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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/ukrayna-konusunda-demokratlar-arasindaki-gorus-ayriliklari-gosterildiginden-daha-buyuk-1086504285.html
‘Ukrayna konusunda Demokratlar arasındaki görüş ayrılıkları gösterildiğinden daha büyük’
‘Ukrayna konusunda Demokratlar arasındaki görüş ayrılıkları gösterildiğinden daha büyük’
Sputnik Türkiye
ABD’de Demokrat parti içinde ve Başkan Joe Biden yönetimi ile Ukrayna yanlıları arasında Ukrayna konusundaki bölünmelerin kamuoyuna gösterilenden çok daha... 05.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-05T10:17+0300
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Politico gazetesinin yazısında, “Demokrat Parti içinde ve Biden yönetimi ile Washington'daki Ukrayna yanlılarının kampı arasındaki bölünmeler kamuoyuna gösterilenden daha büyük” ifadesine yer verildi.Yazıda, kamuoyu önünde “Ukraynalılar ve müttefikleri ile Demokratların büyük kısmının, küresel koalisyon kurduğu ve Kiev’e eşi benzeri görülmemiş askeri ve ekonomik destek sağladığı için Biden’ı aşırı takdirlerini dile getirdiği” ifade edildi. Bununla birlikte özel görüşmelerde bu değerlendirmelerin daha az cömert olduğu, hatta bazı Ukraynalı yetkililerin ‘alaycı’ yorumlar yaptığı kaydedildi.ABD Savunma Bakanlığı, 29 Temmuz’da, Ukrayna’ya toplam değeri 1 milyar 700 milyon dolar olan iki askeri yardım paketini duyurmuştu. Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD’nin ulusal borcunun 35 trilyon dolar sınırını aşmasına rağmen Washington yönetiminin Ukrayna’daki çatışmaya devasa fonlar harcamaya devam ettiğine dikkat çekmişti.Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, NATO Zirvesi’nin yapıldığı ABD'nin başkenti Washington’da katıldığı bir forumda, AB'nin Ukrayna'da insanların ölmesinden "üzüntü duyduğunu" belirtirken, buna rağmen Rusya'ya karşı koymak için çatışmaya askeri desteğin sürdürülmesi gerektiğine inandığını vurgulamıştı.Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları toplantısına çağrılan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile birlikte gazetecilere açıklama yapan Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki çatışmanın NATO'nun güvenliği için gerekli olduğunu vurgularken, Kiev'e yapılan silah tedariklerinin ittifakın kendi güvenliğine yapılan bir yatırım olduğunu savunmuştu.ABD Başkanı Joe Biden, sağlığına ilişkin endişeler ve Demokrat Parti'de gizlenemeyecek şekilde artan eleştiriler nedeniyle ikinci dönem için yeniden seçilmemeye karar vermiş, yerine ABD Başkan Yardımcısı Harris'i aday göstermişti.Cumhuriyetçi Parti'den Donald Trump resmen başkanlık için aday olurken, onunla birlikte Ohio Senatörü J.D. Vance de başkan yardımcısı adayı olarak onaylandı.ABD başkanlık seçimleri 5 Kasım'da yapılacak.
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politico, abd, ukrayna, joe biden, demokratlar, abd demokrat parti, kiev, abd savunma bakanlığı (pentagon), rusya, avrupa birliği, josep borrell, nato, donald trump
politico, abd, ukrayna, joe biden, demokratlar, abd demokrat parti, kiev, abd savunma bakanlığı (pentagon), rusya, avrupa birliği, josep borrell, nato, donald trump

‘Ukrayna konusunda Demokratlar arasındaki görüş ayrılıkları gösterildiğinden daha büyük’

10:17 05.08.2024 (güncellendi: 10:21 05.08.2024)
© AFP 2023 / PAUL ELLISBiden NATO
Biden NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2024
© AFP 2023 / PAUL ELLIS
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ABD’de Demokrat parti içinde ve Başkan Joe Biden yönetimi ile Ukrayna yanlıları arasında Ukrayna konusundaki bölünmelerin kamuoyuna gösterilenden çok daha büyük olduğu belirtildi.
Politico gazetesinin yazısında, “Demokrat Parti içinde ve Biden yönetimi ile Washington'daki Ukrayna yanlılarının kampı arasındaki bölünmeler kamuoyuna gösterilenden daha büyük” ifadesine yer verildi.
Yazıda, kamuoyu önünde “Ukraynalılar ve müttefikleri ile Demokratların büyük kısmının, küresel koalisyon kurduğu ve Kiev’e eşi benzeri görülmemiş askeri ve ekonomik destek sağladığı için Biden’ı aşırı takdirlerini dile getirdiği” ifade edildi. Bununla birlikte özel görüşmelerde bu değerlendirmelerin daha az cömert olduğu, hatta bazı Ukraynalı yetkililerin ‘alaycı’ yorumlar yaptığı kaydedildi.
ABD Savunma Bakanlığı, 29 Temmuz’da, Ukrayna’ya toplam değeri 1 milyar 700 milyon dolar olan iki askeri yardım paketini duyurmuştu. Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD’nin ulusal borcunun 35 trilyon dolar sınırını aşmasına rağmen Washington yönetiminin Ukrayna’daki çatışmaya devasa fonlar harcamaya devam ettiğine dikkat çekmişti.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, NATO Zirvesi’nin yapıldığı ABD'nin başkenti Washington’da katıldığı bir forumda, AB'nin Ukrayna'da insanların ölmesinden "üzüntü duyduğunu" belirtirken, buna rağmen Rusya'ya karşı koymak için çatışmaya askeri desteğin sürdürülmesi gerektiğine inandığını vurgulamıştı.
Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları toplantısına çağrılan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile birlikte gazetecilere açıklama yapan Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki çatışmanın NATO'nun güvenliği için gerekli olduğunu vurgularken, Kiev'e yapılan silah tedariklerinin ittifakın kendi güvenliğine yapılan bir yatırım olduğunu savunmuştu.
ABD Başkanı Joe Biden, sağlığına ilişkin endişeler ve Demokrat Parti'de gizlenemeyecek şekilde artan eleştiriler nedeniyle ikinci dönem için yeniden seçilmemeye karar vermiş, yerine ABD Başkan Yardımcısı Harris'i aday göstermişti.
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