Bakan Şimşek'ten 'kara pazartesi' için 'panik atak' yorumu: Küresel krizden Türkiye etkilenir mi?

"Mayıs'ta enflasyon yüzde 75'in biraz üzerinde zirveyi buldu, Temmuz'da yüzde 62 civarına indi, beklentilere değer veriyoruz ancak performansımız ile hedeflerimiz arasındaki fark azaldıkça, hedeflerimize yakınsadıkça beklentilerin de yakınsama ihtimali yüksek. Enflasyonu düşürmede çok kararlıyız, milletimizin şu anda karşı karşıya olduğu sıkıntıları gidereceğiz, 2025'te ilk rahatlamayı göreceğiz. 2025 dezenflasyon yılı olacak, dolayısıyla milletimiz sonuçlarını görecek, çektiğimiz sıkıntılara değecek. Zorlu geçecek dedik, çünkü dezenflasyon programı kolay değil ve zaman alıyor. Enflasyon düşecek, çünkü para, maliye ve gelirler politikaları ona göre tasarlandı, zamana ve sabra ihtiyacımız var. TCMB'nin hedef patikası var, bir bant var, öngörülebilirlik çok yüksek olmadığı için nokta tahmin yerine aralık tahminde bulunuluyor. (Enflasyon) 2024 için hedef bandın üst kısmı yüzde 42, şu an itibarıyla enflasyondaki gidişatın öngörülerimizle uyumlu olduğumuzu, yüzde 40 ile yılı kapatacağımıza inanıyoruz. Ekim'de 24 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 25'ti bugün yüzde 19 civarında, program çalıştıkça, başarılı oldukça ve sonuç verdikçe kredibilite ve beklentiler iyileşiyor."