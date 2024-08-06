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İslam Memiş'ten kritik 'kara pazartesi' uyarısı: 'Bu fragmandı, asıl tufan Aralık ayında'
İslam Memiş'ten kritik 'kara pazartesi' uyarısı: 'Bu fragmandı, asıl tufan Aralık ayında'
Sputnik Türkiye
Gram altın fiyatı ve dolar/TL kuru, borsalarda yaşanan sert düşüşler sonrası yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Küresel... 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T10:13+0300
2024-08-06T10:13+0300
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ABD Merkez Bankası (Fed), geçen hafta faiz oranlarını sabit tutma kararı aldı. Ancak ekonomik veriler, Fed’in faiz indirimine hızla yöneleceği öngörüsünü güçlendirdi. Bu gelişme, ABD'de resesyon korkusunu tetikleyerek borsa endekslerinde büyük satış dalgalarına yol açtı. Altın ve para piyasaları, ABD'de olası bir durgunluğu fiyatlamaya başladı.İslam Memiş'ten kritik değerlendirmelerMemiş, küresel piyasalarda yaşanan sert düşüşlerin sürpriz olmadığını belirterek, "Kara Pazartesi dediğimiz bir gün yaşadık ve haftaya küresel piyasalarda çöküşle başladık. Borsa ve Bitcoin tarafında çöküş olacağına dair sık sık uyarılarda bulunmuştum" dedi.Piyasaların sıkışmışlık durumuGeçen hafta ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentinin altında kalması, küresel piyasalarda resesyon fiyatlamalarını başlattı. Ayrıca, Ortadoğu'daki jeopolitik gerilimlerin bölgesel savaşa dönüşmesi, piyasalarda sıkışmışlık durumunun fiyatlanmasına neden oldu.Merkez Bankaları ve faiz i̇ndirimi beklentileriMynet'in haberine göre Memiş, merkez bankalarının köşeye sıkıştığını ve faiz indirmek için bahane beklediklerini belirtti. Küresel borsalarda yaşanan sert satışların ardından, birçok piyasanın çöküşe geçtiğini vurguladı. Asya borsalarında Japonya, Güney Kore, Tayvan, Tayland, Çin ve Hindistan borsalarında büyük değer kayıpları yaşandı.Altın, gümüş ve döviz kurlarıDolar ve euro kurlarında yükselişlerin kaçınılmaz olduğunu belirten Memiş, altın ve gümüş fiyatlarının da bu düşüşlere dahil olduğunu söyledi. Altının ons fiyatı 2364 dolara kadar gerilerken, gümüşün ons fiyatı 26.50 dolar seviyesine kadar düştü.Yatırımcılara uyarılarİslam Memiş, yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, "Şu an oyun zamanı değil" dedi. Memiş, piyasaların bu tür sert düşüşlerinin ardından daha büyük dalgalanmaların yaşanabileceğine dikkat çekti ve Aralık ayında asıl tufanın yaşanabileceği konusunda uyardı.Küresel piyasalardaki bu gelişmeler, yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmeleri gerektiğini gösteriyor. Gram altın, dolar, euro ve Bitcoin gibi yatırım araçlarının gelecekte nasıl bir seyir izleyeceği merakla bekleniyor.Kara pazartesi nedir?19 Ekim 1987'de dünya borsalarının kısa bir zaman zarfında büyük değer kayıpları yaşaması sonucunda o güne Kara Pazartesi ismi verilmiştir. Düşüş Hong Kong borsasında başladı, zaman farklarıyla sırasıyla düşüşleri Avrupa borsaları ve ABD izledi. Gün sonunda Dow Jones Borsası 508 puanlık düşüşle yüzde 22.6 değer yitirdi.6 Ağustos Pazartesi yaşanan olay da çok benzer bir şekilde gerçekleştiği için bu ismi aldı.
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İslam Memiş'ten kritik 'kara pazartesi' uyarısı: 'Bu fragmandı, asıl tufan Aralık ayında'

10:13 06.08.2024
© AAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
© AA
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Gram altın fiyatı ve dolar/TL kuru, borsalarda yaşanan sert düşüşler sonrası yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Küresel piyasalarda kötü bir döneme girilirken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, borsa, dolar, euro, ons altın, gram altın ve Bitcoin hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.
ABD Merkez Bankası (Fed), geçen hafta faiz oranlarını sabit tutma kararı aldı. Ancak ekonomik veriler, Fed’in faiz indirimine hızla yöneleceği öngörüsünü güçlendirdi. Bu gelişme, ABD'de resesyon korkusunu tetikleyerek borsa endekslerinde büyük satış dalgalarına yol açtı. Altın ve para piyasaları, ABD'de olası bir durgunluğu fiyatlamaya başladı.

İslam Memiş'ten kritik değerlendirmeler

Memiş, küresel piyasalarda yaşanan sert düşüşlerin sürpriz olmadığını belirterek, "Kara Pazartesi dediğimiz bir gün yaşadık ve haftaya küresel piyasalarda çöküşle başladık. Borsa ve Bitcoin tarafında çöküş olacağına dair sık sık uyarılarda bulunmuştum" dedi.

Piyasaların sıkışmışlık durumu

Geçen hafta ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentinin altında kalması, küresel piyasalarda resesyon fiyatlamalarını başlattı. Ayrıca, Ortadoğu'daki jeopolitik gerilimlerin bölgesel savaşa dönüşmesi, piyasalarda sıkışmışlık durumunun fiyatlanmasına neden oldu.

Merkez Bankaları ve faiz i̇ndirimi beklentileri

Mynet'in haberine göre Memiş, merkez bankalarının köşeye sıkıştığını ve faiz indirmek için bahane beklediklerini belirtti. Küresel borsalarda yaşanan sert satışların ardından, birçok piyasanın çöküşe geçtiğini vurguladı. Asya borsalarında Japonya, Güney Kore, Tayvan, Tayland, Çin ve Hindistan borsalarında büyük değer kayıpları yaşandı.

Altın, gümüş ve döviz kurları

Dolar ve euro kurlarında yükselişlerin kaçınılmaz olduğunu belirten Memiş, altın ve gümüş fiyatlarının da bu düşüşlere dahil olduğunu söyledi. Altının ons fiyatı 2364 dolara kadar gerilerken, gümüşün ons fiyatı 26.50 dolar seviyesine kadar düştü.

Yatırımcılara uyarılar

İslam Memiş, yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, "Şu an oyun zamanı değil" dedi. Memiş, piyasaların bu tür sert düşüşlerinin ardından daha büyük dalgalanmaların yaşanabileceğine dikkat çekti ve Aralık ayında asıl tufanın yaşanabileceği konusunda uyardı.
Küresel piyasalardaki bu gelişmeler, yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmeleri gerektiğini gösteriyor. Gram altın, dolar, euro ve Bitcoin gibi yatırım araçlarının gelecekte nasıl bir seyir izleyeceği merakla bekleniyor.

Kara pazartesi nedir?

19 Ekim 1987'de dünya borsalarının kısa bir zaman zarfında büyük değer kayıpları yaşaması sonucunda o güne Kara Pazartesi ismi verilmiştir. Düşüş Hong Kong borsasında başladı, zaman farklarıyla sırasıyla düşüşleri Avrupa borsaları ve ABD izledi. Gün sonunda Dow Jones Borsası 508 puanlık düşüşle yüzde 22.6 değer yitirdi.
6 Ağustos Pazartesi yaşanan olay da çok benzer bir şekilde gerçekleştiği için bu ismi aldı.
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