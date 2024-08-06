https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/baskan-adayi-trumptan-dev-ukrayna-plani-ilk-isim-putinle-temasa-gecmek-olacak-1086535775.html

Başkan adayı Trump’tan dev Ukrayna planı: ‘İlk işim Putin’le temasa geçmek olacak’

Başkan adayı Trump’tan dev Ukrayna planı: ‘İlk işim Putin’le temasa geçmek olacak’

Sputnik Türkiye

Yaklaşan başkanlık seçimlerine kendisine düzenlenen suikast sonrası daha da artan popülaritesi ile hızlı devam eden eski ABD Başkanı Donald Trump, iktidara... 06.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-06T10:36+0300

2024-08-06T10:36+0300

2024-08-06T10:36+0300

politika

abd başkanlık seçimleri

abd’de başkanlık kaosu

donald trump

ukrayna

rusya

ukrayna krizi

joe biden

kamala harris

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/06/1086535579_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9f9ca2331c5022e2ee0df2706b744a9.jpg

ABD'li canlı yayın portalı Kick üzerinden yayıncı Adin Ross’a verdiği demecinde, “Seçimi kazanırsam yapacağım ilk şey Putin’le temasa geçmek olacak” diyen Trump, aynı zamanda Zelenskiy (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) ile de görüşeceğini vurgularken, “Her ikisini de çok iyi tanıyorum, ve onlara bunu yaptıracağım, müzakereleri başlatacağım" ifadelerini kullandı.Trump, röportaj sırasında dünyaca ünlü seçim dansını da sergiledi.Beyaz Saray'ın eski başkanı, 27 Haziran'daki seçim öncesi tartışmalar sırasında, yeniden seçilmesi durumund 20 Ocak 2025'te başkanlık yemini etmeden önce Ukrayna ihtilafına çözüm bulacağı sözü vermişti.Aynı zamanda, Moskova'nın ABD başkanına saygı duyması halinde Ukrayna'daki çatışmanın ‘asla yaşanmayacağını’ da vurgulamıştı.ABD'de 5 Kasım’da gerçekleşecek başkanlık seçimlerinin önemli başlıklarından biri olan Ukrayna krizi, sandıktan galip çıkacak adaya bağlı olarak farklı yönlere doğru ivme kazanacağı tahmin edilirken, seçimlerde Joe Biden ile yarışan, şimdi de Kamala Harris’i karşısına alan Donald Trump, yakın zamanda yaptığı açıklamada, mevcut Beyaz Saray yönetiminin Rusya'ya yönelik politikasını yorumlarken yaptırımlardan yana olmadığını söylemişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ‘seçimi kazanması halinde Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı sadece 24 saat içinde çözebileceğini' iddia eden Trump’ın açıklamaları hakkındaki değerlendirmesinde ise, “Bu olumlu bir bakış açısı olsa da, mevcut sorun, bu kadar basit bir çözüm için çok fazla karmaşık” demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/ukrayna-konusunda-demokratlar-arasindaki-gorus-ayriliklari-gosterildiginden-daha-buyuk-1086504285.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd başkanlık seçimleri, abd’de başkanlık kaosu , donald trump, ukrayna, rusya, ukrayna krizi, joe biden, kamala harris