması halinde Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı sadece 24 saat içinde çözebileceğini' iddia eden Trump’ın açıklamaları hakkındaki değerlendirmesinde ise, “Bu olumlu bir bakış açısı olsa da, mevcut sorun, bu kadar basit bir çözüm için çok fazla karmaşık” demişti.
Biden NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2024
Ukrayna krizi
‘Ukrayna konusunda Demokratlar arasındaki görüş ayrılıkları gösterildiğinden daha büyük’
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