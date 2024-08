Bakan Şimşek'ten 'kara pazartesi' için 'panik atak' yorumu: Küresel krizden Türkiye etkilenir mi?

(Kredi kuruluşlarının not artışları) İki kademe not artışı normal değil çok istisnadır, Moody's ilk kez Türkiye'yi iki kademe yükseltmiştir. (Kredi kuruluşlarının not artışları) 2024 yılı içinde her üç kredi kuruluşu tarafından (Fitch, S&P ve Moody's) kredi notu artırılan tek ülke Türkiye, görünüm de olumlu. Piyasanın bizim varlıklarımızı fiyatlarken bir takım değerlendirmeler yapıyorlar, mevcut kredi notunun bir kademe üzerinde değerlendirme yapıyorlar, "yatırım yapılabilir ülke" statüsü zaman alıyor.